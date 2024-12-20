Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
Какие советские елочные игрушки можно дорого продать: стоимость игрушек на елку
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

4 мин.

Какие советские елочные игрушки можно дорого продать

Мария Сальникова
Автор
Советские елочные игрушки
Фото Александр Авилов, АГН «Москва»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Многие считают, что советские игрушки годятся только на то, чтобы украсить ими елку в подъезде. На самом деле многие экземпляры можно выгодно продать. А некоторые из них вовсе стоят десятки тысяч рублей. Рассказываем, какие игрушки самые дорогие, от чего зависит их цена и где их можно продать.

От чего зависит стоимость игрушки

Редкость

Массовых игрушек много, поэтому за ними никто не охотится. Малосерийные украшения 1930-1950-х стоят гораздо дороже чем те, которые появились после 1960-1970-х. Особенно редки игрушки, сделанные во время Великой Отечественной войны.

Какие елочные игрушки были в&nbsp;СССР, какие советские игрушки самые дорогие. Какие елочные игрушки были в СССР

Также высоко ценятся украшения, которые не стали массовыми: выбракованные экземпляры и так далее. Также иногда игрушки выпускались разными фабриками (соответственно, отличались внешним видом), а экземпляры, входящие в наборы, продавались по отдельности и иногда довыпускались отдельно. При этом порой украшения разных лет выпуска выглядят по-разному.

Период

Как правило, чем игрушка старше, тем дороже. Просто потому, что их с каждым годом становится меньше по естественным причинам. Но конкретная цена зависит от состояния игрушки.

Состояние

Понятно, что выше ценятся игрушки, у которых нет сколов, трещин, ржавчины на прищепке и так далее. Краска и рисунок не должны быть стертыми. Стоит иметь в виду, что реставрированные игрушки стоят значительно меньше, чем идеально сохранившиеся старые.

Цена увеличивается, если остались упаковка и чек.

Елочная игрушка на елке
Фото Sergei Ramiltsev, iStock

Полнота комплекта

В СССР игрушки довольно часто выпускались комплектами. Чем больше украшений сохранилось в наборе, тем выше будет цена.

Какие елочные игрушки стоят дороже всего

Картонные игрушки

На сегодняшний момент самая дорогая картонная игрушка — цирковой медведь на мотоцикле. Такая игрушка стоит до 70 000 рублей. Фигурки пограничника, лыжника, барабанщика стоят в среднем 5 000 рублей.

Игрушки из ваты и папье-маше

В каталогах числится наиболее ценная из таких игрушек — Дюймовочка на ласточке. В зависимости от степени сохранности она стоит от 10 000 до 100 000 рублей.

Ватные деды-морозы, медведи, папанинцы (полярники, работающие под руководством А. Папанина), эскимосы — 5 000-10 000 рублей.

Ватные игрушки
Фото Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»

Стеклянные игрушки

Стеклянные игрушки выпускались уже как массовые. Однако некоторые экземпляры все же ценятся достаточно дорого. Особенно это касается игрушек из наборов. Дело в том, что комплект можно было купить как целиком, так и по отдельности. И если главных героев из наборов сохранилось довольно много, то второстепенных персонажей — мало, потому что в тот момент они пользовались меньшим спросом. Из-за этого разброс цен может быть значительным.

  • Набор «Чиполлино»

Самого Чиполлино можно продать максимум за 2 000 рублей, а вот сыщика Мистера Моркоу, его собаку Держи-Хватай, Лука-Порея, мышь Длиннохвоста за 40 000-70 000 рублей. В интернете можно найти данные о том, что целый набор этих игрушек стоит полмиллиона. Но здесь нужно учитывать, что речь идет о расширенном наборе, в котором 23 фигурки, и все они в идеальном состоянии.

  • Набор «Сказки Пушкина»

Наиболее ценным считается Царь Дадон: он стоит от 30 000 до 70 000 рублей. Звездочет из той же сказки уйдет за 10 000 -15 000 рублей. Примерно столько же стоят персонажи из сказки о Золотой Рыбке.

  • Набор «Три поросенка»

Дороже всего стоит Волк — около 15 000.

  • Набор «Республики СССР»

Фигурки, изображающие разные национальности, стоят 10 000 -15 000 рублей. Набор выпускался ограниченным тиражом, поэтому уцелело не так много экземпляров.

Ёлочные игрушки
Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кроме того, за 15 000 -70 000 рублей можно продать игрушки из наборов:

  • «Конек-горбунок»;

  • «Басни Крылова»;

  • «Русские народные сказки»;

  • «Скотный двор ВДНХ»;

  • «Каменный цветок»;

  • «Серебряное копытце»;

  • «Доктор Айболит».

Напомним: речь идет о стоимости второстепенных персонажей, а не главных.

Где продавать игрушки и как узнать стоимость

Выставлять игрушки проще всего на аукционах, в том числе в интернете. Так будет быстрее всего. Но помните, что организатор аукциона удержит определенную комиссию. Продавать украшения на блошиных рынках можно годами. Также можно попробовать найти покупателя в интернет-сервисах.

Прежде чем продавать, нужно узнать реальную цену игрушки. Для этого можно ориентироваться на расценки на аукционах и в специальных каталогах.

Как выбрать искусственную елку 2025: советы по&nbsp;выбору искусственной елки для дома. Как выбрать искусственную новогоднюю елку: советы экспертов
Увлечения
Новости холдинга
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Путин наградил певца Владимира Преснякова орденом Почета
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Дюков, Митрофанов и Каманцев подвели итоги 2024 года в российском футболе
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
20:00
Диктор объяснил, почему люди делают ошибки в ударениях
16:15
В Москве завершился международный турнир по фитнес-аэробике
12:45
На катке ВДНХ состоится танцевальная вечеринка в космическом стиле
01:05
Кто родился 20 декабря: список известных личностей
00:05
20 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире