Лунный календарь на май 2024-го: благоприятные и неблагоприятные дни

Луна всегда интересовала не только физиков и звездочетов, но и эзотериков всех мастей. Поэтому лунный календарь, придуманный древними учеными для исчисления времени (и по нему определяются исламские, иудейские и некоторые другие праздники), сегодня чаще всего используется астрологами.

Рассказываем, как устроен лунный календарь, чем он отличается от гороскопа и каков его прогноз на май 2024 года.

Что такое лунный календарь

Лунный календарь основан на ежемесячной смене фаз луны. Само слово «месяц» во многих языках означает и фазу Луны, и временной отрезок. Один лунный месяц длится 29,5 суток. За это время естественный спутник Земли проходит четыре фазы:

новолуние;

растущая Луна;

полнолуние;

убывающая Луна.

Считается, что каждая фаза оказывает влияние на человека: его здоровье, настроение, удачу в делах.

Влияние Луны на человека

За счет гравитации Луны и Солнца на Земле возникают приливы и отливы. Тот факт, что человек на 70% состоит из воды, многим дает основание считать, что на людей спутник влияет похожим образом. Долгое время считалось, что хождение во сне (сомнамбулизм) тоже связано с воздействием лунных циклов на психику. Подтверждения теория не получила, а слово «лунатик» осталось.

Фото istockphoto.com/Astova

Считается, что в разные фазы Луна может по-разному сказываться на жизни и судьбе.

Новолуние

По мнению астрологов, в это время лучше не начинать никакие новые дела, не вести переговоры в бизнесе, не переезжать. Это связано с тем, что в этот период небесное тело не может оказать человеку поддержку. В это время разумнее поддерживать имеющиеся ресурсы. Эта рекомендация относится и к состоянию здоровья, и к внешности. Волосы — это некие «антенны», которые связывают человека с космосом, поэтому их не рекомендуется стричь. Стрижка может повлечь несчастья.

Растущая Луна

Это наиболее благоприятный период для всех аспектов жизни. С этим связано множество примет, обрядов и заговоров. Например, считается, что если показать растущему месяцу кошелек с деньгами, денег в нем прибавится. Косметические и оздоровительные процедуры принесут положительный эффект. Волосы в это время рекомендуется стричь тем, кто хочет их отрастить. Благодаря Луне этот процесс ускорится. Также волосы будут расти сильными и здоровыми.

Полнолуние

Время максимальной силы Луны. В этот период удача на стороне сильных и решительных. Вместе с тем растет и могущество сил зла, поэтому желательно проявлять осторожность в делах. Женщинам в это время разрешается совершать радикальные эксперименты с внешностью: Луна окажет поддержку.

Убывающая Луна

В целом неблагоприятный период. На убывающий, стареющий месяц не принято одалживать деньги и вступать в брак, поскольку считается, что это принесет только неудачу. Стричься или планово ложиться в больницу в это время не рекомендуется. Волосы будут очень долго отрастать, а организм — долго восстанавливаться после вмешательств.

На сегодняшний день не найдено доказательств тому, что фазы Луны в самом деле связаны с событиями в жизни человека. Особенно с учетом того, что рекомендации астрологов не всегда одинаковы.

Но это не мешает многим планировать дела в зависимости от состояния Луны. Более того, существуют календари, в которых подробно описан каждый лунный день.

Фото istockphoto.com/redonion1515

Лунный календарь на май: благоприятные и неблагоприятные дни

Фазы Луны в мае:

1-7 мая — убывающая Луна;

8 мая — новолуние;

9-22 мая — растущая Луна;

23 мая — полнолуние;

24-31 мая — убывающая Луна.

Также существуют дни, в которые астрологи рекомендуют или не рекомендуют заниматься определенными вещами.

наиболее благоприятные дни для серьезных начинаний: 17 и 27 мая;

неблагоприятный день: 8 мая;

удачные дни для стрижки волос, лечения зубов и косметических процедур: 9, 15, 16, 19, 21 мая;

удачные дни для медицинских вмешательств: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая.

Самое главное — это не настраивать себя на плохое, если у вас нет возможности перенести какие-то мероприятия на более благоприятный лунный день. Нужно верить в лучшее и не зацикливаться на неудачных совпадениях.