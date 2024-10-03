Лунный календарь на октябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни
На протяжении многих веков люди связывали происходящее на Земле с положением планет и звезд на небе. Так постепенно сложились основные астрологические постулаты. Особую роль в этом учении играет лунный календарь. Рассказали, что это такое, какие особенности у каждой фазы Луны и какие дни самые благоприятные в октябре 2024-го.
Что такое лунный календарь
Лунный календарь составляется в зависимости от фаз Луны. Один полный цикл — около 29,5 дней. В течение этого времени Луна проходит четыре фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Начало месяца отсчитывается от неомении (то есть появления Луны в виде узкого серпа на вечернем небе).
Корни лунного календаря уходят вглубь веков. Первые известные системы возникли в Месопотамии, Древнем Египте и у индейцев майя и инков. Например, шумеры использовали лунный календарь, состоящий из 12 лунных месяцев по 30 дней (с добавлением дополнительных дней для синхронизации с солнечным годом). Древние китайцы тоже разработали свою систему лунного календаря. Они использовали ее, чтобы определять благоприятное время для сельскохозяйственных работ.
Сейчас лунный календарь используется в астрологии, садоводстве и агрономии. Также с помощью него определяют лучшее время для некоторых духовных практик.
Влияние Луны на человека
На настоящий момент не существует научных подтверждений того, что фазы Луны влияют на какие-либо сферы жизни человека. Однако многим спокойнее выстраивать свою жизнь в соответствии с рекомендациями астрологов.
Убывающая Луна
Рекомендуется: очищение и избавление от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, отказа от плохих привычек и обновления своей энергии.
В этот период многие чувствуют меланхоличность и подавленность. На убывающую Луну рекомендуется избавляться от того, с чем бы вы хотели больше никогда не сталкиваться. К примеру, от токсичных людей или лишнего веса.
Не рекомендуется: реализовывать важные планы и начинания. Луна в это время не поддерживает рост и развитие.
Новолуние
Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало и возможность роста. В этот день нужно ставить себе амбициозные цели и делать первые шаги к их реализации.
Не рекомендуется: так как это время наполнено новой энергией и потенциалом, могут возникнуть сложности с финальными этапами каких-либо проектов. В это время лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.
Растущая Луна
Рекомендуется: растущая Луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы, чтобы они быстрее отрастали.
В это время появляются отличные идеи для будущего, для всего, что должно подняться, взрасти, увеличиться.
Не рекомендуется: не стоит горячиться, нельзя конфликтовать, торопиться и принимать решения под влиянием эмоций.
Полнолуние
Рекомендуется: в полнолуние рекомендуется завершать начатое, избавляться от негативных эмоций, проводить анализ своих поступков.
Если во время фазы растущей Луны вы что-то «взращиваете», то на Полнолуние вы получаете итоговый результат.
Не рекомендуется: энергия полнолуния способствует завершению, «замыканию» циклов. Не принято одалживать деньги и вступать в брак, поскольку считается, что это принесет неудачу.
Лунный календарь на октябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни
Фазы Луны в октябре 2024
В октябре этого года лунный месяц практически совпал с календарным. До середины месяца будет доминировать энергия растущей Луны. На второй половине октября будет сказываться влияние убывающей Луны.
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1 октября — убывающая Луна;
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2 октября — новолуние;
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3—16 октября — растущая Луна;
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17 октября — полнолуние;
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18—31 октября — убывающая Луна.
Благоприятные и неблагоприятные дни в октябре 2024
В октябре будет период, на который интересующимся астрологией стоит обратить особое внимание. Это 2 октября и две недели после него. Дело в том, что в этот день произойдет солнечное затмение. Его называют кольцеобразным, так как с Земли видно будет огромное огненное кольцо.
Затмения бывают всего раз в полгода, поэтому это очень особенное время. Затмение будет в знаке Весов, что дает благоприятную энергию чего-то нового, вдохновляющего.
Знак Весы находится под покровительством Венеры — богини любви. Поэтому всем будет сопутствовать удача в поиске новых отношений или улучшении своего внешнего вида.
Однако в эти дни важную роль играет и планета Марс, которая известна своей воинственностью.
Хоть затмение и в знаке Весов, но в квадратуре к Луне будет находиться Марс. Поэтому в это время можно заметить повышенную эмоциональность и вспыльчивость в поведении окружающих, что может привести к конфликтным ситуациям.
По словам эксперта, определить какие дни в октябре 2024 будут удачными для всех людей, а какие нет — невозможно.
В месяце нельзя выделить однозначно благоприятные и неблагоприятные дни. Это определяется астрологом индивидуально на основе других данных о человеке.
Однако другие астрологи все же выделяют удачные и неудачные дни в месяце.
Благоприятные дни: 1, 12, 14, 17, 18, 21.
Неблагоприятные дни: 2, 6, 7, 15, 16, 22, 31.