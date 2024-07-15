Календарь мусульманских праздников на 2024 год

Мусульманские праздники, в отличие от светских, устанавливаются по лунному календарю. Поэтому их даты из года в год меняются. Рассказали, когда отмечаются самые важные праздники ислама в 2024 году.

Ночь Рагаиб

Дата: ночь с 11 на 12 января.

Арабский термин «рагаиб» переводится как «мечты», «желания». Согласно мнениям части богословов, в эту ночь к пророку Мухаммаду нисходило большое количество ангелов. Сам пророк возносил благодарность Всевышнему. Мусульмане верят, что тот, кто проведет эту ночь в молитвах, получит большое вознаграждение.

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Ночь Мирадж (Ночь аль-Исра аль-Мирадж)

Дата: ночь с 6 на 7 февраля.

С 26-го на 27-е число месяца раджаба произошли аль-­Исра («перенесение») и аль-­Мирадж («вознесение»). В хадисах говорится, что пророк Мухаммад в сопровождении ангела Джибриля отправился в Иерусалим, где совершил намаз. После этого состоялось вознесение пророка на семь неземных уровней.

Пост Рамадан

Дата: с вечера 10 марта по 9 апреля.

Рамадан — священный месяц, в течение которого мусульмане постятся с рассвета до заката солнца. Именно в это время был открыт Коран пророку Мухаммаду. Этот месяц считается одним из самых значимых в исламе. Рамадан для мусульман — время духовного очищения, молитвы и милосердия. В это время мусульмане укрепляются в вере, следуя строгим правилам поста: сутки начинаются с утренней молитвы и завтрака (сухур). Затем нужно воздерживаться от еды, питья и интимных отношений до наступления сумерек. После разрешается принимать пищу (ифтар).

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Ночь предопределения (Ляйлят аль-Кадр)

Дата: с 5 на 6 апреля.

Ляйлят аль-Кадр — Ночь предопределения — главная ночь Рамадана, придающая особую святость этому месяцу. Значение этого праздника заключается в том, что именно в этот день пророку Мухаммаду был ниспослан Коран ангелом Джибрилем. Согласно мусульманским учениям, в Ляйлят аль-Кадр все молитвы и прошения мусульман встречают особую милость Всевышнего. В Коране есть отдельная сура, посвященная этой ночи, где говорится, что она лучше тысячи месяцев. Поэтому в это время люди воспринимают священные тексты и молитвы с особым вниманием, надеясь на прощение грехов.

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Ураза-байрам (Ид аль-Фитр)

Дата: 10 апреля.

Ураза-Байрам, или Ид аль-Фитр, — один из двух главных исламских праздников. Он считается завершением поста Рамадан. Это время радости, благодарности и прощения. В этот день мусульмане собираются в мечетях для молитвы, обмениваются подарками и поздравлениями. Важный аспект праздника — забота о бедных и нуждающихся, поэтому в этот день принято жертвовать деньги, одежду и продукты питания тем, кто не может себе этого позволить.

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Стояние на Арафате (аль-Вукуф би Арафа)

Дата: 15 июня.

В этот день мусульмане собираются на горе Арафат, расположенной рядом с Меккой в Саудовской Аравии. По преданию, именно в этом месте встретились Адам и Хавва (Ева) после изгнания из рая, получив прощение и очищение от грехов. Считается, что в этот день и верующие могут получить прощение за грехи. Молиться нужно не только за себя, но и о родных и друзьях. Также рекомендуется подать милостыню нищему и попросить прощения у всех, кого обидел. После стояния на горе Арафат наступает праздник Курбан-Байрам.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха)

Дата: 16-19 июня.

Курбан-байрам (также известный как Ид аль-Адха) отмечается мусульманами во всем мире в память об испытании пророка Ибрахима, которому приказали принести в жертву своего сына. В последний момент мальчик был заменен бараном.

В этот день мусульмане совершают жертвоприношение, что является символом веры и покорности воле Всевышнего. Есть традиция разделять принесенного в жертву барана на три части: треть предназначается для бедных и нуждающихся, треть — для близких родственников и только одну треть оставляют себе.

Этот день мусульмане проводят в молитвах, чтении Корана, а также встречаются с родственниками и друзьями.

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Новый 1446 год по хиджре (Рас ас-Сана)

Дата: 7 июля.

Новый год по хиджре (исламскому календарю) отмечается в первый день месяца Мухаррама. В 2024 году эта дата выпадает на 7 июля. Летоисчисление у мусульман начинается с 6 июля 622 года по юлианскому календарю, когда пророк Мухаммад и его приверженцы переселились из Мекки в Медину.

День Ашура (Яум Ашура)

Дата: 16 июля.

День Ашура — самый значимый день месяца Мухаррам. Это день поминания всех пророков. Также в истории ислама этот день известен и трагическим событием: десятого Мухаррама погиб внук пророка Мухаммада Хусейн. Мусульмане проводят этот день в молитвах и размышлениях. Два дня рекомендуется соблюдать пост.

Рождение пророка Мухаммада (Мавлид ан-Наби)

Даты: ночь с 14 на 15 сентября.

Мавлид ан-Наби — третья почитаемая дата для мусульман после великих праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Традиционно в эти дни мусульмане во всем мире проводят торжественные мероприятия, на которых вспоминают жизнь и деяния пророка, совершают молитвы, раздают милостыню бедным и исполняют религиозные песнопения — салаваты.