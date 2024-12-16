Какие российские монеты можно дорого продать: рассказывает нумизмат
В вашем кошельке может быть сокрыто настоящее состояние. Делимся с вами списком редких монет, а также полезной информацией о том, где можно выгодно и быстро их продать.
Что влияет на стоимость монеты
Некоторые ошибочно полагают, что чем старше монета, тем она дороже. Но в оценке антиквариата много тонкостей. Точно определить, за сколько удастся продать тот или иной экземпляр, сможет только эксперт по монетам — нумизмат.
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Состояние
Даже незаметные невооруженному глазу царапины могут значительно снизить стоимость экземпляра. Самый главный критерий при оценке состояния — читаемость структурных элементов (чем лучше читаются год, монетный двор, герб и номинал, тем лучше).
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Уникальность
Самый важный критерий — это уникальность монеты. Есть настолько редкие экземпляры, что их даже при наличии царапин и сколов оторвут с руками за огромную сумму.
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Наличие заводской упаковки от монетного двора — изготовителя монеты.
Монеты, продающиеся в наборах, как правило, дороже.
Часть монет не попадает в оборот и в банковские мешки, в которых обычно хранят и перевозят монеты. Они сразу оформляются в наборы для коллекционеров. Стоимость такого набора, как правило, на 10-20% выше, чем рыночная стоимость монет по отдельности вне набора.
Самые дорогие монеты современной России
Биметаллическая монета 10 рублей
Биметаллические монеты — вид монет, которые чеканятся с использованием двух металлов (ободок и внутренний диск сделаны из разных металлов).
У 10 рублей в биметалле ценятся следующие разновидности:
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Ямало-ненецкий А.О. (от 25 тыс. руб.)
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Чеченская Республика (от 10 тыс. руб.)
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Пермский край (от 6 тыс. руб.)
Серия 25-рублевых монет «Советская/Российская мультипликация»
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«Три богатыря» (3-4 тыс. руб.)
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«Винни-Пух» (3-4 тыс. руб.)
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«Ну, погоди!» (1,5-2 тыс. руб.)
Монеты регулярного чекана
Цена этих монет составляет 7 тысяч рублей и выше:
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1 рубль 2002 г.
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1 рубль 2003 г.
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2 рубля 2002 г.
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2 рубля 2003 г.
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5 рублей 2002 г.
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5 рублей 2003 г.
А монеты в списке ниже ценятся коллекционерами еще больше. Их ориентировочная стоимость — от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона в зависимости от сохранности и наличия заводской упаковки:
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50 копеек 2001 г.
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1 рубль 2001 г.
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2 рубля 2001 г.
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5 рублей 2001 г.
Где можно продать монеты
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Аукционы
Подходит только для очень дорогих экземпляров, так как организаторы аукционов забирают себе до четверти вырученной суммы.
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Соцсети
Можно попробовать найти покупателей через соцсети. В интернете множество тематических групп, где продают редкости.
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Комиссионные и антикварные магазины
Но есть риск столкнуться с недобросовестным продавцом, который предложит цену ниже рыночной. Именно поэтому перед продажей стоит посетить несколько магазинов.
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Специализированные интернет-ресурсы
Настоящих ценителей легче всего найти на сайтах, где продают и покупают исторические ценности.
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Местные общества нумизматов
Они есть практически во всех крупных городах.