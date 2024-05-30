Лунный календарь на июнь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Еще в глубокой древности люди начали наблюдать за фазами Луны и связывать различные события — природные катаклизмы, эпидемии, неурожаи — с положением этого небесного тела по отношению к Солнцу. Сейчас лунный календарь продолжает быть важной составляющей астрологии, многие люди ориентируются на него в принятии повседневных решений. В этой статье расскажем, что такое лунный календарь, какие особенности у каждой фазы Луны и какие дни самые благоприятные в июне 2024-го.

Что такое лунный календарь

Лунный календарь, в отличие от обычного, основан на фазах Луны. В течение всего цикла, который длится 29,5 дня, Луна проходит 4 фазы: различают новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. Начало месяца отсчитывается от неомении (то есть появления Луны в виде узкого серпа на вечернем небе).

История использования лунного календаря уходит далеко в прошлое. Еще в древности люди предполагали, что фазы Луны оказывают влияние на природные явления: приливы и отливы, рост растений, поведение животных. Многие древние цивилизации, например, египтяне, майя, кельты, использовали лунный календарь для определения времени смены времен года, начала сельскохозяйственных работ, религиозных обрядов. В разных культурах лунный календарь отражал специфические верования и традиции.

Сегодня лунный календарь продолжает интересовать людей, увлеченных астрономией и астрологией. Некоторые полагают, что определенные фазы Луны могут влиять на здоровье, настроение и поведение, хотя научное подтверждение этих утверждений остается спорным.

Влияние Луны на человека

На настоящий момент не существует научных подтверждений того, что фазы Луны влияют на какие-либо сферы жизни человека. Однако многим спокойнее выстраивать свою жизнь в соответствии с рекомендациями астрологов.

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Убывающая Луна

Рекомендуется: очищение и избавление от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, избавления от плохих привычек и обновления своей энергии.

Не рекомендуется: Луна в это время не поддерживает рост и развитие, поэтому не рекомендуется реализовывать важные планы и начинания.

Новолуние

Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало и возможность роста. В этот день нужно ставить себе амбициозные цели и делать первые шаги к их реализации.

Не рекомендуется: так как это время наполнено новой энергией и потенциалом, могут возникнуть сложности с финальными этапами каких-либо проектов. В это время лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.

Растущая Луна

Рекомендуется: растущая Луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы на растущую Луну, чтобы они быстрее отрастали.

Не рекомендуется: не стоит горячиться, нельзя конфликтовать, торопиться и принимать решения под влиянием эмоций.

Полнолуние

Рекомендуется: в полнолуние рекомендуется завершать начатое, избавляться от негативных эмоций, проводить анализ своих поступков.

Не рекомендуется: энергия полнолуния способствует завершению, «замыканию» циклов. Не принято одалживать деньги и вступать в брак, поскольку считается, что это принесет неудачу.

Лунный календарь на июнь: благоприятные и неблагоприятные дни

Июнь начнется с убывающей Луны. 1 июня — это 23-й лунный день. Эта фаза продлится до 6 июня, когда наступит новолуние. С 7 по 21 июня Луна будет расти, и 22 числа наступит полнолуние. С 23 июня до конца месяца Луна вновь будет убывающей.

Самые благоприятные дни в июне: 4, 5, 12.

Благоприятные дни в июне: 7, 11, 13, 19, 20, 27.

Неблагоприятные дни в июне: 1, 2, 28, 29, 30.

Не совсем благоприятные дни в июне: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25.

Несколько дней заслуживают особого внимания:

14 июня — первая четверть (фаза Луны, при которой освещена ровно половина видимой ее части). В этот день рекомендуется быть как можно более активным: заниматься творчеством, спортом, умственной деятельностью.

29 июня — третья четверть (наступает посередине между полнолунием и новолунием, Солнце освещает другую половину видимого лунного диска). Этот день подходит для расставаний во всех смыслах. Можно забыть старые обиды, вычеркнуть из жизни токсичных людей или выбросить ненужные вещи.

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Есть еще несколько важных астрологических событий, которые усиливают влияние лунных циклов на людей: