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Лунный календарь на январь 2025: что это такое — правила поведения и фазы Луны
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

3 мин.

Лунный календарь на январь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Мария Задорожная
Автор
Анна Кляйн
Астролог
Желтая Луна
Фото draganab, iStock
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Январь 2025 года принесет множество возможностей для гармоничного планирования дел и мероприятий благодаря лунным фазам и их влиянию. Вместе с астрологом Анной Кляйн рассказываем, какие январские дни лучше всего подходят для начинаний, а когда следует отложить важные дела.

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Растущая Луна: с 1 по 13 января

Это время подходит для начала новых проектов, знакомств, покупок и планирования важных шагов. Не рекомендуется принимать в этот период окончательные решения, лучше сосредоточиться на подготовке к их принятию.

Новые знакомства
Фото insta_photos, iStock

Полнолуние: 14 января

Полнолуние — отличное время для завершения старых дел. Важно в эти дни впитывать положительную энергию, а также делиться ею.
Анна Кляйн
Астролог

В этот день нужно избегать новых начинаний и импульсивных действий, так как энергия Луны может быть слишком бурной и нестабильной.

Убывающая Луна: с 15 по 28 января

Убывающая Луна подходит для завершения текущих дел, избавления от ненужного. Хорошее время для денежных операций и финансовых вопросов. Однако в это время не следует реализовывать крупные проекты или строить долгосрочные планы. Также стоит остерегаться крупных покупок.

Новолуние: 29 января

По словам астролога, этот день прекрасно подходит для планирования новых дел и постановки целей. Но не рекомендуется начинать активные действия, лучше сосредоточиться на внутренней работе и саморефлексии.

Девушка смотрит в зеркало
Фото Iona Studio, iStock

Растущая Луна: снова с 30 по 31 января

Данный период прекрасно подходит для активных действий, покупок и начала новых дел. Он идеален для старта проектов, которые постоянно откладывались на потом.

Не рекомендуется спешить с серьезными решениями. Лучше действовать размеренно.
Анна Кляйн
Астролог

Благоприятные и неблагоприятные дни в январе 2025 года

Наиболее благоприятные дни в январе 2025 года:

  • 2 января (четверг) в знаке Водолея: подходит для новых начинаний и активных действий.

  • 8 января (вторник): хороший день для реализации идей и планов, выпадает на растущую Луну в Овне.

  • 9 января (среда): удачный день для новых проектов, энергия Луны на стороне начинаний.

  • 23 января (четверг): отличный день для переговоров, работы, пересмотра документов и свиданий. Будет много сюрпризов, подарков. Но в этот день лучше быть аккуратными на дороге.

  • 30 января (четверг): подходит для активных действий и полон положительной динамики, растущая Луне в Водолее.

Девушка отдыхает дома
Фото fizkes, iStock

Неблагоприятные дни в январе 2025 года:

  • 7 января (вторник): Луна в Овне, лучше избегать важных решений и начинаний.

  • 14-15 января (вторник-среда, полнолуние): день с высокой агрессивной энергией, его нужно проводить в спокойствии, не подойдет для начала новых дел.

  • 21 января (вторник): достаточно напряженный день, могут возникнуть конфликты, Луна в Скорпионе даст много эмоций. Еще в этот день все дела будут бесполезными, лучше заняться решением старых задач.

  • 28 января (вторник): следует отложить старт новых дел. Лучше избегать конфликтов, а девушкам быть осторожнее с мужчинами.

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