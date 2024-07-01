Лунный календарь на июль 2024-го: благоприятные и неблагоприятные дни
Лунный календарь — важная часть астрологии. Многие люди ориентируются на него в принятии повседневных решений. Считается, что каждая фаза оказывает влияние на человека: его здоровье, настроение, удачу в делах. Но стоит отметить, что научных доказательств этому пока нет.
Вместе с астрологом Екатериной Максимовой рассказали о благоприятных и неблагоприятных днях июля согласно лунному календарю.
Фазы Луны в июле
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1-4 июля — убывающая Луна.
В целом считается, что убывающая Луна — неблагоприятный период. В это время нежелательно заключать браки, подписывать крупные контракты и одалживать деньги.
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5-7 июля — новолуние.
Новолуние, сутки до него и сутки после него, по мнению астрологов, не подходят ни для каких новых начинаний.
В этом году новолуние выпадает на 6 июля: ночь накануне Ивана Купалы. Здесь лунный календарь входит в противоречие с приметами этого праздника. Ведь считается, что в этот день можно провести обряды на богатство, удачу, замужество и так далее.
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8-20 июля — растущая Луна.
Растущая Луна — удачное время для разного рода перемен: как в жизни, так и во внешности.
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21-23 июля — полнолуние.
Полнолуние, день до него и день после него — время максимальной силы Луны. Люди обычно испытывают сильный прилив энергии, который могут использовать как во благо, так и во вред.
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24-31 июля — убывающая Луна.
Рекомендации такие же, как в начале месяца.
Благоприятные неблагоприятные лунные дни в июле
Одни и те же лунные сутки могут оказаться удачными для одной сферы и провальными для другой.
Благоприятные дни для уходовых процедур и стрижек
- 1 июля — прекрасный день для косметических процедур;
- 3 июля — идеальный день для экспериментов со внешностью;
Смело укорачивайте волосы на любую длину, красьтесь в другой цвет и делайте неординарные прически.
- 5 июля — хороший день для укорачивания ногтей и SPA-маникюра;
- 9 июля — подходящий день для стрижки, если нужно ускорить рост волос;
- 10 июля — в этот день можно наносить натуральные маски на волосы;
- 12 июля — день подходит для нанесения масок для лица и ухода за руками;
Это прекрасное время для лечения ногтей, если с ними были проблемы.
- 13 июля — подходящий день, чтобы делать маски для лица, ухаживать за руками и волосами;
- 15 июля — идеальное время для стрижки и кардинальной смены имиджа, если вы давно планировали это сделать;
- 21 июля — благоприятный день для уходовых процедур за ногтями;
- 26 июля — время, чтобы сделать яркий маникюр.
Неблагоприятные дни для уходовых процедур и стрижек
Нежелательно планировать походы в салоны красоты 6 и 27 июля.
25 июля можно немного укоротить длину волос и слегка подкорректировать цвет волос. Для радикальных изменений день не подходит.
Благоприятные дни для сделок
1, 12, 14, 17, 18, 21 июля можно заключать любые сделки: от покупок на маркетплейсах до подписания ипотечных договоров. В эти дни также можно:
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брать и давать в долг;
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выбирать недвижимость;
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устраиваться на работу;
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приниматься за новые проекты;
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открывать вклады.
Неблагоприятные дни для сделок
2, 6, 7, 15, 16, 22, 31 июля лучше воздержаться от сделок. Во всяком случае, от крупных.
В это время не рекомендуется брать в долг (в том числе оформлять кредиты и займы), тратиться на бытовую технику и другие крупные покупки, заниматься инвестированием. Нежелательно в этот день проводить переговоры со стратегическими партнерами.