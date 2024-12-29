Куда бесплатно сходить в Москве в новогодние праздники-2025

Куда сходить во время новогодних праздников в Москве — вопрос, которым задаются и туристы, и местные жители. Зимняя столица готова порадовать гостей живописными народными гуляньями, захватывающими новогодними шоу и спектаклями для всей семьи.

Рассказываем, где погулять в Москве в новогодние праздники без лишних затрат.

Красная площадь

Каждый Новый год Красная площадь в Москве притягивает тысячи посетителей. Это место превращается в настоящую зимнюю сказку, утопающую в огнях и новогодних украшениях. Для любителей активного отдыха здесь организуют зимние спортивные состязания. А бесплатные культурные мероприятия, такие как выставки и мастер-классы, помогут погрузиться в атмосферу праздника, не выходя за рамки бюджета.

Фото Kusska, iStock

31 декабря основные праздничные мероприятия стартуют ближе к полуночи, когда люди собираются у Спасской башни. Здесь начнется обратный отсчет до нового года. После пройдет новогодний концерт с включением главной елки. Также на площади можно будет попробовать традиционные новогодние угощения, такие как сосиски на гриле, сладкая вата и глинтвейн.

Усадьба деда Мороза в Кузьминках

Усадьба Деда Мороза в Москве будет ждать гостей до 11 февраля 2025 года. Ее посетителей ждут новые сказочные интерьеры, познавательные экскурсии и увлекательные квесты. Также можно посетить мастер-класс и получить настоящий диплом об окончании учебного заведения главного новогоднего волшебника.

Фото Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»

Кроме того, в выходные и праздничные дни на Изумрудной площади пройдут яркие представления, которые смогут посетить все желающие. Вход бесплатный.

Тверская улица

Тверская улица во время зимних каникул традиционно оживляется. Здесь разворачиваются ярмарки, наполненные ароматами горячих напитков и необычных блюд. В новогодние праздники здесь можно будет встретить ярких уличных артистов, готовых удивить и порадовать номерами. Также Тверская улица станет настоящей площадкой для музыкантов.

Фото Julia Klueva, iStock

По обе стороны улицы расположатся торговые лавки и киоски с разнообразными уличными угощениями. Кроме того, здесь можно будет найти множество сувениров, новогодних подарков и украшений.

ВДНХ

В Новый год Выставочный центр ВДНХ (Всероссийский выставочный центр) превращается в настоящий зимний парк развлечений. Этот огромный комплекс с историей — центр зимних развлечений для москвичей и гостей столицы.

На территории работает не только самый большой каток столицы, но еще и ярмарки, где можно найти уникальные подарки, новогодние украшения, разные сувениры и вкусные угощения. А для любителей острых ощущений есть различные аттракционы.

Фото Ярослав Чингаев, АГН «Москва»

Вечером территория ВДНХ преображается благодаря завораживающим световым эффектам, создающим уютную атмосферу.

Зарядье

Парк «Зарядье» расположен в самом сердце города, рядом с Красной площадью и Кремлем. В новогодние праздники он превращается в удивительное место, где гости могут насладиться новогодней иллюминацией, увидеть световое шоу и большую новогоднюю елку. Любители катания на коньках смогут прокатиться по ледовой арене и провести время под открытым небом. Кроме того, на территории парка можно найти ярмарку с подарками, новогодними сувенирами и вкусными угощениями.

Фото Константин Кокошкин, Global Look Press

А смотровая площадка станет отличным местом, чтобы полюбоваться ночным видом на Кремль и центр города, освещенный новогодними огнями.

Парк Горького

Парк Горького в новогодние праздники становится волшебным зимним царством. В парке устроят различные мероприятия, музыкальные выступления и мастер-классы. В частности, с 2 по 8 января здесь будет проходить гастрономический фестиваль «Вкусные морозы». Гости смогут попробовать новогодние блюда как советской, так и современной кухонь. Также в рамках фестиваля будет возможность продегустировать натуральные продукты от местных фермеров и производителей.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кроме того, запланирована масштабная развлекательная программа. Например, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд.

Манежная площадь

Манежная площадь в Москве — это одна из популярнейших локаций для празднования Нового года, где царит волшебная атмосфера. В это время площадь преображается, здесь красуется огромная елка, которая станет прекрасным местом для фотосессий с близкими.

Фото Александр Авилов, АГН «Москва»

Для детей и взрослых организуются снежные горки и ледяные аттракционы, будут работать торговые павильоны, метки, где есть подарки, сувениры, украшения, а также вкусная еда.

Пушкинская площадь

Пушкинская площадь в Москве также становится особенно красивой в праздничное время. Здесь проводятся различные мероприятия, а великолепные украшения создают атмосферу настоящего волшебства.

Фото Константин Кокошкин, Известия

В преддверии праздника проходят концерты, фестивали и выступления музыкантов. Организуются мини-ярмарки с новогодними подарками и сувенирами, работают фудкорты. Площадь превращается в идеальное место для фотосессий в окружении мерцающих огней.

Ярмарка у ГУМа

Рождественская ярмарка у ГУМа — это волшебное событие, которое превращает Красную площадь в место, наполненное сказочным и праздничным настроением. Расположенная неподалеку от знаменитого центрального универсального магазина ярмарка традиционно привлечет множество желающих насладиться атмосферой новогоднего праздника. Здесь можно будет найти уникальные украшения, игрушки и разнообразные ручные изделия. Также гостей порадуют традиционные рождественские угощения: ароматный глинтвейн и сладкие карамельные яблоки.

Фото Константин Кокошкин, Известия

Кроме того, здесь традиционно найдутся развлечения для всей семьи — карусели, мастер-классы и живая музыка.

Новый Арбат

В зимние праздничные дни Новый Арбат становится особенно красивым. В это время на ярко украшенной огоньками улице проводятся небольшие ярмарки, где можно приобрести подарки и сувениры, а также насладиться горячими напитками.

Фото АГН «Москва»

Кафе и рестораны предлагают новогоднее меню и праздничный ужин, а местные театры и развлекательные центры представляют новогодние программы и мероприятия как для детей, так и для взрослых.