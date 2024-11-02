Зумеры не поймут: 9 советских принципов, которые пугают современную молодежь

Молодые люди — или, как их еще называют, зумеры — смотрят на старших порой так, будто те прилетели с другой планеты. Советское воспитание и современные ценности значительно разнятся: то, что для наших бабушек и дедушек было нерушимым правилом, сейчас у многих вызывает скептический взгляд. Что поражает молодежь в культуре того времени и с чем она не согласна?

Хранение продуктовых запасов

Дефицит продовольствия вынуждал многих в СССР экономно обращаться с продуктами питания и закупаться впрок, если есть такая возможность. Потому что деньги у людей, может, и были, а вот потратить их часто было негде. Как только возникал подходящий случай и находились сладости, деликатесы или даже базовые продукты — надо было покупать оптом.

Зумеры живут в достатке и изобилии: в любой момент можно найти любые ингредиенты для готовки в круглосуточных супермаркетах или даже заказать доставку на дом. Мороженое в три часа ночи? Пожалуйста! Потому и хранить на полках по пять пакетов гречневой крупы никто не спешит.

Перешивание и донашивание одежды

Достать заморские джинсы или новую блузку для советского человека было задачкой со звездочкой. Но и качество вещей было невероятным: верхняя одежда, трикотаж, костюмы и даже обувь могли передаваться из поколения в поколение. Например, автор этой статьи донашивала за своей бабушкой югославские сапоги.

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В современных магазинах коллекции сменяют друг друга чуть ли не каждый месяц: производители не сильно корпят над качеством, вынуждая покупателей постоянно обновлять гардероб. Логично, что при возможности быстро достать недорогую одежду человек не станет заморачиваться над пришиванием пуговиц и раскройкой карманов.

Безоговорочное подчинение

Возникало ли у советских людей желание перечить старшим? Возможно, да, но делать этого никто не решался, поскольку авторитет возраста считался максимально значимым.

У зумеров нет проблем с отстаиванием прав: напротив, они легко высказывают то, что думают. Принцип «старше — значит, умнее» для них недействителен.

Воспитание грубой силой

Отсутствие знаний в области психологии и педагогики вынуждало многих советских родителей чаще обращаться к грубым методам воспитания. Например, нормальным считалось устроить ребенку порку или прилюдно отчитать за проступок. Позже выросшие в подобных условиях дети заимствовали методы воспитания по отношению к своим чадам и насилие продолжалось.

Сейчас большинство молодых мам и пап строят с ребенком совсем иные отношения — основанные не на страхе подзатыльника, а на взаимном уважении и доверии.

Работа по одной профессии

В СССР высоко ценилось высшее образование, а полученная человеком профессия нередко становилась его призванием на всю жизнь. Все было достаточно понятным и предсказуемым.

Сейчас бывший школьник может вообще не поступать в вуз, а выпускник — в любой момент изменить направление, попробовать себя в новой специальности.

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Жизнь в родительском доме

Отсутствие частной собственности вынуждало многих жить в одной коммунальной квартире или довольствоваться стенами отчего дома. Альтернатив было немного: разве что обратиться на черный рынок недвижимости. В то же время современная молодежь не скована такими ограничениями, поэтому стремится как можно раньше вылететь из гнезда и строить отношения уже на своей (или арендованной) территории.

Жизнь с родителями сейчас скорее исключительная мера, если случилась беда со здоровьем или доходами. Несмотря на повышение цен на съем жилья, молодые пары все равно предпочитают свой быт родительским правилам.

Ранние браки

В СССР почиталась семейная жизнь: обладая статусом мужа или жены, можно было претендовать на жилплощадь от государства, повышение по службе или путевку на курорт. В то время как холостые люди, сожительствующие вместе, если не порицались открыто, то вызывали у окружающих вопросы.

Сегодня молодые люди уже не стремятся расписываться и оповещать ЗАГС о своих отношениях: предпочитают сначала пожить отдельно, узнать друг друга получше, а потом уже, если не передумают, готовятся к свадьбе.

Самостоятельный уход за пожилыми родственниками

Профессия сиделки в СССР если и существовала, то спросом точно не пользовалась. Когда родители достигали пожилого возраста и нуждались в постоянной поддержке, предполагалось, что их ребенок возьмет на себя все хлопоты. Иное поведение воспринималось как эгоизм.

Сегодняшнее поколение не чурается сторонних сервисов: клининг, доставка продуктов, наем медсестер и обращение в службы ремонта позволяют им беречь свои силы. При этом освобожденный ресурс может также посвящаться пожилым. Но вместо ручной стирки белья зумер предпочтет душевно поговорить с бабушкой и дедушкой.

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Семейные застолья

Помните столы, ломящиеся от салатов и закусок? На каждый праздник, будто то день рождения, Новый год или годовщина свадьбы, нужно было приглашать всю родню — включая троюродную тетю двоюродной бабушки.

Современная жизнь позволяет молодым обращаться к услугам покупной кулинарии, да и в гости друг друга они зовут гораздо реже. Зумеры предпочитают отмечать памятные события в ресторанах, желательно в компании только самых близких.