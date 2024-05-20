Как и когда правильно сажать огурцы: рекомендации эксперта

Огурцы — это одна из самых популярных культур для посадки на огороде. Вместе с агрономом разобрались, как правильно сажать этот овощ и как за ним ухаживать.

Как выбрать семена огурца

Семена огурца теряют всхожесть (способность прорастать — прим.ред.) в течении шести-восьми лет. Поэтому предпочтительнее брать семена на третий-четвертый год. В этот период они обладают наибольшей всхожестью.

Существуют гибридные и сортовые огурцы. Первые — только на один год, с них семян не получить. А гибриды — это результат скрещивания двух сортов для усиления характеристик растений-родителей. Такие огурцы имеют повышенную урожайность и более устойчивы к болезням и вредителям.

Перед покупкой семян необходимо внимательно изучить информацию на упаковке. Производитель обычно указывает, подходят ли семена для выращивания на открытом грунте или же требуются условия теплицы.

Погодно-климатические условия для посадки огурцов

Как посадить семена

На рассаду

Сначала нужно подготовить грунт: готовый субстрат можно приобрести в специализированном магазине.

Затем нужно подготовить семена:

сортировать (проверить их срок годности);

закалить (положить в холодильник на пять суток);

обеззаразить;

прорастить (положить на влажную тряпку и хранить до появления первых ростков).

После этого семена огурцов можно сеять в закрытый грунт: подойдет любая универсальная почва для рассады. В землю можно добавить вермикулит из расчета 1:10. Этот природный минерал сделает почву рыхлой и будет впитывать в себя излишнюю влагу. Для выращивания рассады можно взять как специальные рассадные горшочки, так и баночки от йогурта или сметаны.

Посадка в открытый грунт

Чтобы избежать истощения почвы, лучше не выращивать огурцы в одном месте два года подряд. Лучше всего сажать эти овощи после культур, которые мало потребляют азот или даже обогащают им почву (например, фасоль, горох, бобы). Хорошими предшественниками также будут чеснок и лук или томаты и перцы. А вот после кабачков, арбузов и дынь сажать огурцы не стоит.

Фото istockphoto.com/Vuk Saric

Распространенные схемы посадки огурцов на грядке:

Рядовая.

Это посадка огурцов в один ряд. Между ними создается свободный проход шириной около метра. Растения в рядах обычно располагают на расстоянии 15-30 см друг от друга.

Ленточная.

При такой посадке огурцы размещаются на стандартной грядке двумя рядами на расстоянии до полуметра друг от друга. Растения также расположены на расстоянии 15-30 см.

Квадратно-гнездовая.

Гнезда могут располагаться в шахматном порядке или на расстоянии до 70 см друг от друга. В лунку нужно посеять около десятка семян, после появления всходов оставить около пяти самых развитых.

Как ухаживать за огурцами сразу после всходов

Поливать огурцы

Нельзя допускать пересыхания грунта. Почва в рассадных стаканчиках или на поверхности грядки должна быть влажной. Поливать огурцы нужно по мере необходимости водой комнатной температуры.

Фото istockphoto.com/TommL

Подкармливать огурцы

Помните, что огурцы любят азотные удобрения, поэтому понадобится минимум одна подкормка мочевиной. Растворите три столовые ложки (30 г) на ведро воды и влейте по литру под каждое растение.

Сбор урожая

Собирать урожай огурцов, выращенных на грядках, нужно в середине лета. Плоды лучше всего собирать раз в день-два во время периода плодоношения. Собранные огурцы следует хранить при температуре от 5 до 12°С.