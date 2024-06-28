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Лунный календарь дачника на июль 2024 года: лунный посевной календарь
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

2 мин.

Лунный календарь дачника на июль 2024: советы астролога

Мария Сальникова
Кристина Кудрина
Астролог
Луна
Фото istockphoto.com/jakkapan21
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Чтобы добиться хорошего урожая, нужно грамотно ухаживать за растениями и учитывать погодные условия. Но не будет лишним при планировании ориентироваться и на фазы луны.

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Вместе с астрологом Кристиной Кудриной рассказали, какие дни лунного цикла подходят для разных видов работ в огороде.

1-4 июля: убывающая Луна

В этот период можно избавляться от вредителей или сорняков. Кроме того, эти июльские дни хорошо подходят для того, чтобы:

  • внести удобрения;

  • провести восстановительную обрезку;

  • обильно поливать растения.

Фото istockphoto.com/Mkovalevskaya

5-7 июля: новолуние

В день новолуния, за день до и за день после нежелательно проводить какие-либо работы в саду или огороде: прополку, поливку и т. д. Можно собрать урожать или заняться осмотром инвентаря.

8-20 июля: растущая Луна

В этот период рекомендуется удобрять растения, подвязывать кусты, опрыскивать деревья и проводить другие работы, связанные с повышением урожайности.

14 июля подходит для того, чтобы что-то рассадить или разделить. Это день, когда Луна достигает первой четверти. Такая фаза считается символом разлома.
Кристина Кудрина
Астролог

21-23 июля: полнолуние

Полнолуние, а также дни до и после него считаются временем, когда лучше воздержаться от работ на земле. Можно составлять планы дальнейших работ, покупать удобрения и яды для опыления от вредителей, чинить технику.

Фото istockphoto.com/BrianAJackson

24-31 июля: убывающая Луна

В это время можно заниматься почти всеми видами работ, которые не связаны с посадкой:

  • поливать;

  • полоть;

  • окучивать;

  • уничтожать садовых вредителей;

  • вносить удобрения;

  • собирать урожай.

29 июля Луна достигает полной четверти. В этот день можно рассаживать растения.
Кристина Кудрина
Астролог
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