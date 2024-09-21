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Лучшие мероприятия в Перми осенью 2024: афиша событий
Хобби и развлечения

Сегодня, 09:00

5 мин.

Куда сходить в Перми осенью: подборка лучших мероприятий

Татьяна Пищева
Автор
Счастье не за горами
Фото ANGHI/istockphoto.com
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Осень в столице Пермского края в этом году будет богата на концерты, выставки и мастер-классы. Представляем вам список лучших событий города, среди которых каждый найдет себе мероприятие по душе.

Выставка «Куда бежит Пермь?»

Когда: 2 августа — 31 сентября.

Посетители увидят на выставке экспонаты, связанные с историей спорта в крае: спортинвентарь, фотографии и сувениры. Будут также представлены архивные сюжеты из киножурнала «Советский Урал» 1950-х годов. Часть выставки будет посвящена знаковому событию в истории Пермского край — Зимней Спартакиаде народов РСФСР 1985 года. Выставка работает в Доме Мешкова.

Музей старины
Фото istockphoto.com/monkeybusinessimages

Выставка «Лепестки сакуры»

Когда: 2 сентября — 30 сентября.

Любителей восточного искусства Пермский музей приглашает на выставку «Лепестки сакуры». Она посвящена японской живописи Суми-э и каллиграфии Седо. Главня особенность этого вида картин — их монохромность: при написании полотен используется только тушь. С помощью множества оттенков серого создается иллюзия многомерности изображения. Работы на выставке выполнены признанными специалистами этих направлений.

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Праздничное открытие сезона в Театре кукол

Когда: 21 сентября.

Пермский театр кукол приглашает жителей Перми и гостей города на открытие 88-го театрального сезона. Утром 21 сентября начнется развлекательная программа, где участники попробуют себя в роли сотрудников театра: сценографа, гримера, сценариста, кукловода. В 13:30 начнется спектакль «Лелишна из третьего подъезда» по повести Льва Давыдычева. Интересно представление тем, что настоящий мир в нем сочетается с игровым. Детей играют куклы, а их повзрослевшие версии — живые артисты.

Пермский театр кукол
Фото официальный сайт Пермского театра кукол

Фестиваль «Пармапроходцы»

Когда: 19 сентября — 22 сентября.

Этот фестиваль предлагает туристам исследовать себя через географию и историю Пермского края. В программе множество событий, которые с новой стороны преподнесут научные знания в понятной, интересной и популярной форме. Запланированы концерты, экскурсии, лекции. Фестиваль пройдет на четырех площадках: в Пермском доме народного творчества «Губерния», доме Мешкова, фондах Пермского краеведческого музея и архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

Кинофестиваль «Флаэртиана — 2024»

Когда: 20 сентября — 27 сентября.

Фестиваль назван в честь Роберта Флаэрти — основоположника мирового документального кино. По традиции кинофестиваля на нем будут представлены три программы: международная, национальная и студенческая. Кроме работ российских режиссеров, на фестиваль привезут картины из Вьетнама, Нидерландов, Франции, Киргизии и Китая.

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Закрытие мотосезона

Когда: 21 сентября.

В 14:00 байкеры соберутся у торгового центра «Планета». Затем колонна мотоциклистов торжественно проедет по центру города и вернется обратно. После этого на парковке у торгового центра состоятся соревнования по экстремальному спорту, концерт и файер-шоу.

Осень в Хохловке: Рождество Богородицы

Когда: 22 сентября.

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» зрителей ждут по-настоящему уникальные события, которые позволят современному человеку узнать о быте и традициях далеких предков. Вы услышите пение старообрядческих духовных стихов и народных частушек, посмотрите на старинный процесс обработки льна. Желающие смогут поучаствовать в кулинарных и творческих мастер-классах.

Быт в Древней Руси
Фото istockphoto.com/Aleksei Mikhailechko

Квест «Пальчики оближешь!»

Когда: 3 октября.

Познакомиться с национальными блюдами народов, проживающих в Пермском крае, школьники смогут на особой игре. Ее организовала Центральная детская модельная библиотека им. В. И. Воробьева. В ходе увлекательного квеста участникам предстоит «приготовить» национальные блюда, окунуться в гастрономическую историю и освоить азбуку кулинарии Пермского края.

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Интерактивное шоу «ИГРА.Звездный гость»

Когда: 5 и 6 октября.

Посмотреть на запоминающееся лазерное представление приглашает Дворец культуры имени С.М. Кирова. Неоновые лучи, вспышки пикселей — зрителям предстоит оказаться в компьютерной игре и стать ее полноценными участниками. Всех юных гостей шоу ждет небольшой подарок.

Гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов

Когда: 25 октября.

Грандиозный финал VI Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов приглашает увидеть захватывающие выступления в исполнении юных артистов. На концерте с номерами выступят представители всех цирковых профессий: воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, акробаты и клоуны.

Цирк
Фото Николай Титов, Global Look Press

Выставка «Кто там?!»

Когда: всю осень.

Эта выставка будет интересна всем, кто интересуется темой краеведения. Она посвящена персонажам мифов и преданий коми-пермяков. На выставке туристы смогут увидеть предметы из этнографической и зоологической коллекций музея. Особенно интересно будет детям. Они услышат звуки мельничных жерновов, узнают, как в старину коми-пермяки нагревали воду в банях, и поучаствуют в интерактивной игре.

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