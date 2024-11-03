Лунный календарь на ноябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни
Древние люди использовали фазы Луны для предсказания удачных периодов для посева, сбора урожая, охоты и других важных дел. В современном мире такой календарь не утратил своей актуальности. К нему обращаются последователи астрологических учений для гармонизации жизни в соответствии с природными ритмами.
Что такое лунный календарь
Это система измерения времени, основанная на фазах Луны. В отличие от солнечного календаря, строящегося на движении Земли вокруг Солнца, лунный учитывает цикл смены фаз Луны с учетом знаков зодиака, через которые она проходит.
Влияние фаз Луны на человека
Несмотря на то что научные исследования не подтверждают влияние фаз Луны на различные сферы жизни человека, многие предпочитают придерживаться астрологических рекомендаций.
Полнолуние
Рекомендуется: заняться медитацией и практиками самопознания. Во время полнолуния нужно сформулировать цели и намерения на предстоящий лунный цикл.
Не рекомендуется: в полнолуние не стоит начинать важные дела. Нельзя также ссориться и конфликтовать.
Растущая луна
Рекомендуется: растущая луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы, чтобы они быстрее отрастали.
Не рекомендуется: не стоит поддаваться эмоциям, принимать необдуманные решения или вступать в конфликты. Важно действовать с умом, не торопиться и не поддаваться импульсивным побуждениям.
Новолуние
Это новолуние в Скорпионе будет довольно гармоничным. Хотя этот знак зодиака принято демонизировать. В сущности же Скорпион — это про глубину и преодоление препятствий.
Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало. Нужно использовать этот день, чтобы поставить перед собой смелые цели и сделать первые шаги к их достижению.
Это время для обновлений, время избавляться от всего отжившего и ненужного. В это новолуние можете дать старт разгрузочной неделе, устроить себе спортивный челлендж, решить важные вопросы на работе. Избавьтесь от долгов перед Новым годом. Как моральных, так и материальных.
Не рекомендуется: так как это время наполнено энергией начинаний, оно не подходит для завершения проектов. В этот период лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.
В такое время стоит быть аккуратнее с конфликтами и негативными ситуациям, которые вы создали собственноручно. Ведь это означает, что следующие 14 дней вы будете только еще больше погружаться в это.
Убывающая луна
Рекомендуется: очищение от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, избавления от плохих привычек и обновления своей энергии. Стоит посвятить время себе, чтобы восстановить силы.
Можно сходить в баню, чтобы хорошенько очиститься перед предстоящим декабрем. Несмотря на то что традиционно в период убывающей луны не начинают новые дела, в этом ноябре все иначе. Ведь декабрь 2024 года не подойдет ни для каких активных начинаний.
Не рекомендуется: Луна в это время не поддерживает рост и развитие, поэтому, если есть возможность, лучше отложить важные решения на более благоприятное время. Если времени нет, то будьте осторожны в своих действиях.
Фазы Луны в ноябре 2024 года
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1 ноября — полнолуние;
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2-15 ноября — растущая луна;
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15 ноября — новолуние;
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16-30 ноября — убывающая луна.
Благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре 2024 года
Благоприятные дни
В ноябре довольно благоприятными можно назвать: 3, 6, 10, 13, 19, 21, 29-е.
В эти дни Луна довольна гармоничная, она положительно влияет на ваше общее настроение и самочувствие.
Такие дни будут полезны для важных мероприятий. Кстати, в ноябре нужно начать то, что вы давно откладывали. Иначе ждать придется до января.
Неблагоприятные дни
Самые неблагоприятные дни: 7, 8, 14, 28 ноября.
В эти дни Луна приближается к самому неблагоприятному тренду осени — оппозиции двух «злых» планет: Марса и Плутона.
У людей в такие периоды повышена агрессия. Они склонны усугублять конфликты.