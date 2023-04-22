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Сегодня, 16:00

6 правил удачного макияжа от визажиста

Валерия Шиянова
Автор
Светлана Близниченко
Визажист, автор причесок
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Девушка с макияжем.
Фото Freepik/cookie_studio

Красивая женщина с правильным макияжем не может остаться незамеченной. Однако косметика способна испортить внешний вид, если нанести ее неправильно.

Профессиональный визажист Светлана Близниченко рассказала, как использовать макияж, чтобы подчеркнуть природную красоту.

Советы для идеального макияжа

В основе любого хорошего макияжа лежат легкость, естественность и стойкость
Светлана Близниченко
Визажист, автор причесок

Вот шесть советов, которые помогут сделать макияж по-настоящему удачным.

  • Всегда нужно учитывать тон кожи и цвет волос -- теплый или холодный. То есть если в волосах есть «серинка» -- не делайте рыжие брови и наоборот.

  • Чтобы правильно нанести румяна, нужно набрать немного румян на кончик кисточки, улыбнуться себе в зеркало и сделать акцент на выступающей части щеки. Затем мягко растушевать румяна по скулам по направлению к вискам.

Девушка делает макияж в ванной.
Freepik/lookstudio
  • Для выразительности глаз и создания эффекта более густых ресниц используйте карандаш. Но важно помнить, что слишком толстая подводка -- это ошибка, ведь может получиться неестественное «черное кольцо», из-за чего глаза будут казаться меньше.

  • Пудра помогает получить матовую кожу лица без жирного блеска. Но ее нужно наносить только туда, где это необходимо: плотно на Т-зону и слегка на щеки.

  • Не делайте скульптурирование средством для бронзирования кожи. Иначе получатся нечеткие скулы и рыжий акцент на щеках. Лучше использовать скульптор более холодного оттенка и легко подчеркнуть им скулы. А бронзером, нанесенным по внешней стороне, создать эффект отдохнувшего лица и загара.

  • Перед тем как использовать тени, нанесите на веки обычную пудру для лица. Это поможет зафиксировать тени, и в течение дня они не будут скатываться.

Девушка делает макияж.
Freepik/lookstudio

Как подготовить лицо к макияжу

Косметикой можно скрыть любые недостатки, но это не значит, что коже не нужен уход.

Чем лучше уход, тем лучше и естественнее ляжет тон. Не забывайте про очищение, увлажнение и питание.
Светлана Близниченко
Визажист, автор причесок

Один из самых важных этапов макияжа -- это подготовка и ежедневный уход.

  • Умывание при помощи геля, пенки или крема.

  • Увлажнение кожи лица с использованием тоника.

  • Повторное увлажнение сывороткой или кремом.

Девушка наносит крем на лицо.
istockphoto.com
  • Защита от солнца. Крема с SPF оберегают кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Самое главное -- это защита от покраснений, ожогов, пигментных пятен, преждевременного старения и рака.
Молодая девушка на&nbsp;солнце с&nbsp;SPF-защитой. Что будет с кожей, если не использовать солнцезащитный крем весной?

Как выглядит идеальная косметичка

Эксперт также рекомендует эти 15 предметов для макияжа на все случаи жизни.

  • Тональный или ВВ-крем.

  • Консилер (поможет быстро убрать синяки под глазами и скрыть покраснения).

  • Пудра (для матовой ровной кожи).

  • Скульптор (если хочется подчеркнуть скулы и визуально сделать лицо тоньше).

  • Хайлайтер (для свежести и сияния).

  • Румяна (для свежести и эффекта отдохнувшей кожи).

  • Карандаш для бровей (при необходимости заполнить пробелы между волосками).

  • Гель для бровей (придать форму бровям).

  • Тени (для выразительности взгляда).

  • Тушь для ресниц (для эффекта пушистых ресниц и четкого контура глаза).

  • Карандаш и помада для губ (для увлажнения и четкой формы).

  • Кисточки (важно иметь минимум три кисти на каждый день: одну для румян и две для теней).

Кисти для макияжа.
Freepik
  • Пинцет (убрать лишние волоски на лице или сделать лучики на ресницах).

  • Отбеливающие капли (осветлить глаза, если не выспались, а нужно выглядеть на все 100%).

И еще один совет: чтобы макияж получился удачным, лучше использовать косметику разных производителей, чтобы выбрать лучший продукт в линейке и избежать привыкания.

Маска для лица. Работают ли уходовые маски для лица? Отвечает косметолог

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