История группы «Комбинация»: громкие хиты, криминал и сериал

Рассказали все о женском музыкальном коллективе, который покорил СССР.

Как создавалась и менялась группа «Комбинация»

Группу «Комбинация» основали старший оперуполномоченный ОБХСС Александр Шишинин и начинающий композитор Виталий Окороков в Саратове в 1988 году. Идея к ним пришла после увиденного концерта популярного женского коллектива «Мираж».

По признанию Шишинина и Окорокова, название не имеет ничего общего с женским бельем, речь о комбинации музыкальных стилей.

В первый состав солисток преимущественно искали в музыкальных училищах, но брали и тех, кто не имел профильного образования. Алену Апину нашел Окороков, на тот момент она была студенткой консерватории. Клавишница Светлана Костыко и гитаристка Татьяна Долганова учились в Саратовском музыкальном училище. Солистку Татьяну Иванову, которая на тот момент была школьницей, Шишинин встретил на улице. Барабанщица Юлия Козюлькова ранее не умела играть на ударных, зато окончила музыкальную школу и училась в хореографическом училище. Бас-гитаристка Ольга Ахунова приезжала на репетиции и концерты из Энгельса.

Первое фото группы «Комбинация». Фото Официальный сайт группы «Комбинации»

Первый концерт женского коллектива состоялся 7 сентября 1988-го. Именно этот день впоследствии стал считаться датой основания женского коллектива. В этом же году «Комбинация» выпустила свой дебютный альбом под названием «Ход конем».

Изначально группа давала концерты в своем регионе. Всесоюзный успех к ним пришел в 1989 году после выхода песни Russian Girls. Композиция сразу же стала хитом. Он позволил им отправиться в турне по всей стране. Вскоре Шишинин и Окороков принимают решение переехать в Москву. Столица их приняла хорошо — коллектив давал по 60 концертов в месяц. «Комбинацию» приглашали на сборные концерты, корпоративы и Дни города.

Ошеломляющий успех девушкам принесла третья пластинка «Московская прописка». В нее вошли их главные хиты: American Boy и «Бухгалтер». В 1991 году на пике популярности из коллектива ушла Алена Апина. Певица решила начать сольную карьеру. Александр Шишинин воспринял это как предательство, ведь впереди были гастроли в Германии и США. На освободившееся место долго не могли найти вокалистку. Сначала ею стала Татьяна Охомуш из Иванова, но она долго не задержалась. В финале конкурса «Утренняя звезда» продюсеры нашли Светлану Кашину. Именно ее голос звучит в альбоме «Два кусочека колбаски».

За все время существования группы коллектив менялся многократно. Аранжировки к песням делал музыкант Юрий Варум. Его дочь Анжелика Варум также пробовала свои силы в новой группе. Она была клавишницей и бэк-вокалисткой. Но девушкам она не понравилась, так как среди провинциалок москвичка сильно выделялась. Через три месяца Анжелика ушла из «Комбинации».

Солистки влияли на моду. Советские девушки копировали образы из клипов и концертов ярких солисток. Апина и Иванова сделали кислотного цвета лосины, мини-юбки и яркие стрелки главными трендами 90-х.

Весной 1993-го Александр Шишинин был убит, а композитор Виталий Окороков решил отойти от дел. Новым продюсером становится Александр Толмацкий. Под его руководством «Комбинация» записывает альбом «Самая-самая». В него вошли такие хиты, как «Встреча на Манежной» и «А я люблю военных».

После выхода пластинки из группы уходит Светлана Кашина. Популярность женского коллектива начинает резко падать. Последний их диск был выпущен в 1998-м. Альбом под названием «Давай поболтаем» не стал популярным.

В 2018 году коллектив отправился в юбилейный тур «А нам 30!». «Комбинация» выступила в первоначальном составе. Группа до сих пор дает концерты, где исполняет свои старые хиты. Сейчас у группы нет продюсера.

Александр Шишинин и группа «Комбинация». Фото Официальный сайт группы «Комбинации»

Скандалы «Комбинации»

Группа «Комбинация» стала популярной в 90-е, когда был расцвет криминала. Женскому коллективу пришлось столкнуться с разными неприятными и даже жуткими историями.

