Календарь праздников на июль 2024 года: главные события
В июле будут отмечать многие важные дни. Поделились списком значимых дат, среди которых каждый найдет себе торжество по душе.
Главные праздники июля 2024
Внеочередных выходных в июле ждать не стоит, но, несмотря на это, месяц богат на праздники.
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1 июля — День ветеранов боевых действий.
В этот день вспоминают тех, кто принимал участие в боевых действиях после 1945 года. Например, в афганской войне или в Сирии.
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7 июля — Иван Купала.
Праздник Ивана Купалы отмечается всеми восточными славянами как день наивысшего расцвета природы. В этот день по традиции устраиваются гулянья, разжигаются костры, плетутся венки из луговых трав.
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8 июля — День семьи, любви и верности.
Этот праздник приурочен ко дню памяти Святых Петра и Февронии. Однако сейчас он во многом потерял связь с религией и приобрел светский характер. Например, существует традиция заключать в этот день браки. Православной церковью это не приветствуется, потому что праздник выпадает на Петров пост, когда обряд венчания не проводится.
К другим традициям относится плетение венков из ромашек — цветка, который символизирует радость, нежность и детство.
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28 июля — День Военно-Морского Флота.
Моряки и морские офицеры отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля. В этот день по всей стране проходят морские парады кораблей. Самые масштабные мероприятия организуются обычно в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и Калининграде.
Профессиональные праздники
- 3 июля — День ГИБДД (ГАИ);
- 7 июля — День работников морского и речного флота;
- 12 июля — День фотографа и День бортпроводника;
- 14 июля — День рыбака и День российской почты;
- 21 июля — День металлурга;
- 24 июля — День флориста и День кадастрового инженера;
- 25 июля — День сотрудников органов следствия;
- 26 июля — День парашютиста и День системного администратора;
- 27 июля — День работников торговли.
Международные праздники
- 2 июля — Всемирный день НЛО;
- 3 июля — Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов;
- 6 июля — Всемирный день поцелуев;
- 11 июля — Всемирный день шоколада и Всемирный день народонаселения;
- 12 июля — День Малалы Юсуфзай (пакистанской правозащитницы — Прим. Ред.);
- 16 июля — Всемирный день змей;
- 20 июля — Международный день шахмат и Международный день торта;
- 22 июля — Всемирный день мозга;
- 23 июля — Всемирный день китов и дельфинов;
- 29 июля — Международный день тигра;
- 30 июля — Международный день дружбы.
Церковные праздники
- 6 июля — Праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери;
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
- 8 июля — Память святых чудотворцев муромских благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии;
- 12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла;
- 24 июля — День святой Ольги;
- 26 июля — Собор архангела Гавриила;
- 28 июля — Память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси.