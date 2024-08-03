Лунный календарь стрижек на август 2024: советы астролога

По мнению астрологов, стрижка волос в определенные дни может привлечь как удачу, так и неприятности. Это зависит от многих факторов, в том числе от расположения звезд и фаз Луны.

Вместе с астрологом Анной Кляйн рассказываем, какие дни подходят для стрижки волос в августе 2024 года.

1-2 августа — убывающая Луна

Убывающая Луна не слишком подходит для начала любых новых дел. Если вы планируете кардинальную смену имиджа, то лучше выбрать для этого более удачный день. Но не запрещено проводить поддерживающие манипуляции с волосами, в том числе немного подрезать их.

3-5 августа — новолуние

Новолуние будет 4 августа, но что-либо делать с волосами не рекомендуется и за сутки до и сутки после него. В это время небесное тело может отрицательно влиять на человека. Нежелательно стричь волосы и проводить другие процедуры с внешностью: результат может не понравиться.

Фото istockphoto.com/shaunl

6-17 августа — растущая Луна

Растущая Луна, по поверьям, способствует росту благосостояния и помогает любым начинаниям. Если хочется, чтобы волосы росли быстрее, подрезать их нужно именно в это время. И наоборот: если нужно подольше оставаться с одной длиной, то лучше выбрать для стрижки другой период.

18-20 августа — полнолуние

Полнолуние состоится 19 августа. Во время него, за сутки до и за сутки после, эмоциональное состояние многих может быть нестабильным. Чтобы потом не жалеть, не рекомендуется идти на поводу у неожиданных решений. Постарайтесь отказаться от любых кардинальных изменений прически.

Фото istockphoto.com/zoff-photo

21-31 августа — убывающая Луна

До конца месяца снова можно подрезать волосы. Более того, стрижка может принести удачу.