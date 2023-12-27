Лучшие новогодние игры и конкурсы для детей

Если на празднике будет много детей, важно составить для них развлекательную программу: такую, чтобы малышам не было сложно выполнять задания, а детям постарше не было скучно.

Педагог Лейля Эркенова рассказала, какие игры и конкурсы идеально подойдут для новогодней вечеринки.

Командные игры

Задания в таких играх выполняются на скорость по принципу эстафеты.

Снежный тир

Игра подходит детям от трех лет, взрослые тоже могут присоединиться. Проводить ее можно на улице, когда есть снег, или дома: тогда снежками могут служить шары из смятых листов бумаги, комки ваты, теннисные мячи и другие предметы.

Правила игры:

Каждой команде выдается одинаковое количество снежков. «Снаряды» складываются у ограничительной линии (ленты, очерченной линии, края ковра и так далее). За два метра от ограничительной линии устанавливаются две корзины (ведра, тазика), в которую команды будут забрасывать снежки. Обе команды выстраиваются в шеренги у ограничительной линии и по очереди бросают снежки в свои корзины, пока снежки не закончатся. Выигрывает команда, у которой больше попаданий.

Северный ветер

Игра подходит для детей старше трех лет. Помимо прочего, она отлично развивает легкие. Играть в нее лучше в помещении.

Для «Северного ветра» нужны воздушные шары по количеству участников команд. Важно, чтобы они были одинаковой формы и одинакового размера.

Фото vladans/www.istockphoto.com

Правила игры:

Каждому участнику выдается шар. Участники обеих команд выстраиваются друг за другом. Первые два человека (по одному от каждой команды) подбрасывают свой шарик вверх и дуют на него, направляя в сторону финиша. Финишем может служить, например, черта у елки. Как только шарик участника пересечет линию финиша, участник бежит обратно к команде. Эстафета переходит к следующему участнику. Выигрывает команда, быстрее переправившая все свои шарики к финишу.

Украшенная елка

Играть могут участники любого возраста. Для игры понадобятся два шарфа, два ватмана, цветные карандаши и секундомер.

Правила игры:

На двух столах размещаются ватман и цветные карандаши. Участники делятся на две команды. Первым участникам от каждой команды завязывают глаза шарфом, вручают карандаши. Их задача — нарисовать елку. Ведущий стоит с секундомером и засекает время (10-15 секунд). Когда время истекает, глаза завязывают следующему участнику. Ведущий объявляет, что должен нарисовать участник (звезду на макушке, шар на нижней ветке, снеговика под елкой, серпантин вокруг елки и так далее) и засекает время. После окончания времени ход переходит к новому участнику. Игра продолжается до последнего участника или, если их мало, до момента, как елка будет полностью «украшена». Выигрывает команда, у которой елка получилась более правдоподобной.

Двоеборье

В эту игру в том или ином виде играли еще два столетия назад. Она подходит и для улицы, и для помещения, если в нем нескользкий пол. Играть могут дети старше трех лет.

Для «Двоеборья» понадобится реквизит: два мешка, столовые ложки и теннисные мячи (можно заменить мандаринами) по количеству участников.

Фото skynesher/www.istockphoto.com

Правила игры:

Участники команды выстраиваются друг за другом у линии старта. У финишной линии устанавливаются две емкости с мячиками и раскладываются ложки. Первым участникам выдаются мешки. По команде ведущего участники надевают мешки на ноги и скачут к финишу. Допрыгав до финиша, участник снимает мешок, хватает ложкой мяч и бежит к команде. Возвращаться к команде без мяча нельзя. Следующий участник, получив мешок у первого сокомандника, делает все то же самое. Побеждает команда, быстрее забравшая все мячики.

Игры-развлечения

Такие игры обычно подходят детям старше 10 лет и подросткам. Они развивают речь, фантазию и творческие способности.

Прочти поздравление

Для игры нужно четное количество участников, чтобы можно было разбиться на пары.

Правила игры:

Ведущий выдает одному человеку из пары текст новогоднего поздравления. Прочитавший пытается мимикой и жестами передать суть сообщения. Второй участник должен за определенное время отгадать, какие слова передает ему партнер, и озвучить их присутствующим. Потом первый участник озвучивает верный текст.

