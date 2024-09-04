Лунный календарь стрижек на сентябрь-2024: советы астролога

Существует поверье, что если постричься на растущую Луну, то волосы будут расти быстрее. Но это далеко не все суеверия, связанные с влиянием фазы Луны на волосы. Сегодня расскажем, как распланировать бьюти-процедуры согласно лунному календарю, чтобы достичь желаемого результата.

1-2 сентября — убывающая Луна

Убывающая Луна — не лучшее время, чтобы проводить смелые эксперименты с внешностью, так как у этой фазы доминирует энергия завершения. Например, курс восстанавливающих процедур для волос в парикмахерской начинать точно не стоит. А вот для процедур по уменьшению и избавлению от чего-либо это как раз самое подходящее время. Дело в том, что, когда Луна начинает убывать, организм настраивается на уничтожение отработанных веществ: стоит делать пилинги, глубокие отшелушивающие маски.

3 сентября — Новолуние

Считается, что Новолуние оказывает негативное влияние на человека: в это время как духовная, так и физическая энергия находится на минимуме. Многие в это время жалуются на упадок сил, раздражительность, апатию. В это время лучше воздержаться от физических и эмоциональных нагрузок. Сюда входят и бьюти-процедуры, которые требуют усидчивости и терпения: например, сложные окрашивания, химические или биологические завивки, процедуры по восстановлению. Также на Новолуние, как и на убывающую Луну, не рекомендуется начинать что-то новое. Самым безопасным вариантом будет вообще не проводить никаких манипуляций с волосами.

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Если вы уже запланировали стрижку на Новолуние, то старайтесь оставаться как можно спокойнее и не конфликтуйте с мастером. Постарайтесь не опаздывать к назначенному времени.

В то же время фаза Новолуния — отличное время для определения своих намерений. Поэтому в это время стоит поразмышлять над тем, какую стрижку вы сделаете в более благоприятное для этого время или к какому мастеру пойдете.

4-17 сентября — растущая Луна

Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, фаза растущей Луны — самое подходящее время для стрижки. Эта фаза способствует росту, увеличению, приумножению, поэтому тем, кто отращивает волосы, рекомендуется записываться к парикмахеру именно на эти дни.

Когда Луна растет, растут и жизненные силы человека. Во время растущей Луны люди часто испытывают душевный подъем: их настроение улучшается, они становятся более производительными. Поэтому если вы давно не могли решиться на долгую изнуряющую процедуру, то этот период — самое подходящее время.

Кроме того, растущая Луна — это период возобновления и регенерации. Поэтому тем, у кого поврежденные волосы, рекомендуется в это время предпринимать шаги по их восстановлению.

18 сентября — Полнолуние

В Полнолуние эмоции, которые накапливались в человеке на протяжении растущей Луны, достигают своего пика. В это время люди склонны принимать необдуманные решения. Поэтому за сутки до и после Полнолуния стоит отказаться от кардинальных перемен во внешности.

Из-за влияния эмоций в этот день повышается вероятность ссор и споров. Поэтому если вы остались недовольны работой парикмахера, не спешите инициировать конфликт. Лучше спокойно объясните мастеру, как он может усовершенствовать работу.

Фото jakkapan21/istockphoto.com

19-30 сентября — убывающая Луна

Если вы хотите подольше остаться с вашей длиной волос и сохранить стрижку в ее изначальном варианте, то идти к парикмахеру лучше на убывающую Луну.

К слову, есть еще одна ситуация, когда замедление роста волос может пойти на пользу. Убывающая Луна — отличное время для депиляции и эпиляции. Энергия убывающей Луны замедлит рост нежелательного волосяного покрова.