Лунный календарь дачника на июль 2024: советы астролога
Чтобы добиться хорошего урожая, нужно грамотно ухаживать за растениями и учитывать погодные условия. Но не будет лишним при планировании ориентироваться и на фазы луны.
Вместе с астрологом Кристиной Кудриной рассказали, какие дни лунного цикла подходят для разных видов работ в огороде.
1-4 июля: убывающая Луна
В этот период можно избавляться от вредителей или сорняков. Кроме того, эти июльские дни хорошо подходят для того, чтобы:
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внести удобрения;
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провести восстановительную обрезку;
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обильно поливать растения.
5-7 июля: новолуние
В день новолуния, за день до и за день после нежелательно проводить какие-либо работы в саду или огороде: прополку, поливку и т. д. Можно собрать урожать или заняться осмотром инвентаря.
8-20 июля: растущая Луна
В этот период рекомендуется удобрять растения, подвязывать кусты, опрыскивать деревья и проводить другие работы, связанные с повышением урожайности.
14 июля подходит для того, чтобы что-то рассадить или разделить. Это день, когда Луна достигает первой четверти. Такая фаза считается символом разлома.
21-23 июля: полнолуние
Полнолуние, а также дни до и после него считаются временем, когда лучше воздержаться от работ на земле. Можно составлять планы дальнейших работ, покупать удобрения и яды для опыления от вредителей, чинить технику.
24-31 июля: убывающая Луна
В это время можно заниматься почти всеми видами работ, которые не связаны с посадкой:
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поливать;
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полоть;
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окучивать;
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уничтожать садовых вредителей;
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вносить удобрения;
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собирать урожай.
29 июля Луна достигает полной четверти. В этот день можно рассаживать растения.