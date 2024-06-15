Курбан-байрам 2024: дата, история и традиции праздника

Курбан-байрам — один из важнейших праздников в мусульманской культуре. Рассказываем, как его принято отмечать и когда состоится празднование в 2024 году.

История праздника Курбан-байрам

Привычное нам название праздника имеет тюркское происхождение и уходит корнями к древнему арабскому: «Курбан» — приближение, «байрам» — праздник. На современном арабском это звучит как Ид аль-Адха — «праздник жертвы».

Свои истоки Курбан-байрам берет из 37 суры (главы) Корана и связан с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом).

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Долгое время Ибрахим не мог иметь детей и первый сын появился у него только в 86 лет. В одну из ночей он увидел сон, в котором Всевышний просил его принести в жертву единственного, любимого сына Исмаила. Ибрахим очень любил своего сына, но не мог противиться воле Аллаха, поэтому отправился с Исмаилом в одну из долин, чтобы принести жертву Всевышнему.

Сын и отец были готовы к такой жертве, когда к Ибрахиму с небес спустился Всевышний и остановил его, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность, преданность и любовь к Аллаху, и жертва была заменена на барана.

С тех пор в этот день приносят в жертву барана, а на месте произошедшего впоследствии возвели Мекку, куда ежегодно совершают паломничество мусульмане со всего мира.

Ибрахим успешно прошел испытание веры, а вся история учит верующих тому, что, чтобы стать ближе к Богу, не нужно людских жертв, а самое важное — быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним.

Традиции на Курбан-байрам

Подготовка к торжеству Курбан-байрам начинается приблизительно за 20 дней до праздника. Верующие перестают стричься, бриться, не устраивают застолий и не надевают новую одежду. Те, у кого есть возможность, отправляются в Мекку, в долину Мина для совершения хаджа.

В день самого праздника с первыми лучами солнца совершается ритуальное омовение, после чего верующие надевают чистую одежду, предпочтительно из натуральных тканей, и следуют в мечеть на утреннюю молитву, после которой возвращаются домой. Затем днем они вновь отправляются в мечеть на проповедь имама. Также в этот день многие посещают кладбище и ухаживают за могилами родственников. Только после всех этих ритуалов происходит главное событие праздника — жертвоприношение.

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Жертвенное животное выбирается заранее и должно соответствовать ряду критериев: быть здоровым, молодым (от года) и правильно вскормленным. Его также украшают магическими амулетами, разукрашивают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками. Помимо барана для ритуала подходит козел, верблюд или корова (буйвол).

Не каждый может позволить себе приобрести особое животное для церемонии, зачастую несколько семей объединяются и проводят ритуал вместе.

Согласно традициям ислама, мясо животного делят на три части. Одну отдают беднякам, из второй готовят блюда для друзей и соседей, а третью оставляют семье.

Когда отмечается Курбан-байрам в 2024 году

Курбан-байрам не имеет постоянной даты, он отмечается по завершению хаджа через 70 дней после другого важного мусульманского праздника — Ураза-байрам, по окончанию поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан. Курбан-байрам отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

В 2024 году праздник отмечают в воскресенье 16 июня, а продолжаться он будет до вторника, 18 июня, включительно. Такое длительное празднование связано с тем, что верующие должны посетить за это время своих родственников, близких друзей и соседей, навестить могилы усопших, читать молитвы и посещать проповеди — за один день сделать этого не удается. В дни празднования принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.

Этот праздник имеет большое значение для каждого мусульманина. В странах, где проповедуют ислам, этот день является официальным выходным и может длиться до нескольких недель, например, в Саудовской Аравии. В России также есть регионы, где этот день объявлен нерабочим — Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Башкирия и Чечня. Однако в этом году праздник и так выпал на выходной день. Никаких переносов выходного дня на будний не предполагается.