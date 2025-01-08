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Китайский Новый год 2025: когда праздуют — традиции
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

4 мин.

Китайский Новый год: как празднуют и когда будет в 2025 году

Алена Соколова
Автор
Фейерверк в Китае
Фото lusea, iStock
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Китайский Новый год уже давно стал популярным праздником в России. Многие привыкли дарить друг другу сувениры с символом года, а также искать идеи для праздничного стола и подходящих нарядов, ориентируясь на восточный календарь.

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Для жителей Восточной Азии это время, наполненное семейными посиделками, глубокими смыслами и надеждами на лучшее. Рассказываем, когда отмечается это торжество и что о нем нужно знать.

Когда начинается китайский Новый год в 2025 году

Этот праздник отмечается по лунному календарю. А значит, его дата меняется каждый год.

В 2025 празднества начнутся 29 января — на второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Праздничный период продлится две недели и завершится 12 февраля, когда в Китае по традиции проходит яркий Фестиваль фонарей. Восточный календарь встретит 4722-й год, который пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи.

Зеленая Деревянная Змея: символ 2025 года

Каждый год по китайскому календарю связан с одним из двенадцати животных и одной из пяти стихий. Зеленая Деревянная Змея олицетворяет мудрость, гибкость и интуицию. Она символизирует рост, гармонию и процветание.

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Считается, что 2025 год принесет успех тем, кто будет действовать осмысленно и терпеливо. Начать год рекомендуется с позитивных перемен: убрать лишнее из дома, чтобы освободить место для новых возможностей, и украсить пространство элементами в зеленых тонах, подчеркивающих тему роста и обновления.

Китайские фонари
Фото real444, iStock

Традиции и обряды китайского Нового года: как это делают в Поднебесной

Убираются

Китайский Новый год — это не просто праздник, а настоящий марафон обрядов, символов и верований. Если вы думаете, что навести порядок дома за пару часов — это сложно, то вы явно никогда не готовились к Новому году по-китайски. Там уборка — дело сакральное!

Китайцы относятся к уборке как к ритуалу. Перед праздником моют, скребут и вытирают буквально все: от дверных ручек до карнизов. Считается, что каждая пылинка — это часть негатива уходящего года. Главное правило: закончить уборку до начала праздника, иначе вместо негатива можно случайно вымести свое счастье.

После начала Нового года метлу трогать нельзя: вдруг сметешь удачу? Так что весь следующий день пыль на полках — это, считайте, охранный амулет.

Носят красное

Легенда гласит, что в древние времена злое чудовище Нянь терроризировало деревни. Однажды оно испугалось ребенка в красной одежде. Все поняли: монстр боится этого цвета.

Китайская семья
Фото AsiaVision, iStock

С тех пор дома украшают яркими красными фонарями, надписями, картинами и узорами из бумаги. Даже входную дверь стараются оклеить красной лентой, чтобы защититься от злых духов.

Накрывают праздничный стол

Китайский Новый год — это время, когда даже ленивые хозяйки проявляют кулинарный энтузиазм. Главное блюдо на столе — рыба. Ее нельзя съедать полностью, всегда оставляют кусочек на следующий день, чтобы в семье всегда был достаток. А еще готовят пельмени (цзяоцзы), символизирующие богатство. И да, никакого «пережевываем быстро и убегаем». Каждый кусочек нужно съесть с уважением, иначе удача «обидится».

Дарят деньги

Пожалуй, это один из самых приятных моментов праздника. Родители и старшие родственники дарят детям хунбао — красные конверты с деньгами. Размер суммы не важен, главное — сам жест, символизирующий удачу и благополучие. Взрослые, правда, подмигивают: «Только на сладости не тратьте!» Хотя кто их слушает?

Танцуют в костюмах

Как только праздничные застолья заканчиваются, на улицы выходят львы и драконы. Конечно, не настоящие. Танец льва исполняют два человека, а дракона «оживляют» целой командой. Чем длиннее фигура дракона, тем больше удачи принесет он в наступающем году. Движения танцев слаженные и символичные, и это, безусловно, главное шоу праздничных дней.

Дракон на фестивале в Китае
Фото Ivan Roldan Annoson, iStock

Запускают фейерверки

Здесь китайцы задают тренды. Новый год в Поднебесной просто немыслим без фейерверков и петард. Шум от них, как гласит традиция, отгоняет злых духов и привлекает счастье. На фоне этого ракетницы в вашем соседнем дворе покажутся детской шалостью.

Обмениваются мандаринами

На празднике принято обмениваться этими цитрусовыми. Гостям дарят два мандарина, а те в ответ преподносят два других. Такой обмен цитрусовыми символизирует пожелания богатства и процветания. Мандарины с удовольствием уплетают в компании, наполняя дом праздничными ароматами.

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