Как съездить из Москвы на Байкал до 30 000 рублей. Расчет бюджетного путешествия
Байкал — одно из мест на карте России, куда многие путешественники мечтают съездить хотя бы раз в жизни. Некоторым мечта кажется несбыточной: мифы об отдыхе исключительно для богатых останавливают от поездок на озеро. Автор путеводителей по Байкалу Елена Чемезова разрушает стереотип о дороговизне отдыха в этом удивительном месте и рассказывает, сколько на самом деле стоят проживание и развлечения.
Перелет
Львиную долю бюджета отдыха на Байкале может составить билет на самолет. Но если планировать поездку заранее и регулярно мониторить цены, удастся поймать приятную акцию от авиакомпаний: например, билет Москва — Иркутск — Москва на начало или конец сезона стоит от 4 тыс. рублей в одну сторону, а в пиковые даты перелет обойдется уже от 15 тыс. в обе стороны.
Проживание
На Байкале можно отдохнуть вообще бесплатно, если записаться в волонтерскую экологическую программу, а можно отправиться в один из самых дорогих отелей на севере озера, где стоимость суток проживания доходит до 300 тыс. рублей. Все зависит от бюджета и уровня комфорта, необходимого для путешественника.
Проживание в частном доме обойдется от 600 рублей с человека в сутки, в гостинице в Листвянке — от 1300 рублей на двоих. Листвянка — это поселок в 70 км от Иркутска, куда добираются на маршрутке за 200 рублей. Здесь отлично развита туристическая инфраструктура и много развлечений как для детей, так и для взрослых. На Ольхоне цены выше, поскольку жизнь на острове сама по себе более дорогая, но даже здесь в июле реально найти гостиницу от 3500 рублей в сутки.
«Главное, не бронировать жилье в последний момент, потому что спрос на байкальский отдых сейчас значительно превышает предложение. Если планируете отдыхать в пиковые даты, о билетах и бронировании гостиниц стоит позаботиться заранее. Нередки случаи, когда туристы уже за год выкупают все места в популярных и недорогих гостиницах.»
Досуг
Начать познавательную программу стоит с Байкальского музея, чтобы узнать необыкновенные факты и легенды об этом великом озере и опуститься на виртуальном батискафе на его дно. А еще — прокатиться на единственном колесе обозрения с видом на Байкал, побывать на цирковом представлении с участием байкальских нерп в нерпинарии, отправиться в настоящий поход или просто поесть байкальской рыбы на берегу озера.
Цитата Елена Чемезова: «Вход в Байкальский музей с нерпами стоит от 400 рублей. Подъемник на скалу Черского с видом на Байкал и исток Ангары — 500 рублей за взрослый билет. Наверх можно прокатиться, а обратно — прогуляться пешком по лесу, маршрут тут несложный и нестрашный. Если не сходить с дорожки, не заблудитесь. А можно пойти в очень популярный поход из Листвянки до Больших Котов по Большой Байкальской тропе, заночевать в Котах и вернуться на лодке или теплоходе за 600 рублей.»
Питание
«Байкальская рыба — от 250 рублей за хвост на местном рынке. Блюда в местных кафе и ресторанах в среднем по 300-400 рублей. Рекомендую попробовать сагудай из омуля и бурятские позы, а запивать это все байкальским чаем на травах. Это невероятно вкусно!»
Всего за бюджетную поездку на три дня на Байкал:
|
Перелет Москва — Иркутск (на начало или конец сезона)
|
8000 руб. туда/обратно
|
Проживание в гостинице в Листвянке
|
3900 руб.
|
Проезд Иркутск — Листвянка
|
400 руб. туда/обратно
|
Досуг (2-3 экскурсии, музеи)
|
3000 руб.
|
Питание (трехразовое в кафе)
|
13 500 руб.
|
Итого:
|
28 800 руб.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!