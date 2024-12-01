Календарь праздников на декабрь 2024 года: главные события
Рассказываем, какие праздники и важные даты будем отмечать в декабре 2024 года.
Выходные в декабре 2024 года
В декабре 2024 года будет 21 рабочий и 10 выходных дней. На «зимние каникулы» россияне уйдут уже с 29-го числа. Выходной с субботы, 28 декабря, перенесут на понедельник, 30 декабря, 31 декабря — тоже нерабочий день.
Главные праздники декабря
21 декабря — День зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние — это день, когда солнце достигает своей самой низкой точки на небосводе. Это событие знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году. С 22 декабря световой день начнет постепенно увеличиваться, поэтому в некоторых культурах День зимнего солнцестояния символизирует возвращение света и надежды. Например, скандинавы в этот день отмечают праздник Йоль. В России раньше также активно отмечали эту дату, хотя традиции различались в зависимости от региона.
Существует множество примет, связанных с Днем зимнего солнцестояния. Например, считается, что если в этот день выпал снег, то зима будет долгой и холодной, а если погода ясная, то лето будет теплым и урожайным.
31 декабря — Новый год
Этот праздник едва ли нуждается в представлении. Новогодняя елка, гирлянды, спелые мандарины, семейное застолье и бой курантов — волшебная атмосфера последнего дня в году знакома каждому с детства. Задуматься о подарках советуем уже сейчас — подобрать оригинальный презент помогут материалы «СЭ». Кроме того, можно начать планировать новогодний стол: собрали для вас рецепты вкусных салатов, закусок и вторых блюд.
Профессиональные праздники декабря
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1 декабря — Международный день невролога;
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2 декабря — День банковского работника;
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3 декабря — День юриста;
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5 декабря — День добровольца (волонтера);
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9 декабря — День Героев Отечества;
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17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения;
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19 декабря — День военной контрразведки;
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20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации;
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22 декабря — День энергетика;
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27 декабря — День спасателя Российской Федерации.
Международные праздники
Международные праздники устанавливаются Организацией Объединенных Наций. Они отмечаются по всех государствах-членах, то есть практически по всему миру.
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1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом;
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2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;
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3 декабря — Международный день инвалидов;
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4 декабря — Международный день банков;
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5 декабря — Всемирный день почв;
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7 декабря — Международный день гражданской авиации;
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9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления;
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9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией;
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10 декабря — День прав человека;
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11 декабря — Международный день гор;
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18 декабря — Международный день мигранта;
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20 декабря — Международный день солидарности людей;
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21 декабря — Всемирный день баскетбола;
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27 декабря — Международный день противоэпидемической готовности.
Памятные исторические даты и Дни воинской славы
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1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
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3 декабря — День Неизвестного Солдата;
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5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
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24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год).
Церковные праздники
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4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
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9 декабря — День святого Георгия Победоносца;
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13 декабря — День памяти Андрея Первозванного;
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19 декабря — День памяти Николая Чудотворца;
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25 декабря — Католическое Рождество;
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25 декабря — первый день Хануки.