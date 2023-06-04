Какие женские части тела больше всего привлекают мужчин

Утверждение о том, что мужчины любят глазами, во многом верно. Ведь прежде чем обратить внимание на богатый духовный мир, хорошее чувство юмора и прочие преимущества, они выделяют физическую привлекательность.

Ученые разных стран выяснили, какие части женского тела наиболее привлекательны для мужчин и почему. Комментирует психолог Юлия Керецман.

Как демонстрируют результаты исследований, проведенных учеными с помощью МРТ, мужской мозг более интенсивно реагирует на визуальную составляющую. Поэтому женская красота так чарующе действует на представителей сильного пола. И даже несмотря на то, что предпочтения могут отличаться (кому-то по душе блондинки, кому-то брюнетки, одним подавай сочные формы, другие любят хрупкость и изящество), есть части женского тела, которые неизменно привлекают внимание мужчин.

Так, по результатам исследования, проведенного психологом из Университета Массачусетса Джоан Келлерман среди 200 человек, выяснилось, что наиболее привлекательными для мужчин частями женского тела можно считать:

длинные ноги;

поясничный изгиб под углом 45,5°;

яркие губы.

Ноги

Что касается красоты женских ног, они должны быть не просто длинными, чтобы возбудить интерес у мужчины, но и иметь тонкие, изящные икры с плавными переходами от щиколоток. Об этом заявили ученые из лаборатории физиологии человека Университета Колумбии в Штатах.

Фото Freepik/marymarkevich

Этот факт, как и многие другие мужские предпочтения, обусловлен эволюцией, в ходе которой сохраняли здоровье и имели большую продолжительность жизни женщины, не занимавшиеся тяжелым физическим трудом. Разумеется, раньше позволить себе такую блажь могли лишь благородные дамы знатного происхождения.

Изгиб и соотношение талии и бедер

Тут речь пойдет сразу о двух частях женского тела — талии и бедрах, которые вместе в идеале образуют угол в 45,5°, а их пропорции соотносятся как 7:10.

Не только исследования психолога Джоан Келлерман, о которой упоминалось выше, показали важность женских изгибов. Это подтвердил и другой специалист в области психологии — Дэвид Льюис, который в тандеме с антропологами пришел к выводу, что изгиб в 45,5° помогал женщинам даже в период беременности оставаться подвижными, а также без проблем и вреда для здоровья добывать себе еду. Отсутствие изгиба дает в восемь раз большую нагрузку на бедра и позвоночник, что повышает риск травм и может вовсе лишить способности двигаться. Поэтому мужчины интуитивно, на генетическом уровне, обращают внимание на выпуклые женские ягодицы и изгиб в пояснице.

Фото Freepik/wayhomestudio

Относительно пропорций проводилось много исследований, и все они сводятся к тому, что окружность талии должна составлять 70% от объема бедер. Одним из первых об этом заговорил в начале 1990-х годов профессор Девендра Сингх из штата Техас (США). Согласно его исследованиям, соотношение объема талии и бедер идеальной женщины составляет от 0,60 до 0,72. Поэтому важен не сам объем бедер и ягодиц, а именно пропорции, которыми, к примеру, обладали Венера Милосская, Барби и Мерилин Монро.

То есть женщине необязательно иметь банальные 90-60-90, даже если есть жирок, он должен быть соответствующим образом распределен. Это подтвердили эксперименты специалиста по эволюционно-когнитивной нейрофизиологии из Гвинет-колледжа в Джорджии (США) Стивена Платека. Он с коллегами изучил реакцию мужчин, средний возраст которых составлял 25 лет, на фотографии обнаженных женщин до и после пластики по перераспределению жира с талии на ягодицы. Вес пациенток не изменился, но их формам хирурги придали идеальное соотношение талии и бедер 0,7. Аппарат МРТ продемонстрировал, что фото с идеальными параметрами вызывали стимуляцию областей в мозге, которые активируются алкоголем, наркотиками или наградами.

Губы

Вдоволь налюбовавшись изгибами женщины, при более близком общении мужчина обращает внимание уже на ее лицо. И губы на нем имеют не последнее значение.

Американский антрополог Джейми Гордон в своих исследовательских работах заявляет, что пухлые губы особенно сексуальны, поскольку сигнализируют не только о чувственности женщины, но и о половом возбуждении. Это подтверждают и другие исследования.

Фото Freepik/freepik

Так, специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне при участии 600 человек провели эксперимент. Они попросили оценить фото женщин с разными губами. Наиболее привлекательными участники эксперимента назвали губы, которые были на 53,5% больше реальных. По результатам исследования, ученые сделали вывод, что наиболее привлекательными можно считать губы, которые занимают примерно 10% нижней трети лица. Поэтому увлечение некоторых женщин инъекциями вполне объяснимо.

Зубы

К сожалению, этой детали не все женщины уделяют должное внимание, откладывая на потом в силу занятости визит к стоматологу или экономя на каких-то услугах (например, отбеливание). При общении мужчина обращает внимание не только на лицо женщины и ее губы — автоматически в поле зрения оказываются и зубы.

По результатам опроса, проведенного популярным международным сайтом знакомств, среди вещей, на которые мужчины первым делом обращают внимание при первом общении с женщиной, 58% (из 5000 человек) назвали зубы.

Глаза

Как доказали ученые, оптимальный зрительный контакт составляет три секунды. С этого момента происходит нечто вроде единения двух личностей, поскольку люди начинают воспринимать партнера по зрительному контакту похожим на себя, отчего возникает интерес, симпатия.

Фото Freepik/master1305

Глаза — если и не зеркало души, то в физическом плане крайне привлекательная деталь, даже завораживающая. Вспомните об «эффекте взгляда Джоконды», которая не отпускает ни на минуту и как будто следит за вами, с какого бы угла вы на нее ни взглянули. Люди запускают в нашем мозгу похожий эффект. Поэтому глаза женщины могут быть не менее привлекательны при близком контакте, чем соблазнительные изгибы.

Волосы

Профессор психологии Вирен Свами из Лондона вместе с коллегами пришел к выводу, что мужчинам на генетическом уровне нравятся женщины с длинными волосами, то есть ниже плеч. И чем длиннее локоны, тем большее внимание привлекает женщина.

Фото Freepik/freepik

В восприятии мужчины она кажется физически здоровой и фертильной. В ходе проведенных экспериментов, мужчины изъявляли желание помочь девушке именно с длинными волосами.

Грудь

Справедливости ради стоит отметить еще одну часть женского тела, которая неизменно привлекает внимание. Это грудь. И здесь снова поработала эволюция.

Если древние люди (как предполагают ученые) в процессе полового акта обращали внимание только на заднюю часть тела, то с ходом времени особое внимание получила грудь.

Фото Freepik/freepik

И пышные бедра, и пышная грудь заставляют мужчину воспринимать женщину более привлекательной и обращать внимание именно на эти части тела, поскольку они говорят о ее плодородии и здоровье, возможности зачать, выносить и выкормить потомство.

Поэтому о груди как очевидно привлекательной части тела для мужчин, говорим в последнюю (но не по значению) очередь.

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