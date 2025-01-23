Лунный календарь стрижек на 2025 год: когда лучше обновить прическу

Многие верят, что лунный календарь помогает выбрать идеальное время для преображения. Считается, что каждая фаза спутника Земли влияет не только на рост волос, но и на вашу энергетику.

Для тех, кто верит в лунные календари, собрали полный график благоприятных и неблагоприятных дней для похода к парикмахеру на весь год.

Лунный календарь стрижек на 2025 год по месяцам

Январь 2025

Фазы Луны в январе:

растущая луна: 1-12, 31;

полнолуние: 13-15;

убываюшая луна: 16-27;

новолуние: 28-30.

Благоприятные дни для стрижек: 11, 2, 6, 8, 10, 11.

Неблагоприятные дни для стрижек: 5, 7, 26, 28, 29.

Январь отлично подойдет для глубокого восстановления волос после новогодних праздников и зимних холодов. Рекомендуются питательные маски и процедуры для укрепления волос.

Февраль 2025

Фазы Луны в феврале:

растущая луна: 1-11;

полнолуние: 12;

убывающая луна: 13-27.

Благоприятные дни для стрижек: 4, 5, 13-17.

Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 23, 24.

Февраль отлично подойдет для тех, кто давно хотел сделать уходовые процедуры для волос, но учтите, что уход, где используется повышенная температура или резкие химические смеси, — не самый хороший вариант. Лучше выбрать классические процедуры на основе натуральных компонентов или качественных составов.

Март 2025

Фазы Луны в марте:

растущая луна: 1-13, 30-31;

полнолуние: 14;

убывающая луна: 15-28;

новолуние: 29.

Благоприятные дни для стрижек: 3-5,12-16.

Неблагоприятные дни для стрижек: 7, 21, 26.

Март подойдет для тех, кто давно хотел возродить в себе истинную леди и кокетку, причем поможет в этом не только парикмахер, но и колорист. Обновление образа пойдет на пользу и тем, кто активно ищет вторую половинку.

Апрель 2025

Фазы Луны в апреле:

растущая луна: 1-12, 28-30;

полнолуние: 13;

убывающая луна: 14-26;

новолуние: 27.

Благоприятные дни для стрижек: 1, 9, 11, 12, 20.

Неблагоприятные дни для стрижек: 3,10, 18.

Апрель подходит для тех, кто решителен и смел в своих действиях и готов кардинально сменить имидж. Можно записываться и на уходовые комплексы, например на программу спа-дня для волос.

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Май 2025

Фазы Луны в мае:

растущая луна: 1-11, 28-31;

полнолуние: 12;

убывающая луна: 13-26;

новолуние: 27.

Благоприятные дни для стрижек: 6-10, 25, 26.

Неблагоприятные дни для стрижек: 1, 15, 28-29.

В мае лучше всего делать домашние уходовые процедуры с использованием традиционных рецептов. Если вы не любитель таких манипуляций, то выбирайте спа-комплексы с похожими форматами ухода.

Июнь 2025

Фазы Луны в июне:

растущая луна: 1-10, 26-30;

полнолуние: 11;

убывающая луна: 12-24;

новолуние: 25.

Благоприятные дни для стрижек: 2-6, 21, 22, 30.

Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 19, 25.

Период подойдет для улучшения состояния кожи головы, например проведения мезотерапии или курса массажа. Можно записаться также на коллагеновое восстановление структуры волос.

Июль 2025

Фазы Луны:

растущая луна: 1-9, 25-31;

полнолуние: 10;

убывающая луна: 11-23;

новолуние: 24.

Благоприятные дни для стрижек: 1, 2, 4, 18-20, 28-31.

Неблагоприятные дни для стрижек: 3, 9, 16, 22.

Июль подойдет для минимального вмешательства в состояние ваших волос: лучше ограничиться использованием качественных масок и бальзамов. Старайтесь почаще наносить защитные средства для волос.

Август 2025

Фазы Луны в августе:

растущая луна: 1-8, 24-31;

полнолуние: 9;

убывающая луна: 10-22;

новолуние: 23.

Благоприятные дни для стрижек: 15-16, 23-27.

Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 29.

Август не только последний месяц лета, но еще и самое лучшее время для обновления цвета волос. Вперед, на поиски лучшего колориста!

Сентябрь 2025

Фазы Луны в сентябре:

растущая луна: 1-6, 22-30;

полнолуние: 7;

убывающая луна: 8-20;

новолуние: 21.

Благоприятные дни для стрижек: 11-12, 20-24.

Неблагоприятные дни для стрижек: 2, 8, 15, 29.

Сентябрь больше подходит для лечебных и восстанавливающих процедур. Желательно не делать поспешных решений о длине волос, в дальнейшем это может привести к сожалениям.

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Октябрь 2025

Фазы Луны в октябре:

растущая луна: 1-6, 22-31;

полнолуние: 7;

убывающая луна: 8-20;

новолуние: 21.

Благоприятные дни для стрижек: 8, 9, 17, 18, 20, 21.

Неблагоприятные дни для стрижек: 12, 19, 26.

Октябрь, пожалуй, лучшее время для похода в салон. В этот период также можно начать отращивать длинные волосы. Если вы не любитель такой прически, то запишитесь на стрижку именно 7-го числа.

Ноябрь 2025

Фазы Луны в ноябре:

растущая луна: 1-4, 21-30;

полнолуние: 5;

убывающая луна: 6-19;

новолуние: 20.

Благоприятные дни для стрижек: 5, 6, 13-17.

Неблагоприятные дни для стрижек: 2, 4, 8, 22.

Ноябрь принесет с собой мощные энергетические потоки, поэтому нужно подходить к уходу за волосами с особой внимательностью. Если вы давно хотели изменить цвет, то это самое лучшее время для привлечения новой энергии в свою жизнь. Главное — делайте выбор осознанно!

Декабрь 2025

Фазы Луны в декабре:

растущая луна: 1-4, 21-31;

полнолуние: 5;

убывающая луна: 6-19;

новолуние: 20.

Благоприятные дни для стрижек: 2, 3, 10-14, 30, 31.

Неблагоприятные дни для стрижек: 5, 20.

Декабрь как последний месяц года подсказывает многим завершить определенные этапы в жизни. Но с точки зрения астрологии и нумерологии — это не лучшее время для выхода из своей зоны комфорта. Сделайте упор на оздоровительные, восстанавливающие и усиливающие структуру волос процедуры.

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Общие рекомендации для стрижки по лунному календарю

Многие не верят в силу лунных календарей. А другие считают, что именно спутник Земли отвечает за самые тонкие энергетические изменения, а волосы испокон веков считались проводником энергии. Именно поэтому девушки заплетали косы из трех прядей, а мужчины отращивали длинные бороды.

Тем, кто верит в такие календари, следует помнить: если вы хотите отрастить волосы, то записывайтесь на стрижку в период растущей Луны. А если вы не любитель длинных локонов, то стригитесь на убывающую Луну. Причем этот совет касается как женщин, так и мужчин.