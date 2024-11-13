Топ-5 лучших беговых дорожек для дома

Бег и ходьба — отличные варианты кардиотренировки на каждый день. Но что делать, если погода за окном уже не подходит для занятий, а желания идти в зал нет? Ответ прост: купить домой беговую дорожку. Составили топ-5 лучших беговых дорожек для тех, кто хочет комфортно заниматься спортом, но не знает, как выбрать подходящий тренажер. Основные моменты, на что обращать внимание и как выбрать беговую дорожку.

5-е место: Kezga Walkingpad Start V2

Максимальная скорость — 6 км/ч;

Максимально выдерживаемый вес — 120 кг;

Полотно — 102х38 см;

Вес тренажера — 18 кг.

Kezga Walkingpad Start V2 — отличное компактное решение для тех, кто только начинает заниматься спортом. Эта дорожка подойдет для ходьбы и легкого бега. Модель оснащена бесщеточным мотором, срок службы которого составляет до 3500 часов, что примерно в шесть раз больше, чем у щеточных аналогов. Кроме этого, такой двигатель работает тише, не собирает пыль и экономит электроэнергию.

Управлять дорожкой очень легко — это можно делать с помощью пульта или через специальное приложение для смартфона. Модель также оснащена дисплеем. На нем в режиме реального времени отображаются скорость, дистанция, которую вы уже пробежали, время тренировки и даже количество сожженных калорий.

Kezga Walkingpad Start V2 — самая легкая беговая дорожка в нашем топе. Ее вес составляет всего лишь 18 кг, а высота — 12 см. Это делает тренажер удобным как в хранении, так в перемещении. Для удобной транспортировки модель оснащена специальными роликами. После тренировки WalkingpadStart V2 можно легко убрать под кровать, в шкаф или поставить за дверь. А когда тренажер снова понадобится, достать его не составит труда.

Из плюсов — самая выгодная цена из всех дорожек в обзоре, а компактные габариты подойдут для небольших квартир.

4-е место: Xiaomi WalkingPad K12

Максимальная скорость — 12 км/ч;

Максимально выдерживаемый вес — 100 кг;

Полотно — 121х48см;

Вес тренажера — 33 кг.

Беговая дорожка Xiaomi WalkingPad K12, как и предыдущий тренажер, оснащена бесщеточным электродвигателем. Беговое полотно способно развивать скорость до 12 км/ч. Это дает возможность не только заниматься ходьбой и легким бегом, но и проводить интенсивные пробежки. Кроме этого, у WalkingPad K12 есть система контроля, которая фиксирует положение ног и автоматически изменяет скорость, не давая вам сойти с полотна.

Управляется дорожка с помощью специального пульта или смартфона, не очень удобно держать пульт или смартфон в руке во время бега. У этой модели нет экрана на поручне. Однако в комплекте идет съемная ручка, которая также выполняет функцию подставки для гаджетов. На ней легко можно разместить, например, планшет, на котором в мобильном приложении можно будет отслеживать скорость, сожженные калории и время тренировки. Или смотреть любимые фильмы и сериалы.

WalkingPad K12 весит 33 кг, однако она легко транспортируется за счет специальных роликов. Высота дорожки составляет всего 14 см, поэтому она не занимает много места и помещается под мебелью.

3-е место: Kezga Industrial 2

Максимальная скорость — 20 км/ч;

Максимальный вес пользователя: без подъема углов наклона — 170 кг.

Максимальный вес пользователя при подъеме углов наклона — 140 кг.;

Полотно — 140х49 см;

Вес тренажера — 89 кг.

Kezga Industrial 2 — это профессиональная беговая дорожка с асинхронным двигателем. Она рассчитана на длительные и интенсивные нагрузки, поэтому отлично подойдет как новичкам, так и продвинутым спортсменам. Кроме этого, такой тренажер будет лучшим вариантом для пользователей от 110-120 кг и выше, так как такую нагрузку лучше всего держит асинхронный двигатель (такие используют в тренажерных залах).

Модель оснащена большим беговым полотном, которое способно развивать скорость до 20 км/ч, и пульсометром. Дорожка также умеет регулировать угол наклона в пределах 15 градусов, что поможет сделать тренировки интереснее и результативнее. У Kezga Industrial 2 есть полноценный дисплей для управления тренажером с экраном и большим количеством настроек, на который выводятся все нужные параметры.

