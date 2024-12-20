Какие советские елочные игрушки можно дорого продать

Многие считают, что советские игрушки годятся только на то, чтобы украсить ими елку в подъезде. На самом деле многие экземпляры можно выгодно продать. А некоторые из них вовсе стоят десятки тысяч рублей. Рассказываем, какие игрушки самые дорогие, от чего зависит их цена и где их можно продать.

От чего зависит стоимость игрушки

Редкость

Массовых игрушек много, поэтому за ними никто не охотится. Малосерийные украшения 1930-1950-х стоят гораздо дороже чем те, которые появились после 1960-1970-х. Особенно редки игрушки, сделанные во время Великой Отечественной войны.

Также высоко ценятся украшения, которые не стали массовыми: выбракованные экземпляры и так далее. Также иногда игрушки выпускались разными фабриками (соответственно, отличались внешним видом), а экземпляры, входящие в наборы, продавались по отдельности и иногда довыпускались отдельно. При этом порой украшения разных лет выпуска выглядят по-разному.

Период

Как правило, чем игрушка старше, тем дороже. Просто потому, что их с каждым годом становится меньше по естественным причинам. Но конкретная цена зависит от состояния игрушки.

Состояние

Понятно, что выше ценятся игрушки, у которых нет сколов, трещин, ржавчины на прищепке и так далее. Краска и рисунок не должны быть стертыми. Стоит иметь в виду, что реставрированные игрушки стоят значительно меньше, чем идеально сохранившиеся старые.

Цена увеличивается, если остались упаковка и чек.

Фото Sergei Ramiltsev, iStock

Полнота комплекта

В СССР игрушки довольно часто выпускались комплектами. Чем больше украшений сохранилось в наборе, тем выше будет цена.

Какие елочные игрушки стоят дороже всего

Картонные игрушки

На сегодняшний момент самая дорогая картонная игрушка — цирковой медведь на мотоцикле. Такая игрушка стоит до 70 000 рублей. Фигурки пограничника, лыжника, барабанщика стоят в среднем 5 000 рублей.

Игрушки из ваты и папье-маше

В каталогах числится наиболее ценная из таких игрушек — Дюймовочка на ласточке. В зависимости от степени сохранности она стоит от 10 000 до 100 000 рублей.

Ватные деды-морозы, медведи, папанинцы (полярники, работающие под руководством А. Папанина), эскимосы — 5 000-10 000 рублей.

Фото Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»

Стеклянные игрушки

Стеклянные игрушки выпускались уже как массовые. Однако некоторые экземпляры все же ценятся достаточно дорого. Особенно это касается игрушек из наборов. Дело в том, что комплект можно было купить как целиком, так и по отдельности. И если главных героев из наборов сохранилось довольно много, то второстепенных персонажей — мало, потому что в тот момент они пользовались меньшим спросом. Из-за этого разброс цен может быть значительным.

Набор «Чиполлино»

Самого Чиполлино можно продать максимум за 2 000 рублей, а вот сыщика Мистера Моркоу, его собаку Держи-Хватай, Лука-Порея, мышь Длиннохвоста за 40 000-70 000 рублей. В интернете можно найти данные о том, что целый набор этих игрушек стоит полмиллиона. Но здесь нужно учитывать, что речь идет о расширенном наборе, в котором 23 фигурки, и все они в идеальном состоянии.

Набор «Сказки Пушкина»

Наиболее ценным считается Царь Дадон: он стоит от 30 000 до 70 000 рублей. Звездочет из той же сказки уйдет за 10 000 -15 000 рублей. Примерно столько же стоят персонажи из сказки о Золотой Рыбке.

Набор «Три поросенка»

Дороже всего стоит Волк — около 15 000.

Набор «Республики СССР»

Фигурки, изображающие разные национальности, стоят 10 000 -15 000 рублей. Набор выпускался ограниченным тиражом, поэтому уцелело не так много экземпляров.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кроме того, за 15 000 -70 000 рублей можно продать игрушки из наборов:

«Конек-горбунок»;

«Басни Крылова»;

«Русские народные сказки»;

«Скотный двор ВДНХ»;

«Каменный цветок»;

«Серебряное копытце»;

«Доктор Айболит».

Напомним: речь идет о стоимости второстепенных персонажей, а не главных.

Где продавать игрушки и как узнать стоимость

Выставлять игрушки проще всего на аукционах, в том числе в интернете. Так будет быстрее всего. Но помните, что организатор аукциона удержит определенную комиссию. Продавать украшения на блошиных рынках можно годами. Также можно попробовать найти покупателя в интернет-сервисах.

Прежде чем продавать, нужно узнать реальную цену игрушки. Для этого можно ориентироваться на расценки на аукционах и в специальных каталогах.