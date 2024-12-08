Какие российские купюры стоят дороже номинала

Рассказали, как определить ценность банкноты и какие купюры можно очень выгодно продать.

Что влияет на стоимость банкноты

В оценке коллекционных предметов много нюансов. Точно определить, за сколько удастся продать тот или иной экземпляр, сможет только эксперт по антиквариату или узкий специалист по банкнотам — бонист. Но есть несколько критериев, на которые может обратить внимание каждый.

Состояние

Даже незначительные недостатки могут снизить стоимость экземпляра. Заломы, загрязнения, перегибы, надрывы могут помешать продать редкую купюру.

Модификация

В период времени с 1997 по 2022 год дизайн российских купюр практически не менялся. Но иногда выходили новые модификации, когда купюры несколько видоизменяли. Эти изменения практически не заметны беглому взгляду. Однако, если положить рядом банкноты одного номинала, но разных версий, разница в них становится очевидна. Модификацию на купюре указывают мелким шрифтом справа от рельефных знаков для людей с ослабленным зрением или над надписью с номиналом.

Уникальность

Самый важный критерий — это уникальность. Здесь важно учесть серию и номер, а также наличие брака, произведенного при печати.

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Какие банкноты можно продать

«Красивый» номер

При оценке банкнот стоит, прежде всего, обращать внимание не на номинал, а на номер. Немного выше номинала ценятся так называемые «радары» (когда цифры расположены зеркально, например, 1872781) и «антирадары» (когда первые и последние три цифры совпадают, например, 8127812). Номера с одинаковыми цифрами (например, 2222222), с цифрами, идущими подряд (так называемая «лесенка», например, 1234567 или 8765432) могут также увеличить стоимость банкноты в десятки раз.

Юбилейные банкноты

Вопреки распространенному заблуждению, юбилейные банкноты (например, купюры, посвященные Чемпионату Мира по футболу 2018 года, зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 года и присоединению Крыма) не в цене у коллекционеров.

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Брак и ошибки

Можно проверить банкноту на брак. Иногда при печати в макет закрадываются ошибки и в оборот поступают купюры, отличающиеся от образца.

Редкий номинал

Из российских банкнот самая дорогая — 500 000 рублей 1995 года. Она была выпущена в период резкого обесценивания рубля.

Стартовая серия на банкноте

Серия — это две буквы кириллицы, расположенные на купюре. На них также стоит обратить внимание, если вы планируете банкноту. До выхода 200 и 2000 рублей образца 2017 года, все купюры серии «аа», «аА», «Аа» и «АА» представляли высокий интерес, как самые первые.

Специальные серии на банкнотах

Используя современные банкноты, многие не задумываются, что держат в руках «подопытных» большого эксперимента.

Примеры банкнот «экспериментальных серий», — это 100 рублей серий УУ, ФФ, ЦЦ, а также банкноты серий УА, УБ, УЕ, УК, УЛ, УН, УС, УЧ, УЧ УЬ.

Распространенное заблуждение

В интернете часто можно найти информацию, что все купюры в 500 рублей с «корабликом» можно дорого продать: вплоть до 10 000 рублей. Однако на самом деле все гораздо сложнее.

Такие банкноты выпускались больше десяти лет: с 1997 до 2010. За это время у купюры было три модификации. Ценными считаются только первые образцы (модификации 1997 года и, соответственно, серии «аа», «аА», «Аа» и «АА») в хорошем состоянии. Все остальные банкноты вряд ли получится продать.

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Г де можно продать банкноты

Комиссионные и антикварные магазины

Некоторые магазины принимают купюры. Главное — перед продажей заглянуть в несколько, чтобы убедиться, что вам предлагают реальную цену.

Специализированные интернет-ресурсы

Есть много специализированных интернет-ресурсов, где можно без труда продать коллекционерам редкую купюру.

Местные общества нумизматов и бонистов

Они есть практически во всех крупных городах. Найти их можно в интернете: как правило, у общества есть свой сайт или хотя бы страничка в соцсетях.

Аукционы

Но помните, что организаторы аукционов забирают себе до четверти вырученной суммы. Поэтому продавать там не самые ценные купюры не имеет смысла.