Дорожка оборудована складным механизмом. При этом даже в сложенном состоянии Industrial 2 не отличается компактностью, поэтому не подойдет для очень маленьких квартир.

Из плюсов — самая лучшая по цене дорожка с профессиональным асинхронным двигателем. Самые большие габариты бегового полотна в обзоре, соотвественно, очень удобно бегать. Лучший выбор при массе спортсмена от 110 кг, а также для тех, кто планирует использовать интенсивно.

2-е место: Slano Walkingpad

Максимальная скорость — 6 км/ч;

Максимально выдерживаемый вес — 120 кг;

Полотно — 105x40 см;

Вес тренажера — 24 кг.

Эта модель подойдет тем, кто не хочет, чтобы тренажер занимал дома слишком много места. SlanoWalkingpad — самая компактная дорожка нашего топа, которая складывается пополам за пару секунд. За счет этого модель очень удобна в хранении: в сложенном виде ее можно убрать куда угодно.

При этом у тренажера достойные характеристики. Дорожка имеет бесщеточный двигатель, способный выдерживать длительные нагрузки. Не самое большое, но и не маленькое беговое полотно развивает скорость до 6 км/ч, что делает SlanoWalkingpad удобной для ежедневных тренировок. На ней вы можете заниматься ходьбой или легким бегом.

Поручней или ручки у дорожки нет, зато она оборудована небольшим дисплеем, на котором отображаются все необходимые параметры тренировки. Управляется Slano Walkingpad с пульта. С помощью Bluetooth тренажер также можно подключить к мобильному приложению, которое сохранит ваш прогресс и историю тренировок, а также позволит соревноваться с другими спортсменами в реальном времени. На данный момент дорожка продается эксклюзивно на маркетплейсах.

Из плюсов — самая компактная беговая дорожка. Выгодная цена. Отличный вариант для начинающих пользователей.

1-е место: Kezga Smartrun 2

Максимальная скорость — 14 км/ч;

Максимально выдерживаемый вес — 120 кг;

Полотно — 125x43 см;

Вес тренажера — 43 кг.

Лидер нашего рейтинга — суперкомпактная беговая дорожка для дома Kezga Smartrun 2. Эта модель обладает лучшими характеристиками для по-настоящему компактных беговых дорожек. Лучшая максимальная скорость для такой дорожки — 14 км/ч. Наличие сенсорного экрана на поручне — огромный плюс. Другие компактные устройства большей частью управляются пультом или смартфоном, которые нужно держать в руке.

Дорожка не занимает много места (легко умещается под кровать), тем самым экономит от 100 тыс. рублей и выше (при цене 100-300 тыс. рублей за кв. метр в квартире в РФ), в отличие от конкурентов, которые хоть и склыдные, но занимают 1-2 кв. метра в сложенном состоянии.

Беговая дорожка.

Конструкция позволяет хранить ее как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Дорожку можно задвинуть под кровать или шкаф.

Вместе с этим Smartrun 2 оборудована сенсорным экраном на поручне, в который также встроен пульсометр. Дисплей отображает все необходимые параметры: скорость, время пробежки, дистанцию, сожженные калории и пульс.

Сенсорные кнопки позволяют легко управлять тренажером во время пробежки. Вам не нужно держать пульт, ведь экран находится на уровне рук. Кроме этого, на поручне есть съемная подставка, где вы можете разместить гаджеты, если хотите потренироваться под сериал или фильм.

Надежная конструкция имеет стальные поручни и дополнительные боковые, которые можно быстро складывать или раскладывать. Кстати, делается это рекордно быстро — всего за 8 секунд, а первая версия расладывается всего за 2 секунды.

Беговое полотно этой модели развивает скорость до 14 км/ч, что позволяет заниматься на ней как ходьбой, так и полноценным бегом.

У Smartrun 2 также есть функция интеллектуального снижения скорости: при нажатии на кнопку один раз скорость снизится до уровня ходьбы, при повторном — вернется на предыдущий уровень.

Кроме этого, дорожка оснащена запатентованной технологией амортизации Silkworm, которая бережет ваши колени и поглощает шум.

Из плюсов: