Лунный календарь дачника на июль 2024: советы астролога

Чтобы добиться хорошего урожая, нужно грамотно ухаживать за растениями и учитывать погодные условия. Но не будет лишним при планировании ориентироваться и на фазы луны.

Вместе с астрологом Кристиной Кудриной рассказали, какие дни лунного цикла подходят для разных видов работ в огороде.

1 -4 июля: убывающая Луна

В этот период можно избавляться от вредителей или сорняков. Кроме того, эти июльские дни хорошо подходят для того, чтобы:

внести удобрения;

провести восстановительную обрезку;

обильно поливать растения.

Фото istockphoto.com/Mkovalevskaya

5 -7 июля: новолуние

В день новолуния, за день до и за день после нежелательно проводить какие-либо работы в саду или огороде: прополку, поливку и т. д. Можно собрать урожать или заняться осмотром инвентаря.

8 -20 июля: растущая Луна

В этот период рекомендуется удобрять растения, подвязывать кусты, опрыскивать деревья и проводить другие работы, связанные с повышением урожайности.

21 -23 июля: полнолуние

Полнолуние, а также дни до и после него считаются временем, когда лучше воздержаться от работ на земле. Можно составлять планы дальнейших работ, покупать удобрения и яды для опыления от вредителей, чинить технику.

Фото istockphoto.com/BrianAJackson

24 -31 июля: убывающая Луна

В это время можно заниматься почти всеми видами работ, которые не связаны с посадкой: