Католическое Рождество-2024: что за праздник и когда отмечается

Рождество для католиков — один из самых значимых религиозных праздников. В Европе этот день празднуют с необычайным размахом, который можно сопоставить с тем, как в России отмечают Новый год. «СЭ» рассказывает, когда отмечается праздник, как различаются рождественские традиции в разных странах Европы, а также какие символы католического Рождества существуют.

Когда празднуется

Рождество у католиков и протестантов наступает раньше, чем Новый год. При этом дата праздника фиксированная и не зависит от лунного календаря. Поэтому торжество отмечают каждый год в одно и то же время.

Католики и протестанты, а также некоторые православные церкви, например в Греции, Румынии, Болгарии, Польше, Сирии, Ливане и Египте, отмечают Рождество в ночь с 24 на 25 декабря.

История праздника

История католического Рождества началась с раннего христианства, когда последователи Иисуса Христа начали отмечать его рождение. Сам праздник формировался в течение нескольких веков, сочетая религиозные ритуалы и культурные традиции.

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Первое упоминание о праздновании Рождества Христова встречается в IV веке, когда в 336 году в Риме начали отмечать торжество. Выбор этой даты, вероятно, был связан с необходимостью христианизировать языческие праздники, которые приходились на зимнее солнцестояние. Одним из таких языческих праздников был Сол Инвиктус, или праздник Непобедимого Солнца, который отмечался 21 декабря.

В 350 году папа римский Юлий I официально утвердил 25 декабря как день рождения Христа. Это решение стало важным моментом в вопросе христианизации Римской империи. Празднование Рождества распространилось как среди христиан, так и среди язычников, позже перерастая в христианский праздник с собственными традициями и обрядами.

В Средние века католическое Рождество продолжило развиваться, обогащаясь различными местными традициями. В это время стали популярны такие обряды, как показывание вертепов — театрализованных представлений о рождении Христа, а также колядование, когда люди пели рождественские песни, переходя от дома к дому. Со временем укрепились и другие традиции: украшение деревьев, подготовка ужина и обмен подарками. Эти элементы пришли не только из христианских обычаев, но и из народных традиций.

С XVI века празднование Рождества стало более формализованным в католической церкви. В это время формируется традиция проведения специальной мессы, которая стала важной частью религиозной практики. С тех пор католическое Рождество, как и другие религиозные праздники, обогатилось многочисленными духовными ритуалами, символизмом и культурными атрибутами.

Почему христиане и католики празднуют Рождество в разные дни

Католики и протестанты отмечают Рождество Христово 25 декабря, тогда как православные христиане празднуют его 7 января. Однако до конца XVI века такого разделения не существовало: все следовали юлианскому календарю и отмечали праздник именно 25 декабря.

Разделение произошло после того, как в 1582 году Европа приняла григорианский календарь, который сейчас называется «новым стилем». В результате перерасчета начала летоисчисления возникло расхождение с юлианским календарем в 10 дней. С тех пор разница между этими календарями продолжает увеличиваться: каждые 128 лет она прибавляется на один день.

Россия не принимала григорианский календарь до 1917 года, и к этому моменту разница между двумя системами уже составила 13 дней. Русская православная церковь также отказалась переходить на новый стиль, сохраняя юлианское летоисчисление.

Таким образом, для православных верующих в России Рождество фактически наступает 25 декабря, но по григорианскому календарю, который используется в повседневной жизни, этот день выпадает на 7 января.

Чем католическое Рождество отличается от православного

Исторические предпосылки празднования Рождества у католиков и православных христиан совпадают: как те, так и другие отмечают рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Однако для католиков Рождество — самый значимый праздник в году, поэтому его отмечают с большим размахом. А в Русской Православной Церкви главный праздник — это Пасха.

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Значимость Рождества у католиков прослеживается даже в традиционных поздравлениях. Например, если в России обычно говорят: «С Новым годом и Рождеством!», то в католических странах, наоборот, Рождеству уделяют первостепенное внимание. Там принято говорить: «Merry Christmas and Happy New Year!» (Счастливого Рождества и веселого Нового года! — Прим. ред.). Во французском и испанском языках основное поздравление также связано с Рождеством, а не с Новым годом.

Традиции праздника

Практически в каждом европейском городе начинают работать рождественские ярмарки и рынки. Дома и магазины украшаются яркими декорациями: сверкающими гирляндами, нарядными елками и пушистым белым снегом.

По мере приближения самого Рождества в европейских городах можно встретить детей, которые обходят дома с колядками: они исполняют праздничные песни и оставляют добрые пожелания жителям. В ответ ребята получают угощения: жареные каштаны, сладкие пряники и разнообразные лакомства.

