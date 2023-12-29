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Как разобрать хлам перед Новым годом и освободить место для новых вещей
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

3 мин.

Как вычистить хлам перед Новым годом и освободить место для новых вещей

Мария Лапина
Профессиональный организатор пространства
Мама и дочка убираются в доме.
Фото istockphoto.com
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Декабрь. Канун новогодних праздников. Со всех каналов так и доносится навязчивый призыв «успей сделать ЭТО до Нового года». И вот, подумаете вы, очередная статья про идеальных людей, успешный успех и организованный дом. Уже поймали тревожное состояние. Выдыхайте и расслабляйтесь.
Я «неправильный» организатор пространства, который заботится в первую очередь о
психологическом спокойствии людей, а уже потом о полном порядке в доме.
Хотя, конечно, эти вещи взаимосвязаны, но это если уж очень глубоко копать. А у нас с
вами Новый год на носу, некогда в этом разбираться. Так что сразу по делу.

Обратите внимание на главное

Чтобы подготовить свой дом к Новому году, необязательно перебирать каждую вещь
в каждом уголке, посмотрите на самые раздражающие глаз предметы.
Чаще всего это горизонтальные поверхности, так называемые горячие точки, куда
рука так и тянется что-то положить, бросить или оставить по пути.
Это могут быть:

  • комод;
  • стиральная машина;
  • рабочий или обеденный стол;
  • подоконник;
  • спинка стула или кровати;
  • открытые полки и прочие горизонтальные поверхности.

Начните с них, сразу увидите, как визуально станет чище.

Девушка заправляет кровать.
Фото istockphoto.com

Зонируйте пространство

Не пытайтесь охватить сразу все. Начните сначала с одного помещения, плавно переходя к другому. Лучше выбрать то место, где вы проводите больше всего времени (кухня, рабочий кабинет), либо начать со входной зоны, ведь это помещение, которое встречает вас в первые минуты по возвращении домой.

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Удалите визуальный шум

После того как удалось разобраться с «горячими точками», обратите внимание на
визуальный шум вокруг:

  • цветные губки и тряпки;
  • ветхие полотенца;
  • пятна и т. д.

Заменить губки на однотонные, выбрать новые полотенца и удалить пятна с видимых
мест не займет много времени, а визуально такие действия приблизят вас еще на
один шаг к желаемому результату.
Освободите хотя бы по одной полке в каждой комнате, чтобы была возможность потом
убрать на них новогодние подарки.

Организация вещей в шкафу.
Фото istockphoto.com

Разделите список дел на части

Составьте список дел по дому, которые требуется выполнить, разделите его на три части по степени важности:
1. Наиболее важные. Это те дела, которые вы точно хотите закрыть в текущем
году.
2. Важные. Такие дела имеют для вас значение, но их вы выполните, если
останется время и возможность после наиболее важных.
3. Терпящие отлагательств. Для этой категории обязательно обозначьте себе
срок, в который выполните и завершите задуманное.
За несколько дней до главного праздника года все вещи и всю квартиру перебрать очень
проблематично. Потребуется посвятить время только этому процессу. Не работать, не
есть и не спать.

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Я рекомендую запланировать глобальную организацию с вдумчивым поэтапным расхламлением уже в новом году. Ведь за одну ночь кардинально ничего не поменяется.
Так зачем же нагружать себя дополнительными задачами и загонять в угол, чтобы в
новогоднюю ночь с синяками под глазами зевать и тихо ненавидеть уходящий год?
Сделайте то, что в ваших силах, уделите время себе и близким, будьте эмоционально
спокойны и поблагодарите себя за то, что смогли и успели сделать в этом году.
С наступающими новогодними праздниками!

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