Фанты

Для того чтобы играть в фанты было интереснее, можно совместить их с какой-нибудь подвижной игрой. Например, назначать задания игроку, не успевшему занять место при беге вокруг стульев.

Угадай маску

Для игры достаточно трех человек.

Правила игры:

Участнику надевают маску, изображающую новогодний предмет или новогоднего персонажа (например, дракона, Деда Мороза, елку и так далее). Можно ограничиться листом бумаги, на котором написано соответствующее слово. Участник не должен видеть маску или надпись. Участник в маске пытается понять, что или кого он представляет. Для этого он задает вопросы, на которые можно получить только положительный или только отрицательный ответ. Побеждает участник, быстрее угадавший свою маску.

Копилка

Игра для детей 8-11 лет. Для нее нужно приготовить коробку или мешок с разными предметами.

Правила игры:

Участнику завязывают глаза. Он на ощупь находит в коробке предмет, имеющий, по его мнению, отношение к новому году. Вытащив предмет, участник описывает его и рассказывает, для чего он нужен на празднике. Побеждает участник, придумавший наиболее смешное или оригинальное новогоднее назначение предмету.

Фото GeloKorol/www.istockphoto.com

Коллективное письмо

Эта веселая игра обычно нравится подросткам.

Правила игры:

Ведущий заранее составляет поздравительный текст, в котором должно быть место для большого количества прилагательных (например, «желаем вам много _____ друзей»). Участникам он текст не сообщает. Ведущий пишет на листке первое прилагательное и предлагает участнику написать еще одно прилагательное, которое рифмуется или ассоциируется с предыдущим. После того как все участники напишут свои варианты, ведущий зачитывает текст поздравления, вставляя на место пропущенных прилагательных придуманные детьми.

Игры на внимательность

Такие игры тренируют память и внимание.

«У меня живет пингвин»

Подходит для детей старше 6 лет. В нее могут играть подростки и взрослые.

Правила игры:

Участники рассаживаются в круг. Ведущий начинает рассказ. Он говорит: «У меня живет пингвин. У него вот такие глаза. Он ими вот так моргает». И делает соответствующие движения. Первый участник повторяет предыдущую фразу и движения и добавляет: «У него живет морж. У него вот такие ласты. Он ими вот так шлепает». Второй участник повторяет первые две фразы с движениями и добавляет новое полярное животное. Игра продолжается по принципу снежного кома. Побеждает тот, кто смог запомнить всех животных и не сбиться.

Новогоднее похищение

Играть можно в помещении или на улице. Игра подходят детям с пяти лет.

Правила игры:

Участники выстраиваются перед елкой и стараются запомнить, сколько на ней висит игрушек и как они расположены. После этого участники выходят из комнаты или отворачиваются. Ведущий снимает с елки часть игрушек, меняет их местами и так далее. После этого участники по очереди заходят в комнату (или поворачиваются) и говорят, что изменилось. Выигрывает участник, оказавшийся самым внимательным.

Вежливый Дед Мороз

Игра больше подходит для малышей, но в нее может быть интересно играть и школьникам среднего возраста.

Правила игры:

Ведущий, изображающий Деда Мороза, просит детей выполнить какие-то простые движения (топнуть ногой, хлопнуть в ладоши, подпрыгнуть и так далее). Задача детей: выполнять движения только тогда, когда Дед Мороз добавляет к просьбе «Пожалуйста». Ошибившиеся выбывают из игры. Темп игры должен постоянно ускоряться. Выигрывает ребенок, ни разу не сбившийся.

Фото Natallia Dzenisenka/www.istockphoto.com

Конкурсы

На Новый год можно придумать большое количество конкурсов, в которых будут участвовать команды или отдельные участники.

Например:

самый высокий снеговик;

самый необычный комплимент для Деда Мороза;

самый красивый костюм;

самый смешной видеоролик.

Объявлять конкурсы можно заранее или проводить их по ходу праздника. Задания должны быть простыми, чтобы принять участие мог ребенок с любой степенью подготовки. Лучше, если конкурсы будут смешными. Например, «нарядить» снежного ангела, станцевать как рождественский олень, «сыграть» на графине с морсом популярную новогоднюю мелодию и так далее.