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В католических странах перед Рождеством нет такого строгого поста, как в православных традициях, однако существует период Адвента. Он начинается с четвертого воскресенья до Рождества и считается временем для душевного очищения и подготовки к празднику. Каждая неделя Адвента имеет свое особое название: первая неделя называется «Железной», вторая — «Бронзовой», третья — «Серебряной», а последняя — «Золотой».

Само Рождество отмечается в католических церквях тремя праздничными литургиями: ночной мессой, утренним служением на заре и дневной литургией.

Символы праздника

Адвент-венок

Адвент-венок — один из ключевых символов Рождества. Обычно его изготавливают из еловых ветвей и размещают на подносе или большом блюде. На венок устанавливают четыре свечи, и по традиции каждое рождественское воскресенье зажигается одна из них. Однако для удобства и соблюдения правил пожарной безопасности часто все свечи зажигают одновременно, когда семья собирается за праздничным столом.

Носки для подарков

У католиков детям подарки приносит не Дед Мороз, а Санта-Клаус, который оставляет их в специальных рождественских носках или чулках, чаще всего красного цвета. Обычно такие носки вешают над камином или у кровати ребенка. Если подарок слишком большой и не помещается в чулок, Санта кладет его под рождественскую елку, а если ее нет — под сам носок.

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Адвент-календарь

Адвент-календари предназначены для отсчета дней до Рождества, начиная с 1 декабря. Они бывают разных форм, цветов и размеров, но каждый из них содержит 25 окошек с числами. За каждым окошком скрыт небольшой сюрприз, например, косметические средства, сладости или бижутерия. Обычно адвент-календари дарят в конце ноября, и каждый член семьи получает собственный календарь.

К Рождеству многие известные бренды, включая модные дома, магазины косметики и производителей сладостей, предлагают эксклюзивные версии адвент-календарей.

Омела

В период Рождества дома украшают ветками омелы — это вечнозеленый кустарник. Его используют в декорациях, например, в рождественских венках, которые вешают на входные двери. Кроме того, веточки омелы размещают над дверными проемами: по традиции, если под омелой оказались двое человек, то они должны поцеловаться.

Свечи

Свечи — это еще один неотъемлемый атрибут празднования католического Рождества. Чаще всего используются красные или белые свечи, хотя встречаются и креативные варианты. В последние годы настоящие свечи все чаще заменяются электрическими аналогами, в которых вместо огня источником света служит небольшая лампочка, имитирующая пламя.

Праздничные свечи зажигают у камина, на окне или во время ужина, когда вся семья собирается за столом.

Сено

В некоторых странах до сих пор существует традиция размещать небольшую охапку сена под рождественской елкой или просто в гостиной. Некоторые даже кладут сено под скатерть праздничного стола. Сено символизирует бедность и напоминает о хлеве и яслях в Вифлеемской пещере, где родился Иисус.

Как отмечают католическое рождество в разных странах Европы

Католическое Рождество отмечают по-разному в различных странах. В Германии праздник сопровождается пряниками и штолленами — сладким хлебом с пряностями, орехами и изюмом. В Соединенных Штатах Рождество празднуется с большим размахом. Американцы украшают дома и дворы мерцающими гирляндами, фигурками Санта-Клауса, снеговиков и оленей, а по вечерам зажигают свечи. В разных городах США даже устраиваются конкурсы на самое эффектное рождественское оформление дворов.

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Во Франции традиционное рождественское угощение — сладкий рулет из бисквитного теста с шоколадным кремом и каштанами. Этот десерт называется Буш де Ноэль, что переводится как «шоколадное полено». Традиция приготовления такого блюда связана со средневековым обрядом, когда на Рождество приносили из леса полено, поливали его вином и маслом, а затем сжигали. Золу от полена люди собирали в мешочки, которые носили на протяжении года. Они верили, что это поможет избежать болезней и бедствий.

В Италии подарки детям приносит не только Санта-Клаус, но и добрая волшебница Бефана, которая летает на метле. Непослушным детям она вместо подарка оставляет уголек. В Испании на Рождество существует традиция разжигать костры и прыгать через огонь. В язычестве считалось, что огонь очищает от злых духов, которые не могут перенести пламя.

В Швеции же на праздничный стол обычно подают жареную индейку или свиной окорок. Накануне Рождества шведы наслаждаются особым газированным напитком — юлмустом. И вместо привычного Деда Мороза в Швеции приходит гном Томтен.