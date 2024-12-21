Какие советские банкноты самые дорогие и как их продать

Делимся с вами списком редких советских банкнот, а также полезной информацией о том, где можно выгодно и быстро их продать.

Что влияет на стоимость банкноты

Некоторые ошибочно полагают, что чем старше банкнота, тем она дороже. Но в оценке коллекционных предметов много нюансов. Точно определить, за сколько удастся продать тот или иной экземпляр, сможет только эксперт по антиквариату или узкий специалист по банкнотам — бонист.

Возраст

Пусть возраст не единственное, что определяет стоимость купюры, он остается важным критерием. Банкноты 20-х годов XX века в среднем стоят дороже, чем более поздние.

Состояние

Даже небольшие недостатки могут значительно снизить стоимость экземпляра. Заломы, загрязнения, перегибы мешают продать купюру. Но даже из этого правила бывают исключения — некоторые банкноты просто невозможно найти в хорошей сохранности и цениться они будут даже в очень плачевном виде.

Уникальность

Самый важный критерий — это уникальность. Здесь важно учесть два критерия — серия и номер и наличие брака, произведенного при печати. Ценятся так называемые «радары» (когда цифры расположены зеркально, например, 1872781) и «антирадары» (когда первые и последние три цифры совпадают, например, 8127812). Номера с одинаковыми цифрами (например, 2222222), с цифрами, идущими подряд (например, 1234567 или 8765432) могут также увеличить стоимость банкноты в несколько раз.

Подпись

От подписи должностного лица (управляющего, кассира и т. д.) цена банкноты может существенно увеличиться. Например, стоимость двух одинаковых банкнот может отличаться в десятки раз из-за подписи очень редкого кассира.

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Какие совесткие банкноты можно продать

Практически все банкноты, выпущенные в 1919-1960 годах, в цене у коллекционеров — некоторые из них собирают коллекцию по годам. Разброс стоимости большой: от 40 рублей до нескольких сот тысяч рублей. Сколько дадут за конкретный экземпляр, предугадать сложно. Это зависит не только от перечисленных критериев (возраста, состояния, уникальности), но и от спроса на банкноту в конкретный момент.

Самые дорогие советские банкноты

Хотя возраст не единственное, что определяет стоимость купюры, банкноты первых десятилетий существования СССР, как правило, ценятся у коллекционеров очень высоко.

Среди советских банкнот больше всего ценятся эти экземпляры 1920-х годов:

5 червонцев 1928 года;

3 червонца 1924 года;

5 рублей 1924 года;

3 рубля 1924 года;

50 копеек 1924 года;

1 червонец 1922 года;

3 червонца 1922 года;

5 червонцев 1922 года;

10 червонцев 1922 года;

25 червонцев 1922 года.

Их стоимость начинается от 25 тысяч рублей. Точную цену назвать практически невозможно — она зависит от сохранности банкноты, серии, номера и множества других факторов (например, от подписей должностных лиц).

С рублевым номиналом особую ценность будут представлять эти банкноты:

5 000 рублей 1922 года (от 40 000 рублей);

10 000 рублей 1922 года (от 40 000 рублей);

5 000 рублей 1923 года (от 10 000 рублей);

10 000 рублей 1923 года (от 10 000 рублей);

15 000 рублей 1923 года (от 10 000 рублей);

25 000 рублей 1923 года (от 25 000 рублей).

Редкая серия тоже может значительно увеличить стоимость купюры вне зависимости от ее номинала и года выпуска.

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Где можно продать банкноты

Комиссионные и антикварные магазины

Перед продажей лучше заглянуть в несколько магазинов, чтобы убедиться, что вам предлагают рыночную цену.

Местные общества нумизматов и бонистов

Если вы нашли у себя редкую купюру и хотите ее продать, обратитесь в местные общества коллекционеров (контакты представителя можно попросить в антикварных магазинах). Наверняка среди них найдутся нумизматы и бонисты. Они подскажут, насколько ценная купюра и где ее лучше продать.

Соцсети и сайты

Если в вашем населенном пункте нет сообществ бонистов и коллекционеров, можно попробовать найти покупателей через соцсети. Но будьте внимательны: в интернете легко нарваться на мошенников.

Гораздо лучше пользоваться проверенными интернет-ресурсами, где продают исторические ценности.

Аукционы

В аукционные дома можно обращаться, только если вы уверены, что ваша банкнота очень дорогая. Организаторы забирают себе до четверти вырученной суммы.