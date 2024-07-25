Что посмотреть с детьми в Стамбуле: 7 идей для семейного отдыха

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Стамбул продолжает завоевывать сердца путешественников: туристический сезон здесь длится круглый год, а каждую поездку можно сделать непохожей на предыдущую. А главное — в путешествие по городу на берегах Босфора можно отправиться всей семьей. Основатель турагентства Анна Барсегян рассказала, что посмотреть и куда пойти в Стамбуле, если вы едете туда с детьми.

Чем Стамбул привлекает туристов

Турция стала одним из любимых направлений для российских туристов. Летом путешественники предпочитают загорать на побережьях Средиземного и Эгейского морей, а зимой — кататься на горнолыжных курортах. Но сегодня все большее внимание туристов привлекает Стамбул.

Это связано с тем, что, во-первых, Стамбул — невероятно красивый город со множеством достопримечательностей: например, Голубой мечетью и Айя Софией. Во-вторых, населенный пункт хорошо развит и приспособлен для туристов. Развита транспортная система, много кафе, ресторанов и мест, где можно провести досуг.

Сегодня город выбирают как основное направление для отдыха или в качестве перевалочного пункта — он превратился в популярную стыковочную точку для улетающих в Европу.

Куда пойти в Стамбуле с детьми

Мегаполис пестрит обилием интересных мест. Но музеи, исторические объекты и торговые улицы будут, вероятно, не так интересны детям. Поделились лучшими локациями, которые точно понравятся всем членам семьи!

Океанариум «Аквариум»

Одно из любимых мест развлечения для всей семьи расположено в самой южной точке европейской части Стамбула.

«Аквариум» входит в число крупнейших в мире океанариумов.

Включает 16 тематических зон, представляющих различные водные экосистемы от Черного моря до Тихого океана. Длина маршрута: 1,2 км.

Здесь находится самый длинный в Европе подводный тоннель для посетителей: длина составляет 83 метра.

В аквариуме представлено 1500 видов животных.

Между зонами расположены кафе и «подводный» ресторан, 5D-кинотеатр и сувенирный магазин.

Разнообразные интерактивные зоны, образовательные программы и современные технологии делают «Аквариум» интересным для взрослых и детей всех возрастов.

Фото istockphoto.com/StockPlanets

Развлекательный комплекс Виаленд (Vialand)

Гостей города ждет самый крупный тематический парк развлечений в Турции.

Здесь найдутся развлечения как для малышей, так и для взрослых.

На территории парка есть отель, где можно остановиться на ночь.

Помимо каруселей, американских горок и тематических зон здесь есть множество магазинов.

В Vialand можно совместить отдых и шоппинг и даже задержаться на пару дней.

Фото vialand.com

Парк миниатюр «Миниатюрк»

Если вы хотите обойти всю Турцию за один день — смело отправляйтесь в парк миниатюр.

Это крупнейший в мире парк миниатюр по площади выставки. Здесь представлены уменьшенные копии известных достопримечательностей Турции и соседних стран в масштабе 1:25.

В парке собрано более 130 моделей исторических и современных архитектурных объектов, включая античные руины, османские дворцы, мечети, небоскребы и аэропорты.

Многие модели оснащены движущимися элементами. Посетители могут увидеть взлетающие самолеты и плывущие по Босфору корабли.

Маленьких гостей парка точно заинтересуют игровая площадка с батутом и поезд, курсирующий по территории выставки.

Фото He Canling/Xinhua, Global Look Press

Семейный аттракцион LEGOLAND Discovery Centre

Центр находится в торговом центре Forum Istanbul в районе Байрампаша — это самое сердце европейской части Стамбула.

Здесь есть различные аттракционы на тему LEGO, включая 4D-кинотеатр, карусели и игровые зоны.

Посетители могут увидеть миниатюрные копии знаменитых достопримечательностей Стамбула, построенные из LEGO.

В парке проводятся мастер-классы по строительству из конструктора.

Это место будет особенно интересно детям в возрасте от трех до десяти лет, а также гостям постарше. Площадь парка включает 16 тематических творческих зон, где можно играть, творить и собирать «произведения» из деталей любимого конструктора.

Фото istockphoto.com/Trygve Finkelsen

Промышленный музей Рахми Коча

Удивительный музей на берегу залива Золотой Рог (недалеко от парка «Миниатюрк») — это не просто собрание старинной техники, а настоящее путешествие во времени. Каждый посетитель сможет рассмотреть разные этапы эволюции технологий, промышленности и коммуникаций.

В музее представлены тысячи экспонатов: от старинных автомобилей и локомотивов до самолетов и кораблей.

Жемчужина коллекции — настоящая подводная лодка времен Второй мировой войны, которую можно исследовать изнутри.

Желающие смогут побывать в кабине самолета, попробовать свои силы в управлении локомотивом и покрутить штурвал корабля.

Музей Рахми М. Коча — место, где история оживает, а наука становится увлекательным приключением для посетителей всех возрастов.

Фото istockphoto.com/Lumos Ajans

Принцевы острова

Это архипелаг из девяти островов в Мраморном море, недалеко от Стамбула, где семейный отдых с детьми продуман до мелочей.

На территории не ездят машины: идеальное место для пеших и велопрогулок.

На острове можно покататься на лошадях, поваляться на пляже и устроить пикник в лесу, что несомненно понравится детям и сблизит их с родителями во время отдыха.

Осмотреть Принцевы острова можно в рамках однодневной поездки.

Фото Hans Lippert/imageBROKER.com, Global Look Press

Прогулка по Босфору на корабле

Поездка на кораблике поднимет настроение не только малышам, но и их родителям.

С воды можно увидеть основные достопримечательности Стамбула, а заодно спастись от летнего зноя.

Во время прогулки можно кормить чаек, наблюдать за движением на воде, слушать рассказ гида и любоваться архитектурой города.

Вечерний круиз включает ужин на корабле и вид на ночной Стамбул в ярких огнях.