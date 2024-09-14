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Куда съездить из Казани поблизости: интересные места в Татарстане
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

6 мин.

Выходные в Татарстане: куда отправиться в мини-путешествие

Т. Пищева , Н. Зиннатуллина , О. Саргина
Питч для отдыха в Камско-Устьинском районе
Фото Институт развития городов Татарстана
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Кроме Казани в Татарстане есть много интересных мест, которые не оставят равнодушными даже самого опытного путешественника. Вместе с Институтом развития городов Татарстана поделились списком самых впечатляющих локаций, которые подходят для коротких путешествий из столицы республики.

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Волжская тропа

Волжская тропа — это пешеходный маршрут по правому берегу Волги длиной в 350 километров. Тропа открылась недавно, в марте 2023-го, и с тех пор радует туристов прекрасными видами и интересными достопримечательностями.

Здесь разработано несколько маршрутов для всех уровней подготовки: от начинающих до опытных туристов. Один из популярных треков — участок в длиной 12 километров от деревни Яшельча. На нем туристы увидят Юрьевские пещеры, полеты краснокнижных белохвостых орланов и других хищных птиц, встретят места гнездования соколов, прогуляются по берегу вдоль известнякового утеса или увидят гору Лобач.

На территории маршрута есть навигационные камни, они помогают не сбиться с пути. Кроме того, установлены стенды, которые рассказывают про Волжскую тропу и историю Камского устья. У тропы даже имеется свое мобильное приложение, в котором есть офлайн-карта и отмечены места отдыха, магазины и достопримечательности.

Навигационный камень в Камско-Устьинском районе
Фото Институт развития городов Татарстана

Голубые озера

Голубые озера известны далеко за пределами Казани и Татарстана. Как можно догадаться из названия, эту озерную систему отличает необычный ярко-бирюзовый цвет воды, полюбоваться на который съезжаются туристы со всей России. Любители закаляться могут даже искупаться. На территории заказника обустроено пять купелей: две на Малом Голубом озере, одна на Проточном и две на Большом Голубом озерах.

Купели расположены в местах впадения озер в реку Казанку, что позволяет сохранить уникальные свойства воды и не навредить экосистеме. Температура в купелях в течение года держится на уровне 6-8 °С.

Также на Казанке у Большого Голубого озера есть лодочная станция — можно взять в прокат сапборды или каяки и доплыть до пирсов у Малого Голубого озера, пришвартовать лодку и пройтись по образовательному маршруту. В инфоцентрах на территории можно взять туристическую карту, велосипед или палки для хайкинга в аренду и даже купить мерч Голубых озер.

Голубые озера
Фото Институт развития городов Татарстана

Кинопоселок «Семрук»

Эта локация понравится поклонникам творчества Гузель Яхиной. В 2017 году на окраине городка Лаишево построили масштабные декорации для съемки фильма «Зулейха открывает глаза». После съемок их решили не разбирать и превратили в достопримечательность.

Для гостей доступны экскурсионные программы, кофе-станции, сервис проката велосипедов, туристических палаток, продажа сувенирной продукции. Можно прогуляться по берегу, а вечером послушать живую музыку. Недалеко от кинопоселка находится пляж «Камское море». Там можно насладиться видами на реку Каму.

Для самостоятельных путешествий можно приобрести аудиогид с экскурсией по территории Семрука и Лаишева.

Визит-центр в туристко-рекреационном кластере «Белые горы»
Фото Институт развития городов Татарстана

Иннополис

Иннополис — самый молодой город в России. В этом году ему исполнилось девять лет. Генеральный проект создал Лиу Тай Кер — архитектор, разработавший план Сингапура. Иннополис называют татарстанской «Кремниевой долиной», потому что в городе располагается много офисов IT-компаний и живут преимущественно IT-специалисты.

Главные фишки Иннополиса — беспилотные такси, роботы-доставщики и модные кофейни. Любители активного отдыха могут арендовать велосипеды, лонгборды, гироскутеры, ролики. А после насыщенной прогулки можно устроить пикник на площадке возле культурного центра напротив Университета Иннополис.

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Туристско-рекреационный кластер «Дингез — море Татарстана»

Туристско-рекреационный кластер «Дингез — море Татарстана» — это экокурорт в Камском Устье. Здесь находятся две особо охраняемые природные территории — Юрьевская пещера и гора Лобач, с которой открывается вид на слияние Камы и Волги. Каждый найдет здесь занятие по душе: можно заняться альпинизмом, прогуляться на лодке вдоль берега Волги, отдохнуть на пляжах Камского моря и узнать о культуре народов края.

Гипсовые штольни
Фото Институт развития городов Татарстана

Елабуга и парк «Шишкинские пруды»

Елабуга расположена на левом берегу реки Камы, примерно в 200 км от Казани. Это один из древнейших городов Поволжья с тысячелетней историей. Здесь сохранились здания XVIII-XIX веков, в том числе уникальные образцы деревянного зодчества.

Этому городу можно уделить целый день: пройтись по музеям и историческим локациям, прогуляться по улицам. Особое внимание стоит уделить парку «Шишкинские пруды». Он находится на живописном берегу реки Тоймы и включает три памятника историко-природного ландшафта: питомник Шишкиных, прогулочную набережную Стахеевых и сквер Ушкова с подпорными стенками. Одно из самых ярких событий парка — ежегодная Спасская ярмарка с масштабной развлекательной программой.

Тетюши и смотровая площадка

Чтобы прочувствовать дух старого купеческого города, советуем отправиться в Тетюши. Из большого разнообразия интересных локаций можно выделить смотровую площадку на горе Вшиха. Лестница, ведущая к вершине утеса, — это первое, что туристы видят, приезжая в Тетюши по воде. Недавно лестница была обновлена: теперь здесь есть зоны для отдыха, информационные стенды и освещение. Подъем обещает не только потрясающие виды, но и возможность узнать больше о истории региона.

Смотровая площадка «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой»
Фото Институт развития городов Татарстана

Святой ключ у села Билярск

Святой ключ у села Билярск в Алексеевском районе Татарстана — важное место паломничества мусульман, христиан и даже язычников. В Поволжье многие народы, например чуваши, сохранили традиционные верования. Ежегодно территорию Святого ключа посещают более 100 тысяч человек.

Смотровая площадка «320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой»
Фото Институт развития городов Татарстана

В 2019 году часть территории Святого ключа была благоустроена: архитектурный облик парка выдержан в одном стиле, близком паломникам любой конфессии. Недалеко от села с X по XIII век располагался город Биляр, столица Волжской Булгарии. Поэтому дизайн ключевых объектов уходит корнями в местную архитектуру с отсылкой к формам и материалам периода расцвета Биляра.

Сейчас эта территория также обновляется. До конца осени 2024 года пройдут работы по благоустройству территории Святого ключа. Обновления коснутся ключевых элементов инфраструктуры святыни: зоны источника и лестницы к монументу на горе Хужалар тавы.

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