В 1991 году в Москве двойнику Татьяны Ивановой Ларисе Каменковой предложили выступать в регионах вместо солистки «Комбинации», чтобы заработать на чужом имени. Девушка отказалась, из-за чего была жестоко убита.

В 1993-м был убит основатель группы Александр Шишинин. На него напали в подъезде, тело продюсера обнаружила вокалистка Светлана Кашина. Продюсер за несколько часов до смерти обратился в правоохранительные органы с заявлением об угрозах, которые ему поступают. Но там не предприняли никаких действий. Дело не раскрыто до сих пор.

Группа «Комбинация». Фото Официальный сайт группы «Комбинации»

«Комбинация» в культуре

Песни группы «Комбинация» несколько раз использовались в качестве саундтреков к фильмам и сериалам.

В 1990 году популярный коллектив пригласили сняться в советском фильме «Мордашка» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. В киноленте звучат композиции группы: «Не забывай», «Байка» и «Мальчик мой, я не люблю металл».

В 2011 году Дмитрий Медведев, который был президентом России, на встрече выпускников исполнил танец под трек American Boy. Ролик с главой государства завирусился в Сети, а также вызвал много пародий в КВН.

Весной 2021-го вышел сериал «Милиционер с Рублевки» (приквел сериала «Полицейский с Рублевки»). В заставке проекта звучит хит «Комбинации» — American Boy.

В самом громком сериале 2023 года «Слово пацана. Кровь на асфальте» одним из саундтреков является композиция «Комбинации» «Не забывай».

Фото Кадр из сериала «Комбинация»

Сериал «Комбинация» с Кологривым, Апиной и Прилучным

В сентябре 2024 года на экраны вышел сериал «Комбинация» режиссера Никиты Власова. Байопик рассказывает историю легендарной советской группы. В каст вошли Никита Кологривый, Владимир Канухин, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный и Анастасия Уколова.

«Сейчас набирают популярность музыка 1990-х и сериалы об этом времени. Мне кажется, дело в том, что мы тоже находимся на каком-то энергетическом рубеже, у нас есть потребность что-то поменять», — цитирует Никиту Кологривого «РБК».

Примечательно, что в ленте снялась экс-солистка популярного коллектива Алена Апина. Певица предстала в образе преподаватель консерватории. «Она играет преподавателя в консерватории, а я — Алену Апину, которая уже стала солисткой группы «Комбинация», но все еще пытается совместить консерваторию и участие в группе», — рассказала актриса Анастасия Уколова.

Актуальный состав группы «Комбинация». Фото Официальный сайт группы «Комбинации»

Состав группы «Комбинация»

Солистки:

Алена Апина (1988-1991)

Татьяна Иванова (с 1988)

Татьяна Охомуш (1991)

Светлана Кашина (1991-1994)

Бас-гитара:

Ольга Ахунова (1988-2010)

Галина Лезина (1992-1993)

Елена Червякова (2007-2014)

Ударные:

Юлия Козюлькова (1988, 1992)

Татьяна Костыко (1988)

Инесса Топиани (1989—1990)

Анна Ковалева (1990-1998)

Светлана Молчанова (1992—1994, 1996)

Лилия Терещенко (с 2018)

Гитара:

Татьяна Долганова (1988)

Марина Балакина (1988)

Татьяна Снопова (1989-1991)

Елена Молчанова (1992-2003)

Екатерина Болотова (1995-2013, c 2015)

Клавишные:

Светлана Костыко (1988-1992)

Вероника Маслова (1989)

Анжелика Варум (1990)]

Анжела Бродова (1990-1992)

Эльвира Белова (1992-1993)

Наталия Кудрявцева (1997-1998)

Анжелика Менахина (2006-2007)

София Чернощекова (2007-2008)

Наталья Пушкарева (1994-1997, с 2014)

Алена Антонова (с 2008)

Солистка группы «Комбинация» Светлана Иванова. Фото Global Look Press

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