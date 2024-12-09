Как лечили психические заболевания в Средневековье

Средние века недаром называют темными. Врачи того времени не могли объяснить происхождение даже физических болезней — что уж там говорить о психических. Именно поэтому методы лечения были своеобразными.

Кровопускание

В эпоху Средневековья кровопускание было, пожалуй, самым популярным методом лечения практически любых заболеваний. Его корни уходят в древнегреческую медицину. Знаменитый античный врач Гален считал, что все болезни (в том числе и психические) — следствие дисбаланса четырех жидкостей в организме. К ним относили кровь, флегму, желтую желчь и черную желчь. Считалось, что избыток в организме последней жидкости приводит к меланхолии — этим термином называли все болезни, связанные с пониженным настроением (например, шизофрению и депрессию). Поэтому врачи полагали, что с помощью кровопускания можно восстановить баланс в организме. Стоит ли говорить, что мало кто из психически больных пациентов чувствовал облегчение после такой помощи.

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Экзорцист вместо терапевта

Обряд экзорцизма тоже был одним из базовых методов лечения ментальных расстройств. В этом вопросе ученые опирались на Библию. В ней описано несколько ситуаций, где Иисус или его ученики «изгоняли дьявола» из человека. Там же были приведены и основные симптомы одержимости. Одним из самых частых были перепады настроения. Сейчас психиатры знают, что они характерны для многих болезней: психопатии, пограничного расстройства личности, биполярного расстройства, депрессии, шизофрении. А тогда резкие изменения в психике связывали с проявлением злых духов. Обряды экзорцизма проводили священники. Чаще всего они включали в себя чтение молитв над телом больного и кропление святой водой.

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Трепанация черепа как средство от эпилепсии

Трепанация известна очень давно. Еще 7000 лет назад с помощью нее пытались лечить головную боль, эпилепсию, а также различные психические заболевания. Но в Средневековье этот метод стал особенно популярным из-за распространения веры в злых духов. По мнению тогдашних врачей, именно они, проникая в голову больного, вызывали необычное поведение. А отверстие в черепе позволяло вредоносным демонам вылететь из черепной коробки пациента. Конечно, после таких манипуляций большинство страждущих погибало.

Поиск ведьмы

В том, что по мнению средневековых врачей все психические болезни вызывали злые духи, мы уже разобрались. Но вот откуда им взяться в чьем-то теле? Ответ для человека того времени был очевиден: раз ты или твой родственник заболел, значит, кто-то хочет вам насолить. К сожалению, такая логика часто приводила к обвинениям соседок в колдовстве и наведении порчи. Судьба женщин, которым вменялись такие обвинения, была незавидная. Чаще всего их сжигали на костре или казнили каким-то другим способом, ведь считалось, что снять злые чары можно, уничтожив того, кто их наслал. По мнению историков, «ведьмы» сами часто страдали от разных болезней, которые принимали за одержимость дьяволом.

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Насилие

Конечно, не обходилось и без насильственных методов. Например, во время описанного выше обряда экзорцизма больного можно было избивать. Конечно, побои в таком случае были адресованы не страждущему, а демону, который поселился в его теле.

Еще более радикальные методы описываются в древнем английском манускрипте, посвященном лечению болезней, — «Книге о пиявках». Его автор дает такие указания: «А если человек проявляет признаки безумия, то следует взять кожу дельфина, сделать из нее кнут и хлестать его этим кнутом, так он поправится».

Лечебные травы и музыка

К счастью, не все средневековые целители считали, что психически больной человек стал жертвой темных сил. Многие из них, как позднее выяснилось, были не так далеки от реальности. Они справедливо полагали, что странности в поведении можно объяснить неправильной работой внутренних органов. Удивительно, но уже в Средневековье некоторые ученые предлагали вполне современные методы лечения ментальных расстройств. Например, энциклопедист Бартоломей Английский предлагал играть для больных на музыкальных инструментах и готовить им отвары из трав. Сегодня существует немало исследований, доказывающих, что прослушивание приятных мелодий помогает улучшить ментальное состояние.