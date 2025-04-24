Куда поехать летом 2025 года: варианты на любой вкус и бюджет

Скоро начнется сезон отпусков, а значит, сейчас самое время, чтобы определиться с местом для отдыха. Вместе с директором турагентства собрали интересные направления на лето 2025 года.

Направления для отдыха в России

Сочи и Адлер

Самые известные и популярные курортные города России актуальны для посещения и этим летом. Разлив мазута на них не отразился, поэтому Сочи и Адлер готовы к приему гостей.

Побережье Черного моря известно субтропическим климатом, галечными пляжами и променадами со множеством кафе.

К посещению рекомендуются не только достопримечательности вблизи береговой линии — самые живописные виды открываются с гор. Большую популярность среди туристов имеют поселки Красная Поляна и Роза Хутор. Здесь можно прокатиться по канатной дороге, насладиться южной растительностью и водопадами.

Документы и стоимость:

паспорт РФ, для детей — свидетельство о рождении;

80-150 тыс. руб. за 7 дней (проживание + экскурсии).

Калининград

Это европейский анклав России с колоритными постройками в прусском стиле и уникальной природой. Во время пребывания в Калининграде обязательно посетите органный концерт в Кафедральном соборе, поищите кусочки янтаря на пляже после шторма и попробуйте кенигсбергский марципан.

Особое внимание стоит уделить объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО — Куршской косе. Сюда приезжают, чтобы получить удовольствие от чистейшего морского воздуха и уникальной природы — дюн, цветущего шиповника и соснового леса.

Документы и стоимость:

паспорт РФ (для поездки в Куршскую косу понадобится пропуск, оформляется онлайн);

60-120 тыс. руб. за 7 дней (проживание + экскурсии).

Фото Belikart, iStock

Камчатка

Улететь на край света, уединиться среди первозданной флоры и фауны — это все про Камчатку. Здесь можно искупаться в термальных источниках, попробовать себя в серфинге в открытом океане или угоститься легендарным камчатским крабом.

Направление подойдет для любителей экстремального туризма — вас ждут восхождение на вулкан, рафтинг по горным рекам и встреча с бурыми медведями. Не забудьте захватить удобные треккинговые ботинки, панаму и ветровку для длительных прогулок.

Документы и стоимость:

паспорт РФ, страховка для активного отдыха;

250-400 тыс. руб. за 7 дней (проживание + вертолетные экскурсии).

Фото Pavel Shabanov, iStock

Алтай

Сюда приезжают за экотуризмом и проживанием в glamping-отелях (от слов «гламур» и «кемпинг»). Это небольшие купольные шатры с современным оборудованием и панорамными окнами, из которых открывается вид на заснеженные горные хребты.

Для автотуристов ценной находкой станет Чуйский тракт. Это достопримечательность протяженностью почти 1000 км, проходящая через четыре климатические зоны. Поездка по тракту займет около недели — продолжительные переезды вдоль гор и степей можно совмещать с горными походами и сплавами.

Документы и стоимость:

паспорт РФ;

70-150 тыс. руб. за 7 дней (проживание + экскурсии).

Фото isoft, iStock

Направления для отдыха за рубежом

Турция

Анталья, Каппакодокия и Стамбул по-прежнему лидеры по доступности и разнообразию отдыха. Это три очень разных города, каждый из которых по-своему уникален.

Анталья — туристическое сердце Турции для спокойного пляжного отдыха. Эта универсальная локация сочетает спокойное теплое море, ухоженные золотистые пляжи и систему «все включено».

Необычный курортный ландшафт Каппадокии с высоты птичьего полета никого не оставит равнодушным. После полета на воздушном шаре рекомендуем попробовать свежайший рахат-лукум, посетить ковровую фабрику и завершить отдых прогулкой на белоснежной яхте.

Стамбул — это уникальный мост между Европой и Азией, где древние мечети и дворцы соседствуют с шумными базарами и современными галереями. Здесь вы попробуете лучший в мире кофе и насладитесь видами Босфора.

Документы и стоимость:

загранпаспорт, виза не нужна (до 60 дней), для детей — загранпаспорт и свидетельство о рождении;

120-300 тыс. руб. за 7 дней (проживание + экскурсии).

Фото tunart, iStock

Армения и Азербайджан

Ереван, Баку и Гянджи — это древние, но невероятно уютные города, где аутентичность переплетается с новейшей эпохой.

Уделите внимание панорамным видам с горы Арарат, пещерному монастырю Гегард (объект наследия ЮНЕСКО) и голубой жемчужине Армении — озеру Севан. Перед путешествием советуем ознакомиться с историей страны и ее культурным наследием — так вы сможете по-настоящему ощутить ценности коренного народа.

Документы и стоимость:

загранпаспорт, виза не нужна (до 90 дней);

80-150 тыс. руб. за 7 дней (проживание + экскурсии).

Фото Ruben Saakyan, iStock

Сербия

Эта страна — центр Балканской культуры, место с европейской атмосферой за разумные деньги. Старинные достопримечательности Белграда, ущелье реки Градац и интерактивные экскурсии по музею Николы Теслы однозначно рекомендованы к посещению. Уделите внимание оригинальной подаче средиземноморских блюд — плескавица, прыганице, пршут и сербские вина никого не оставят равнодушными.

Документы и стоимость:

загранпаспорт, виза не нужна (до 30 дней);

100-200 тыс. руб. за 7 дней (проживание + экскурсии) .

Фото Vladographer, iStock

Индонезия

Настоящая мекка для ценителей уединенных островов и манящих видов. До вулкана Кракатау можно доплыть на катере из столицы Индонезии и подняться почти вплотную к месту извержения. Побережье острова Комодо — идеальное место для фотосессии. Розовый песок, идеально прозрачное лазурное море и ясное голубое небо — таких пляжей только семь во всем мире.

Острова Бали и Ломбок — место притяжения для «цифровых кочевников» — программистов, фрилансеров и предпринимателей с удаленной работой. Здесь есть все для идеального баланса между продуктивностью и насыщенным отдыхом — красивая природа, культурное богатство и доступная стоимость жизни.

Документы и стоимость:

загранпаспорт, виза по прибытии (примерно 35 долларов), страховка;

150-300 тыс. руб. за 7 дней (проживание + экскурсии).

Фото pawopa3336, iStock

Лайфхаки при бронировании туров

Покупка билетов

Удобно пользоваться сайтами-агрегаторами. Так получится оперативно отслеживать все предложения в одном месте. Вы можете подписаться на рассылку на нужные даты отъезда — когда цена понизится, на почту придет оповещение о самом выгодном варианте.

Лайфхаки:

билеты дешевле во вторник-среду, когда авиакомпании обновляют цены;

просматривайте сайты в режиме «инкогнито», иначе цены могут подскочить.

Бронь отелей и жилья

Для брони тоже удобны сайты-агрегаторы. В них вы найдете всю достоверную информацию о месте пребывания, отзывы от предыдущих гостей и скидки по программе лояльности.

Лайфхак:

один из вариантов бронирования — напрямую через сайт отеля. Возможно получить скидку или бесплатные завтраки.

Подбор готовых туров (отель + перелет)

Во всех городах России есть много туроператоров на любой вкус и кошелек.

Лайфхаки: