Как прошел круглый стол о развитии семейного спорта в рамках фестиваля «Спортлэнд»
В пятницу, 1 ноября, в рамках фестиваля «Спортлэнд» прошел круглый стол на тему «Перспективы и направления развития семейного спорта», организованный командой «Спорт-Экспресса».
В дискуссии участвовали общественные и политические деятели, руководители спортивных федераций, заслуженные спортсмены и другие представители спортивной индустрии. Среди приглашенных спикеров выступили главный редактор «Спорт-Экспресса» Максим Максимов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, семейный блогер Ирина Берман, спортивный журналист Дмитрий Лукашов, двукратный обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу Владислав Шаяхметов, лыжник и призер Олимпийских игр Александр Панжинский, спортивный журналист Андрей Симонов, президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров, лидер сборной России по регби Евгений Мишечкин, вице-президент Университета «Синергия» Владимир Леднев.
Ассоциацию «Город детства» представила вице-президент Анна Альминова — российская легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр 2008 года, мастер спорта международного класса.
Модератором беседы выступил директор аналитического центра физической культуры и спортивных технологий Национального исследовательского университета ИТМО, член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Роман Ольховский.
На круглом столе обсуждались актуальные вопросы развития семейного спорта в нашей стране: что такое «семейный спорт» — интеграция нового термина в юридическое пространство, подведение спортивных итогов Года семьи, воспитание детей спортом, как растить физически сильное и успешное поколение, федеральная программа семейного спорта на 2025 год.
Между гостями развилась очень серьезная, но приятная дискуссия. Каждый смог обозначить волнующие его проблемы. Среди них были озвучены нехватка спортивных площадок в регионах, недостаток бассейнов для тренировок и соревнований, необходимость привлечения тренеров для бесплатных массовых занятий спортом.
Но фестиваль не закончился круглым столом — сегодня жители и гости столицы на площадке «Спортлэнд» могут в игровом формате познакомиться сразу с 30 видами спорта, такими как фиджитал-спорт, юкигассен, таврели, джампинг-фитнес, саберфайтинг, тэг-регби, рыболовный спорт, хоббихорсинг, роллер-спорт, парашютный спорт.