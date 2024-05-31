Где в Москве можно устроить пикник: красивые места столицы

Пикник на природе может стать отличной возможностью провести время на свежем воздухе. В Москве, которую не раз признавали самым зеленым мегаполисом в мире, есть много мест, где можно насладиться солнечной погодой. Рассказали про 12 лучших локаций для пикника.

Памятка для тех, кто отправляется на пикник

Прежде чем рассказать вам, где в столице можно провести время на природе, напомним пару правил поведения:

В городских парках и скверах можно устраивать пикники на всей территории. Но только если это не коммерческая или заповедная зона. Например, парк Царицыно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, поэтому пикники там устраивать запрещается. Разжигать костры и пользоваться мангалом можно только в определенных пикниковых зонах. «СЭ» уже писал, где в Москве можно пожарить шашлыки, а полный список мест можно посмотреть на карте. За разжигание костра грозит штраф до 15 000 рублей. Обязательно берите с собой пакеты и увозите все отходы. За оставление мусора в неположенном месте предусмотрен штраф до 2000 рублей. Не забывайте о запрете на распитие алкоголя и нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах. За это тоже можно получить штраф от 500 до 1500 рублей.

Места для пикника

Лесопарк Кусково

Как добраться: метро «Рязанский проспект», станция МЦД Кусково.

Пикниковая зона: десять отдельных столиков на северо-западе парка.

Фото istockphoto.com/Skadr

Кусково славится не только прекрасной природой, но и историческими достопримечательностями — аллеями, скульптурами, дворцами. Здесь можно расположиться на берегу живописного пруда или, если вы хотите пожарить шашлык, уйти вглубь парка в пикниковую зону.

Парк Косинский

Как добраться: от Курского вокзала до платформы Реутово, затем на автобусах 773, 723, 14; от метро Выхино на автобусах 602 и 602 м до остановки «Косинская фабрика» или автобусом 821 до остановки «9-й микрорайон Кожухово».

Пикниковая зона: есть мангалы, беседки и столы.

Парк Косинский известен своей обширной акваторией. Здесь находится знаменитое Косинское Трехозерье, ручей Банная канава и река Рудневка. Из-за большого количества водоемов здесь прохладно даже в самую жаркую погоду. В восточной части парка оборудованы места для приготовления шашлыков.

Парк «Красная Пресня»

Как добраться: метро «Выставочная» и «Улица 1905 года».

Пикниковая зона: нет.

Этот парк был разбит на месте усадьбы XVIII века, от которой остались несколько аллей, прудов и островков. Сегодня здесь есть современная инфраструктура для отдыха и спорта: площадки для настольного тенниса, спортивное поле с искусственным газоном, скейт-парк и детские площадки.

Усадьба Воронцово

Как добраться: от метро «Новые Черемушки» на автобусе 721 до остановки «Воронцовские пруды» или на автобусе 616 до остановки «Воронцовский парк».

Пикниковая зона: нет.

Фото istockphoto.com/Oleg Podlesnykh

Усадьба Воронцово — уникальное место, где можно посмотреть на архитектуру XVIII-XIX веков и прогуляться по экотропе. Пикники разрешены на всей территории парка, но сотрудники особенно рекомендуют обратить внимание на Центральную и Малую поляны, территории около прудов и Китайского сада.

Мещерский парк

Как добраться: от метро «Говорово» или «Озерная» на автобусе 883 до остановки «Мещерский пруд».

Пикниковая зона: площадка, оборудованная мангалами, столы и скамьи.

Фото istockphoto.com/Svetlana Vasilyeva

Мещерский парк находится в Одинцовском районе Москвы. В нем есть спортивная площадка, футбольное поле, экотропа и даже большой веревочный парк, который точно понравится детям. А для тех, кто приезжает сюда с питомцами, есть площадка для аджилити (вид спорта для собак. — Прим.ред.).

Парк «Кузьминки»

Как добраться: метро «Волжская».

Пикниковая зона: одна большая беседка с пятью столами.

Фото istockphoto.com/Dmitriy Malevannyi

История Кузьминок началась в XVIII веке, когда Петр I подарил эти территории своему сподвижнику Григорию Строганову. Сейчас здесь есть усадьба в стиле классицизма, музей и церковь. Пикниковая зона расположена на закрытой огороженной территории рядом с улицей Кузьминской.

Парк «Коломенское»

Как добраться: метро «Коломенская».

Пикниковая зона: нет.

Фото istockphoto.com/DavorLovincic

Раньше рядом с парком на Коломенской набережной была мангальная зона, которая была ликвидирована несколько лет назад. Поэтому теперь за разведение огня в парке и рядом с ним можно получить штраф. А вот взять с собой корзинку с едой и расположиться на пледе можно абсолютно в любом месте. Горожане любят этот парк за потрясающие виды.

Сад «Эрмитаж»

Как добраться: метро «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская».

Пикниковая зона: нет.

Это пространство однозначно понравится любителям искусства. На территории сада есть три театра, кинотеатр под открытым небом, сцена и творческие студии. Здесь постоянно проводятся музыкальные и театральные представления. Разводить огонь на территории сада запрещено.

Серебряный Бор

Как добраться: метро «Народное Ополчение», затем на автобусе до остановки «3-я линия».

Пикниковая зона: 30 пикниковых зон.

На территории парка есть 30 пикниковых зон, у каждого мангала есть две лавочки и стол. Рядом находятся туалеты и мусорный контейнер. Единственный нюанс — среди мангальных площадок есть как платные, так и бесплатные. А еще Серебряный Бор — одно из немногих мест в Москве, где разрешено купание.

Измайловский парк

Как добраться: метро «Партизанская», «Шоссе Энтузиастов», «Семеновская», МЦК «Соколиная гора» и «Шоссе Энтузиастов».

Пикниковая зона: нет.

Измайловский парк — один из самых больших в Москве. Мангальных зон здесь нет, зато есть много других развлечений: веревочный парк, спортивные площадки, бесплатные занятия по йоге.

Парк «Покровское-Стрешнево»

Как добраться: метро «Стрешнево» и «Войковская».

Пикниковая зона: 38 пикниковых площадок, есть мангалы, столы, лавки и навесы.

Усадьба Покровское-Стрешнево располагается в Северо-Западном административном округе Москвы. Лесопарковая зона вокруг усадьбы XVII века имеет площадь более 220 гектаров. Мангальные площадки есть недалеко от дома 2А на Пятом Войковском проезде и со стороны владения 23А на Ленинградском шоссе.

Парк «Долина реки Сходни в Куркине»

Как добраться: от метро «Планерная» на автобусе 268.

Пикниковая зона: 10 площадок с лавками и столами.

Несколько лет назад в этом парке открылись специальные площадки для мангала: две — со стороны Машкинского шоссе, еще две — в лесном массиве Машкинского оврага, и еще четыре рядом с улицей Ландышевой.