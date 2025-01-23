Куда сходить на День студента-2025 в Москве: катки, музеи и фестивали

В 2025 году День студента (Татьянин день) в Москве традиционно будет праздноваться 25 января, как и по всей стране. В этот день праздничные мероприятия состоятся не только в самих вузах, но и на культурных площадках. Так, торжественные программы готовят парки, музеи, городские площадки и катки столицы.

Рассказываем, какие бесплатные мероприятия пройдут на День студента в Москве с 22 по 25 января 2025 года.

На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация. Условия посещения — на сайтах культурных учреждений столицы.

Фото онстантин Кокошкин, Известия

Культурные площадки

В честь Дня российского студенчества в Москве состоится порядка 70 мероприятий на различных культурных площадках столицы. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

«Программу подготовили больше 50 городских площадок — парки, музеи, библиотеки и культурные центры. Посетителям напомнят историю и традиции праздника, покажут спектакли и предложат в игровой форме проверить знания по разным предметам», — сказала государственный деятель.

Культурный центр «Интеграция»

24 января в культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского пройдут музыкальные экспромты, поэтические читки и театральные перформансы. В честь Татьяниного дня музыканты и артисты совместно с камерным оперным театром поздравят студентов с их праздником.

Место: Культурный центр «Интеграция», ул. Лазо, 12.

Дата и время: 24 января в 18.00.

Вход свободный.

Дом Гоголя

24 января в театральной гостиной Дома Гоголя состоится концерт классической музыки в честь Дня российского студенчества. Музыканты воплотят в жизнь лучшие вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов XIX-XXI веков.

Фото «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека»

Место: Дом Гоголя, Никитский бульвар, 7А.

Дата и время: 24 января в 19.00.

Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

Кинопарк «Москино»

25 и 26 января кинопарк «Москино» организует для молодежи иммерсивный квест «Время пересдачи». Гостям предложат в игровой форме сдать зачеты по литературе, истории и физкультуре. Отличники получат медали в честь окончания обучения. Вход для студентов бесплатный при предъявлении подтверждающего документа.

Место: кинопарк «Москино», пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1.

Дата и время: 25 и 26 января.

Вход свободный.

Катки

Любители активного отдыха могут провести День студента на коньках. Катки столицы 25 января откроют свои двери для студентов очной формы обучения и обладательниц имени Татьяна. Все подпадающие под данные требования смогут бесплатно или за небольшую плату покататься на коньках во многих парках и ледовых аренах Москвы. Потребуется только предъявить студенческий билет и паспорт. Прокат коньков тоже будет бесплатным.

Каток на ВДНХ. Фото Пресс-служба ВДНХ

Место: катки Москвы.

Дата и время: 25 января.

Вход бесплатный для студентов и Татьян.

Музей Победы

25 января в музее Победы будут праздновать День студента. Гости смогут посетить экскурсию по уникальным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая победа!». Также в этот день пройдет традиционная «КВИЗстория», посвященная российскому студенчеству, где любой желающий сможет проверить знания и смекалку. Участие в экскурсии и квизе для студентов бесплатное, нужно только предъявить студенческий билет и пройти регистрацию.

Фото Андрей Эрштрем, Известия

Место: Музей Победы, площадь Победы, 3.

Дата и время: 25 января с 14.00.

Участие в экскурсии и квизе бесплатное.

Парки

«Северное Тушино»

В честь Татьяниного дня в парке «Северное Тушино» организуют просмотры кинолент из золотой коллекции студии «Мосфильм». В демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» зрителям покажут картины «Одиноким предоставляется общежитие» и «Невероятные приключения итальянцев в России».

Место: Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, 52.

Дата и время: 25 января в 14.15 и 16.15.

Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

«Ходынское поле»

В Ходынском парке студентам покажут спектакль «Фарс в четырех стенах, или История одного обмана». В центре комедии — два студента, которые стоят перед сложным выбором. Они год не оплачивали аренду и оказались на грани разоблачения. Но их желание выкрутиться превосходит все мыслимые и немыслимые идеи.

Фото Константин Кокошкин, Известия

Место: Парк «Ходынское поле», Ходынский бульвар, 10б.

Дата и время: 25 января в 17.00.

Вход свободный.

Интерактивная программа «Татьянин день»

25 января с большим размахом отметят День студента у Беловежского пруда и возле ротонды на бульваре Генерала Карбышева. Гостям предложат принять участие в забавных играх, эстафетах. Также для желающих проведут творческие мастер-классы и разнообразные конкурсы с памятными подарками.

Место: Беловежский пруд, Сколковское шоссе, 8.

Дата и время: 25 января с 12.00 до 14.00.

Вход свободный.

Фестиваль «СтудФест»

24 января столичных студентов будет встречать традиционный фестиваль «СтудФест». Место проведения — площадка «ВТБ Арена». В этом году мероприятие будет посвящено студенческому предпринимательству. Участники фестиваля будут проходить несколько этапов отбора: представление команды, защита собственных бизнес-моделей и т. д. Коллектив с лучшими проектами получит консультацию от профессионалов и сможет подготовиться к выходу на рынок. Самые перспективные идеи представят на главной сцене «СтудФеста».

Фото Официальная страница Студенческого предпринимательского фестиваля, соцсети

Место: «ВТБ Арена», Ленинградский проспект, 36.

Дата и время: 24 января в 18.00.

Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

Конкурс «Мисс и мистер студенчество Москвы»

22 января в концертном зале «Москва» состоится большой гала-концерт финалистов конкурса «Мисс и Мистер студенчество Москвы». Побороться за победу в состязании выйдут студенты 16 столичных вузов. Они представят публике и жюри индивидуальные и общие номера. В этом году тематика концерта — столица России будущего. Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

Фото Официальная страница Мисс и Мистер Студенчество Москвы, соцсети

Место: КЗ «Москва», проспект Андропова, 1.

Дата и время: 22 января в 18.00.

Вход свободный, нужна предварительная регистрация.

Ретробал «Стиляги»

В парке «Ангарские пруды» 25 января состоится самый стильный бал по мотивам фильма «Стиляги». Его гости смогут потанцевать под музыкальные композиции в исполнении духового квартета и кавер-группы. Также в ходе вечера выберут лучших танцоров, которые получат звания короля и королевы бала.

Место: Парк «Ангарские пруды».

Дата и время: 25 января 19.00.

Вход свободный.

Кроме того, в парке Дружбы, саду «Эрмитаж» и парке «Дубки» пройдут костюмированные балы.