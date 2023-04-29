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29 апреля, 13:00

Как съездить из Москвы на Байкал до 30 000 рублей. Расчет бюджетного путешествия

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Елена Чемезова
Автор блога и путеводителей по Байкалу
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Закат на озере Байкал
Фото Istockphoto/Nikolai Vdovchenko
Во всем себе отказывать не придется, отдых получится достаточно комфортным.
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Байкал — одно из мест на карте России, куда многие путешественники мечтают съездить хотя бы раз в жизни. Некоторым мечта кажется несбыточной: мифы об отдыхе исключительно для богатых останавливают от поездок на озеро. Автор путеводителей по Байкалу Елена Чемезова разрушает стереотип о дороговизне отдыха в этом удивительном месте и рассказывает, сколько на самом деле стоят проживание и развлечения.

Перелет

Львиную долю бюджета отдыха на Байкале может составить билет на самолет. Но если планировать поездку заранее и регулярно мониторить цены, удастся поймать приятную акцию от авиакомпаний: например, билет Москва — Иркутск — Москва на начало или конец сезона стоит от 4 тыс. рублей в одну сторону, а в пиковые даты перелет обойдется уже от 15 тыс. в обе стороны.

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Проживание

На Байкале можно отдохнуть вообще бесплатно, если записаться в волонтерскую экологическую программу, а можно отправиться в один из самых дорогих отелей на севере озера, где стоимость суток проживания доходит до 300 тыс. рублей. Все зависит от бюджета и уровня комфорта, необходимого для путешественника.

Мыс Бурхан и Шаманская скала острова Ольхон на озере Байкал
Istockphoto/klug-photo

Проживание в частном доме обойдется от 600 рублей с человека в сутки, в гостинице в Листвянке — от 1300 рублей на двоих. Листвянка — это поселок в 70 км от Иркутска, куда добираются на маршрутке за 200 рублей. Здесь отлично развита туристическая инфраструктура и много развлечений как для детей, так и для взрослых. На Ольхоне цены выше, поскольку жизнь на острове сама по себе более дорогая, но даже здесь в июле реально найти гостиницу от 3500 рублей в сутки.

«Главное, не бронировать жилье в последний момент, потому что спрос на байкальский отдых сейчас значительно превышает предложение. Если планируете отдыхать в пиковые даты, о билетах и бронировании гостиниц стоит позаботиться заранее. Нередки случаи, когда туристы уже за год выкупают все места в популярных и недорогих гостиницах.»
Елена Чемезова
Автор блога и путеводителей по Байкалу
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Досуг

Начать познавательную программу стоит с Байкальского музея, чтобы узнать необыкновенные факты и легенды об этом великом озере и опуститься на виртуальном батискафе на его дно. А еще — прокатиться на единственном колесе обозрения с видом на Байкал, побывать на цирковом представлении с участием байкальских нерп в нерпинарии, отправиться в настоящий поход или просто поесть байкальской рыбы на берегу озера.

Цитата Елена Чемезова: «Вход в Байкальский музей с нерпами стоит от 400 рублей. Подъемник на скалу Черского с видом на Байкал и исток Ангары — 500 рублей за взрослый билет. Наверх можно прокатиться, а обратно — прогуляться пешком по лесу, маршрут тут несложный и нестрашный. Если не сходить с дорожки, не заблудитесь. А можно пойти в очень популярный поход из Листвянки до Больших Котов по Большой Байкальской тропе, заночевать в Котах и вернуться на лодке или теплоходе за 600 рублей.»

Вид на озеро Байкал
Istockphoto/zhaubasar

Питание

«Байкальская рыба — от 250 рублей за хвост на местном рынке. Блюда в местных кафе и ресторанах в среднем по 300-400 рублей. Рекомендую попробовать сагудай из омуля и бурятские позы, а запивать это все байкальским чаем на травах. Это невероятно вкусно!»
Елена Чемезова
Автор блога и путеводителей по Байкалу

Всего за бюджетную поездку на три дня на Байкал:

Перелет Москва — Иркутск (на начало или конец сезона)

8000 руб. туда/обратно

Проживание в гостинице в Листвянке

3900 руб.

Проезд Иркутск — Листвянка

400 руб. туда/обратно

Досуг (2-3 экскурсии, музеи)

3000 руб.

Питание (трехразовое в кафе)

13 500 руб.

Итого:

28 800 руб.
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