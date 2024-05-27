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Лунный посевной календарь на июнь 2024: что и когда сажать в июне
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

3 мин.

Лунный посевной календарь на июнь 2024: советы астролога

Мария Сальникова
Кристина Кудрина
Астролог
Луна
Фото istockphoto.com/BalazsKovacs
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В России несколько климатических зон, поэтому в некоторых местах только наступает сезон активных работ в огороде. Но и в тех регионах, где давно наступило тепло, еще можно посадить среднеспелые и поздеспелые сорта овощей.

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Многие стремятся выходить на посадку в благоприятные дни по лунному календарю, а в неблагоприятные заниматься подготовительными и прочими работами. Астролог Кристина Кудрина рассказала, какие дни лунного цикла подходят для разных видов работ.

Профессиональные агрономы рекомендуют ориентироваться не на фазы Луны, а на погодные условия и правила посадки.

1-4 июня: убывающая Луна

Важно учитывать, в каком знаке зодиака находится Луна, ведь знаки несут за собой энергии плодородия или бесплодия.
Кристина Кудрина
Астролог

Неблагоприятные дни: 1, 2 июня (Луна в Овне). Овен — бесплодный знак, в эти дни нежелательно что-то сажать. Можно избавляться от вредителей, культивировать землю, собирать урожай.

Благоприятные дни: 3, 4 июня (Луна в Тельце). Телец — плодородный знак.

Но в целом дни убывающей Луны — хорошее время для посадки корнеплодов. Но нужно выбирать сорта таким образом, чтобы успеть собрать урожай до заморозков. Корнеплоды, которые можно посадить на растущую Луну в начале июня:

  • картофель (ранние и среднеспелые сорта);

  • морковь;

  • свекла;

  • репа.

5-7 июня: новолуние

Новолуние в июне текущего года наступает 6 июня. За день до и за день после него, то есть 5 и 7 июня лучше ничего не делать с растениями. К тому же в это время Луна проходит созвездие Близнецов, а это малоплодный знак, то есть урожай будет небольшим.

Фото istockphoto.com/Jay Yuno

8-20 июня: растущая Луна

Неблагоприятные дни: 9-11 июня, когда Луна в знаке Льва.

Благоприятные дни: 8, 14-18 июня. В эти дни Луна проходит самые плодовитые знаки: можно надеяться на обильный урожай.

12, 13 июня Луна в Деве, сажать можно, но учитывать факт, что может быть небольшой урожай.

14 июня — день, когда Луна достигает полной четверти.

Четверти Луны — символ разделения, разлома. В этот день можно что-то рассадить, разделить.
Кристина Кудрина
Астролог

19, 20 июня — Луна в Стрельце, это малоплодный знак, урожай будет небольшим.

На растущую Луну можно посадить кабачки, огурцы, лук, укроп, брокколи и базилик.

Плюсы июньской посадки огурцов: их можно высаживать сразу в землю. Если использовать среднеспелые сорта, урожай можно будет собирать до конца сентября. Лук можно высадить, чтобы получить свежие ингредиенты для летней окрошки.

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Также в это время можно обрезать кусты, чтобы стимулировать образование свежих веток, удобрять и подкармливать.

21-23 июня: полнолуние

Само полнолуние наступает 22 июня, за день до него и день после него полевые работы не идут на пользу растениям. Это время можно потратить на подготовку удобрений, полив, починку сельхозтехники и так далее.

Фото istockphoto.com/Mkovalevskaya

24-30 июня: убывающая Луна

Неблагоприятные дни: 24, 25 июня (Луна в Водолее), 28, 29 июня (Луна в Овне).

Благоприятные дни: 26, 27 (Луна в Рыбах) и 30 июня.

Кстати, 29 июня — день, когда Луна достигает третьей четверти. Этот день, как и 14 июня, идеально подходит для рассадки растений.

В остальные дни лучше избавляться от вредителей, культивировать землю, собирать урожай.

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