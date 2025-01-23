Лунный календарь стрижек на 2025 год: когда лучше обновить прическу
Многие верят, что лунный календарь помогает выбрать идеальное время для преображения. Считается, что каждая фаза спутника Земли влияет не только на рост волос, но и на вашу энергетику.
Для тех, кто верит в лунные календари, собрали полный график благоприятных и неблагоприятных дней для похода к парикмахеру на весь год.
Лунный календарь стрижек на 2025 год по месяцам
Январь 2025
Фазы Луны в январе:
-
растущая луна: 1-12, 31;
-
полнолуние: 13-15;
-
убываюшая луна: 16-27;
-
новолуние: 28-30.
Благоприятные дни для стрижек: 11, 2, 6, 8, 10, 11.
Неблагоприятные дни для стрижек: 5, 7, 26, 28, 29.
Январь отлично подойдет для глубокого восстановления волос после новогодних праздников и зимних холодов. Рекомендуются питательные маски и процедуры для укрепления волос.
Февраль 2025
Фазы Луны в феврале:
-
растущая луна: 1-11;
-
полнолуние: 12;
-
убывающая луна: 13-27.
Благоприятные дни для стрижек: 4, 5, 13-17.
Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 23, 24.
Февраль отлично подойдет для тех, кто давно хотел сделать уходовые процедуры для волос, но учтите, что уход, где используется повышенная температура или резкие химические смеси, — не самый хороший вариант. Лучше выбрать классические процедуры на основе натуральных компонентов или качественных составов.
Март 2025
Фазы Луны в марте:
-
растущая луна: 1-13, 30-31;
-
полнолуние: 14;
-
убывающая луна: 15-28;
-
новолуние: 29.
Благоприятные дни для стрижек: 3-5,12-16.
Неблагоприятные дни для стрижек: 7, 21, 26.
Март подойдет для тех, кто давно хотел возродить в себе истинную леди и кокетку, причем поможет в этом не только парикмахер, но и колорист. Обновление образа пойдет на пользу и тем, кто активно ищет вторую половинку.
Апрель 2025
Фазы Луны в апреле:
-
растущая луна: 1-12, 28-30;
-
полнолуние: 13;
-
убывающая луна: 14-26;
-
новолуние: 27.
Благоприятные дни для стрижек: 1, 9, 11, 12, 20.
Неблагоприятные дни для стрижек: 3,10, 18.
Апрель подходит для тех, кто решителен и смел в своих действиях и готов кардинально сменить имидж. Можно записываться и на уходовые комплексы, например на программу спа-дня для волос.
Май 2025
Фазы Луны в мае:
-
растущая луна: 1-11, 28-31;
-
полнолуние: 12;
-
убывающая луна: 13-26;
-
новолуние: 27.
Благоприятные дни для стрижек: 6-10, 25, 26.
Неблагоприятные дни для стрижек: 1, 15, 28-29.
В мае лучше всего делать домашние уходовые процедуры с использованием традиционных рецептов. Если вы не любитель таких манипуляций, то выбирайте спа-комплексы с похожими форматами ухода.
Июнь 2025
Фазы Луны в июне:
-
растущая луна: 1-10, 26-30;
-
полнолуние: 11;
-
убывающая луна: 12-24;
-
новолуние: 25.
Благоприятные дни для стрижек: 2-6, 21, 22, 30.
Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 19, 25.
Период подойдет для улучшения состояния кожи головы, например проведения мезотерапии или курса массажа. Можно записаться также на коллагеновое восстановление структуры волос.
Июль 2025
Фазы Луны:
-
растущая луна: 1-9, 25-31;
-
полнолуние: 10;
-
убывающая луна: 11-23;
-
новолуние: 24.
Благоприятные дни для стрижек: 1, 2, 4, 18-20, 28-31.
Неблагоприятные дни для стрижек: 3, 9, 16, 22.
Июль подойдет для минимального вмешательства в состояние ваших волос: лучше ограничиться использованием качественных масок и бальзамов. Старайтесь почаще наносить защитные средства для волос.
Август 2025
Фазы Луны в августе:
-
растущая луна: 1-8, 24-31;
-
полнолуние: 9;
-
убывающая луна: 10-22;
-
новолуние: 23.
Благоприятные дни для стрижек: 15-16, 23-27.
Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 29.
Август не только последний месяц лета, но еще и самое лучшее время для обновления цвета волос. Вперед, на поиски лучшего колориста!
Сентябрь 2025
Фазы Луны в сентябре:
-
растущая луна: 1-6, 22-30;
-
полнолуние: 7;
-
убывающая луна: 8-20;
-
новолуние: 21.
Благоприятные дни для стрижек: 11-12, 20-24.
Неблагоприятные дни для стрижек: 2, 8, 15, 29.
Сентябрь больше подходит для лечебных и восстанавливающих процедур. Желательно не делать поспешных решений о длине волос, в дальнейшем это может привести к сожалениям.
Октябрь 2025
Фазы Луны в октябре:
-
растущая луна: 1-6, 22-31;
-
полнолуние: 7;
-
убывающая луна: 8-20;
-
новолуние: 21.
Благоприятные дни для стрижек: 8, 9, 17, 18, 20, 21.
Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 19, 26.
Октябрь, пожалуй, лучшее время для похода в салон. В этот период также можно начать отращивать длинные волосы. Если вы не любитель такой прически, то запишитесь на стрижку именно 7-го числа.
Ноябрь 2025
Фазы Луны в ноябре:
-
растущая луна: 1-4, 21-30;
-
полнолуние: 5;
-
убывающая луна: 6-19;
-
новолуние: 20.
Благоприятные дни для стрижек: 5, 6, 13-17.
Неблагоприятные дни для стрижек: 2, 4, 8, 22.
Ноябрь принесет с собой мощные энергетические потоки, поэтому нужно подходить к уходу за волосами с особой внимательностью. Если вы давно хотели изменить цвет, то это самое лучшее время для привлечения новой энергии в свою жизнь. Главное — делайте выбор осознанно!
Декабрь 2025
Фазы Луны в декабре:
-
растущая луна: 1-4, 21-31;
-
полнолуние: 5;
-
убывающая луна: 6-19;
-
новолуние: 20.
Благоприятные дни для стрижек: 2, 3, 10-14, 30, 31.
Неблагоприятные дни для стрижек: 5, 20.
Декабрь как последний месяц года подсказывает многим завершить определенные этапы в жизни. Но с точки зрения астрологии и нумерологии — это не лучшее время для выхода из своей зоны комфорта. Сделайте упор на оздоровительные, восстанавливающие и усиливающие структуру волос процедуры.
Общие рекомендации для стрижки по лунному календарю
Многие не верят в силу лунных календарей. А другие считают, что именно спутник Земли отвечает за самые тонкие энергетические изменения, а волосы испокон веков считались проводником энергии. Именно поэтому девушки заплетали косы из трех прядей, а мужчины отращивали длинные бороды.
Тем, кто верит в такие календари, следует помнить: если вы хотите отрастить волосы, то записывайтесь на стрижку в период растущей Луны. А если вы не любитель длинных локонов, то стригитесь на убывающую Луну. Причем этот совет касается как женщин, так и мужчин.