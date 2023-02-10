Куда поехать отдыхать в марте? 19 направлений на любой вкус и кошелек

Погреться на солнце или посмотреть северное сияние — решать вам.

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Европа

Россия

В марте прибавляется световой день и понемногу теплеет, поэтому можно планировать поездки не только в жаркие страны. Управляющий директор компании «Слетать.ру» Евгений Данилович рассказал о популярных направлениях.

Пляжный отдых

К Таиланду, Вьетнаму и Кубе, о которых мы рассказывали в прошлый раз, добавляются Арабские Эмираты и Египет. В марте в обеих странах становится тепло, но пока не испепеляюще жарко.

В Египте потребуется въездная виза, которая имеет уведомительный характер и оформляется в аэропорту прибытия. Проще говоря, ждать, пока документ рассмотрят, не придется. Находиться в стране по въездной визе можно до 30 дней.

Считается, что туристу в Египте нужно обязательно:

— посмотреть на пирамиду Хеопса;

— покататься на квадроцикле или на верблюде по пустыне;

— нырнуть с аквалангом или поплавать на лодке со стеклянным дном;

— посетить базар.

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В Арабские Эмираты можно поехать без визы, жить в стране разрешается до 90 дней.

В стране широкий выбор развлечений, помимо купания:

— тематические парки, в том числе Ferrari World, знаменитый самой быстрой в мире американской горкой Formula Rossa;

— различные музеи;

— обзорные площадки;

— самый большой торговый центр и самое высокое здание в мире.

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Европа

В поездках для россиян появились некоторые ограничения:

— увеличение размера визового сбора;

— сокращение срока действия визы — в большинстве случаев страны выдают визу только на период поездки;

— вылет через третьи страны;

— сложности бронирования отелей и апартаментов.

Однако, несмотря на трудности, возможность поездок остается, в том числе на автомобиле или поезде.

Испания, Черногория (не нужна виза), Греция, Италия и Франция не относятся к туристам из России враждебно. В этих странах меньше риск получить отказ по визе. Гораздо менее охотно принимают посетителей из России в странах Прибалтики, Финляндии и Польше.

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Россия

Программы отдыха есть почти в каждом регионе. Можно отправиться в Мурманск за северным сиянием, прокатиться на ретропоезде в Карелию, увидеть горы в Карачаево-Черкесии или даже поехать во Владивосток, чтобы понаблюдать за леопардами в сафари-парке.

Тем, кто предпочитает рассматривать архитектуру, а не любоваться природой, стоит отправиться в Казань, Калининград, Тулу или Московскую область.

А тем, кто по разным причинам не смог поехать в Европу, есть смысл рассмотреть Выборг Ленинградской области: побывать в рыцарском замке, побродить по улочкам, вымощенным старинной брусчаткой и выпить глёга, сваренного по традиционным шведским рецептам.

Istockphoto/Juhla

Стоимость поездок по России остается сравнительно невысокой, поскольку сейчас не сезон. Есть ограничения по вылетам в южные регионы, в качестве альтернативы предлагаются поезда и автобусы. Это следует учитывать при планировании длительности отпуска, потому что в ряде случаев поездка может занять несколько суток.