Лунный календарь на октябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

На протяжении многих веков люди связывали происходящее на Земле с положением планет и звезд на небе. Так постепенно сложились основные астрологические постулаты. Особую роль в этом учении играет лунный календарь. Рассказали, что это такое, какие особенности у каждой фазы Луны и какие дни самые благоприятные в октябре 2024-го.

Что такое лунный календарь

Лунный календарь составляется в зависимости от фаз Луны. Один полный цикл — около 29,5 дней. В течение этого времени Луна проходит четыре фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Начало месяца отсчитывается от неомении (то есть появления Луны в виде узкого серпа на вечернем небе).

Корни лунного календаря уходят вглубь веков. Первые известные системы возникли в Месопотамии, Древнем Египте и у индейцев майя и инков. Например, шумеры использовали лунный календарь, состоящий из 12 лунных месяцев по 30 дней (с добавлением дополнительных дней для синхронизации с солнечным годом). Древние китайцы тоже разработали свою систему лунного календаря. Они использовали ее, чтобы определять благоприятное время для сельскохозяйственных работ.

Сейчас лунный календарь используется в астрологии, садоводстве и агрономии. Также с помощью него определяют лучшее время для некоторых духовных практик.

Влияние Луны на человека

На настоящий момент не существует научных подтверждений того, что фазы Луны влияют на какие-либо сферы жизни человека. Однако многим спокойнее выстраивать свою жизнь в соответствии с рекомендациями астрологов.

Убывающая Луна

Рекомендуется: очищение и избавление от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, отказа от плохих привычек и обновления своей энергии.

Не рекомендуется: реализовывать важные планы и начинания. Луна в это время не поддерживает рост и развитие.

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Новолуние

Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало и возможность роста. В этот день нужно ставить себе амбициозные цели и делать первые шаги к их реализации.

Не рекомендуется: так как это время наполнено новой энергией и потенциалом, могут возникнуть сложности с финальными этапами каких-либо проектов. В это время лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.

Растущая Луна

Рекомендуется: растущая Луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы, чтобы они быстрее отрастали.

Не рекомендуется: не стоит горячиться, нельзя конфликтовать, торопиться и принимать решения под влиянием эмоций.

Полнолуние

Рекомендуется: в полнолуние рекомендуется завершать начатое, избавляться от негативных эмоций, проводить анализ своих поступков.

Не рекомендуется: энергия полнолуния способствует завершению, «замыканию» циклов. Не принято одалживать деньги и вступать в брак, поскольку считается, что это принесет неудачу.

Лунный календарь на октябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Фазы Луны в октябре 2024

В октябре этого года лунный месяц практически совпал с календарным. До середины месяца будет доминировать энергия растущей Луны. На второй половине октября будет сказываться влияние убывающей Луны.

1 октября — убывающая Луна;

2 октября — новолуние;

3—16 октября — растущая Луна;

17 октября — полнолуние;

18—31 октября — убывающая Луна.

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Благоприятные и неблагоприятные дни в октябре 2024

В октябре будет период, на который интересующимся астрологией стоит обратить особое внимание. Это 2 октября и две недели после него. Дело в том, что в этот день произойдет солнечное затмение. Его называют кольцеобразным, так как с Земли видно будет огромное огненное кольцо.

Знак Весы находится под покровительством Венеры — богини любви. Поэтому всем будет сопутствовать удача в поиске новых отношений или улучшении своего внешнего вида.

Однако в эти дни важную роль играет и планета Марс, которая известна своей воинственностью.