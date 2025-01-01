Лунный календарь на январь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Январь 2025 года принесет множество возможностей для гармоничного планирования дел и мероприятий благодаря лунным фазам и их влиянию. Вместе с астрологом Анной Кляйн рассказываем, какие январские дни лучше всего подходят для начинаний, а когда следует отложить важные дела.

Растущая Луна: с 1 по 13 января

Это время подходит для начала новых проектов, знакомств, покупок и планирования важных шагов. Не рекомендуется принимать в этот период окончательные решения, лучше сосредоточиться на подготовке к их принятию.

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Полнолуние: 14 января

В этот день нужно избегать новых начинаний и импульсивных действий, так как энергия Луны может быть слишком бурной и нестабильной.

Убывающая Луна: с 15 по 28 января

Убывающая Луна подходит для завершения текущих дел, избавления от ненужного. Хорошее время для денежных операций и финансовых вопросов. Однако в это время не следует реализовывать крупные проекты или строить долгосрочные планы. Также стоит остерегаться крупных покупок.

Новолуние: 29 января

По словам астролога, этот день прекрасно подходит для планирования новых дел и постановки целей. Но не рекомендуется начинать активные действия, лучше сосредоточиться на внутренней работе и саморефлексии.

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Растущая Луна: снова с 30 по 31 января

Данный период прекрасно подходит для активных действий, покупок и начала новых дел. Он идеален для старта проектов, которые постоянно откладывались на потом.

Благоприятные и неблагоприятные дни в январе 2025 года

Наиболее благоприятные дни в январе 2025 года:

2 января (четверг) в знаке Водолея: подходит для новых начинаний и активных действий.

8 января (вторник): хороший день для реализации идей и планов, выпадает на растущую Луну в Овне.

9 января (среда): удачный день для новых проектов, энергия Луны на стороне начинаний.

23 января (четверг): отличный день для переговоров, работы, пересмотра документов и свиданий. Будет много сюрпризов, подарков. Но в этот день лучше быть аккуратными на дороге.

30 января (четверг): подходит для активных действий и полон положительной динамики, растущая Луне в Водолее.

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Неблагоприятные дни в январе 2025 года: