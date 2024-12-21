Какие советские банкноты самые дорогие и как их продать
Делимся с вами списком редких советских банкнот, а также полезной информацией о том, где можно выгодно и быстро их продать.
Что влияет на стоимость банкноты
Некоторые ошибочно полагают, что чем старше банкнота, тем она дороже. Но в оценке коллекционных предметов много нюансов. Точно определить, за сколько удастся продать тот или иной экземпляр, сможет только эксперт по антиквариату или узкий специалист по банкнотам — бонист.
Возраст
Пусть возраст не единственное, что определяет стоимость купюры, он остается важным критерием. Банкноты 20-х годов XX века в среднем стоят дороже, чем более поздние.
Состояние
Даже небольшие недостатки могут значительно снизить стоимость экземпляра. Заломы, загрязнения, перегибы мешают продать купюру. Но даже из этого правила бывают исключения — некоторые банкноты просто невозможно найти в хорошей сохранности и цениться они будут даже в очень плачевном виде.
Уникальность
Самый важный критерий — это уникальность. Здесь важно учесть два критерия — серия и номер и наличие брака, произведенного при печати. Ценятся так называемые «радары» (когда цифры расположены зеркально, например, 1872781) и «антирадары» (когда первые и последние три цифры совпадают, например, 8127812). Номера с одинаковыми цифрами (например, 2222222), с цифрами, идущими подряд (например, 1234567 или 8765432) могут также увеличить стоимость банкноты в несколько раз.
Подпись
От подписи должностного лица (управляющего, кассира и т. д.) цена банкноты может существенно увеличиться. Например, стоимость двух одинаковых банкнот может отличаться в десятки раз из-за подписи очень редкого кассира.
Какие совесткие банкноты можно продать
Практически все банкноты, выпущенные в 1919-1960 годах, в цене у коллекционеров — некоторые из них собирают коллекцию по годам. Разброс стоимости большой: от 40 рублей до нескольких сот тысяч рублей. Сколько дадут за конкретный экземпляр, предугадать сложно. Это зависит не только от перечисленных критериев (возраста, состояния, уникальности), но и от спроса на банкноту в конкретный момент.
Самые дорогие советские банкноты
Хотя возраст не единственное, что определяет стоимость купюры, банкноты первых десятилетий существования СССР, как правило, ценятся у коллекционеров очень высоко.
В целом, все банкноты 1922-1934 годов представляют собой большую ценность. Но самые дорогие — это банкноты с номиналом в червонцах.
Среди советских банкнот больше всего ценятся эти экземпляры 1920-х годов:
- 5 червонцев 1928 года;
- 3 червонца 1924 года;
- 5 рублей 1924 года;
- 3 рубля 1924 года;
- 50 копеек 1924 года;
- 1 червонец 1922 года;
- 3 червонца 1922 года;
- 5 червонцев 1922 года;
- 10 червонцев 1922 года;
- 25 червонцев 1922 года.
Их стоимость начинается от 25 тысяч рублей. Точную цену назвать практически невозможно — она зависит от сохранности банкноты, серии, номера и множества других факторов (например, от подписей должностных лиц).
С рублевым номиналом особую ценность будут представлять эти банкноты:
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5 000 рублей 1922 года (от 40 000 рублей);
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10 000 рублей 1922 года (от 40 000 рублей);
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5 000 рублей 1923 года (от 10 000 рублей);
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10 000 рублей 1923 года (от 10 000 рублей);
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15 000 рублей 1923 года (от 10 000 рублей);
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25 000 рублей 1923 года (от 25 000 рублей).
Редкая серия тоже может значительно увеличить стоимость купюры вне зависимости от ее номинала и года выпуска.
Особую ценность на советских банкнотах представляют серии «аа», а также начинающиеся на букву «я». И еще те, что состоят только из одной буквы. Такая серия будет представлять ценность независимо от сохранности.
Где можно продать банкноты
Комиссионные и антикварные магазины
Перед продажей лучше заглянуть в несколько магазинов, чтобы убедиться, что вам предлагают рыночную цену.
Местные общества нумизматов и бонистов
Если вы нашли у себя редкую купюру и хотите ее продать, обратитесь в местные общества коллекционеров (контакты представителя можно попросить в антикварных магазинах). Наверняка среди них найдутся нумизматы и бонисты. Они подскажут, насколько ценная купюра и где ее лучше продать.
Соцсети и сайты
Если в вашем населенном пункте нет сообществ бонистов и коллекционеров, можно попробовать найти покупателей через соцсети. Но будьте внимательны: в интернете легко нарваться на мошенников.
Гораздо лучше пользоваться проверенными интернет-ресурсами, где продают исторические ценности.
Аукционы
В аукционные дома можно обращаться, только если вы уверены, что ваша банкнота очень дорогая. Организаторы забирают себе до четверти вырученной суммы.