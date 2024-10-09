7 блюд русской кухни, которые удивляют иностранцев

Наверняка, оказавшись в другой стране, вы хотя бы раз испытывали удивление от местных блюд. Жареные лягушачьи лапки или маринованные яйца решится попробовать не каждый российский турист. Так же и русская кухня порой поражает воображение иностранцев. Рассказали, какие привычные нам блюда кажутся абсолютно непонятными тем, кто впервые сталкивается с русской кулинарией.

Гречневая каша

Наши соотечественники, оказавшиеся за границей, удивляются, не увидев на полках магазинов обычную гречку. Исторически в Европе и США использовали эту крупу для сельских нужд: она не доходила до человеческого стола, ею кормили домашних животных. А зря, ведь гречневая каша — низкокалорийное блюдо с высоким содержанием белка, оказывающее благотворное влияние на организм.

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Холодец

Желейные блюда за рубежом, как правило, относятся к десертным. А на русском столе холодец, по сути, основное блюдо. Он представляет собой несладкое желе из мяса и овощей — то есть что-то, выходящее за пределы понимания иностранцев. Впрочем, в холодце содержится огромное количество коллагена, который важен для костей и суставов, поэтому жителям других стран стоит присмотреться к этому блюду.

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Сельдь под шубой

Сочетание соленой сельди, моркови, свеклы и майонеза удивляет иностранцев своим необычным, не знакомым им вкусом. Традиционный новогодний салат готовят в большинстве российских семей, но мало кто задумывается, откуда он взялся. Кулинары до сих пор спорят, кто придумал «наряжать» рыбу в верхние одежды: то ли это были московские повара в XIX веке, то ли купцы в начале XX.

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Квас

Японцам он напоминает колу, немцы чувствуют солодовые нотки и сравнивают квас с темными сортами пива, а в некоторых странах напиток относят к классу полезных альтернатив алкоголю. Но во всем мире квас не очень распространен, для многих его вкус непонятен и даже неприятен.

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Первое упоминание о квасе на Руси было найдено еще в «Повести временных лет» и за века он не растерял популярность в стране.

Кисель

Секрет правильного киселя — крахмал в составе, который также способствует нормализации уровня холестерина в крови. Консистенция напитка больше напоминает желе. Именно это и вызывает затруднения у иностранцев: почему русские относятся к киселю как к компоту или морсу, если он больше напоминает ягодный десерт?

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Соленья

Соленья, в том числе огурцы, помидоры или грибы, очень распространены в кухнях славянских стран. Остальные привыкли мариновать овощи с использованием уксуса, а не соли. Именно поэтому концепция «банок с чем-то съедобным» может вызывать недоумение. Зато когда иностранцы пробуют закуску, им она часто нравится.

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Голубцы

Даже название кажется иностранцам загадочным. Без знания тонкостей языка можно решить, что в приготовлении блюда как-то замешаны птицы. На самом деле название произошло от искаженного со временем немецкого слова kohlblatt — «капустный лист».

Но даже у иностранцев, которые не задумываются о значении слова «голубцы», это блюдо вызывает вопросы. Самый основной из них: как люди догадались фаршировать капустные листья?

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Русские тем временем обожают голубцы — томленые, например, в сметане или в томатном соусе.