Как помочь ребенку полюбить дисциплину: рассказывают известные спортсмены

Дисциплина помогает работать над собой и добиваться целей. Есть стереотип, что привить ее ребенку сложнее, чем взрослому. Но на деле именно в детстве формировать привычки и учиться самоконтролю намного легче и интереснее. Главное для родителей — найти баланс между строгостью и теплыми отношениями с ребенком.

Подготовили материал, в котором хоккеисты Вадим Шипачев и Егор Яковлев поделились лайфхаками, которые помогли им следовать четким правилам в детстве и что помогает им сейчас в роли родителей.

Занятия спортом

Регулярные тренировки со временем становятся привычкой. В жизни ребенка появляется режим, который мотивирует его самостоятельно распределять время, вовремя приходить на занятия и не пропускать их.

Сделать из бытовых ситуаций пример

В рутинных действиях есть много примеров дисциплины: убирать за собой посуду со стола, сразу разбирать пакет с покупками после магазина, выкидывать фантики в мусор, складывать одежду в шкаф. Обычно взрослые делают это автоматически, но для детей это может стать примером и мотивацией к дисциплине в более масштабных вещах.

В 2018 году ученые провели исследование, в котором разделили детей на две группы: одних называли помощниками, а вторых просили помочь по хозяйству. То есть использовали не существительное, а глагол. Результаты показали, что второй вариант воспринимается ребенком лучше: дети охотнее помогают, даже если сталкиваются с неудачей.

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Поэтому не бойтесь просить ребенка делать рутинные задачи. Не стоит ждать, что уже завтра он сделает это самостоятельно — для развития привычки потребуется несколько недель. На этом пути помогут словесные напоминания и благодарность.

Читать и смотреть истории

Читайте детям книги и рассказы, где герои проявляют волю и соблюдают дисциплину. Спрашивайте, что ребенок думает об увиденном и услышанном: какие преимущества дает самоконтроль? Как он помогает? Какие качества нужно развивать в себе, чтобы достигать таких результатов? Какие качества ребенок хотел бы прямо сейчас развивать в себе? Расскажите о своих кумирах и о том, почему вас вдохновляют их действия.

Примерами могут стать заяц Любознаец и талисман Континентальной хоккейной лиги Крут. В новом сезоне подкаста «Любознаец и вселенная хоккея КХЛ» от «Плюс Детям» они исследуют захватывающий мир игры, узнают, как научиться кататься на коньках и делать правильную разминку. Помогает юным слушателям от четырех лет Егор Яковлев — профессиональный хоккеист, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Например, один из эпизодов посвящен правилам игры, «кричалкам» зрителей с трибун и важности командной игры.

Найти источник мотивации

В детстве в семь утра у Вадима Шипачева была тренировка, после которой он шел на уроки. Это развивало дисциплину, потому что встать в 5.30 для ребенка не так уж и просто.

Но правда в том, что мало кому нравится рано просыпаться, даже взрослым. Так что иногда мотивацию приходится придумывать. Например, семейной традицией можно сделать систему поощрений и наград: составить таблицу с заданиями, за выполнение которых полагаются баллы, звезды или стикеры. Их можно копить и обменивать на призы.

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Составить распорядок дня

Распорядок учит ребенка управлять своим временем, а в будущем этот навык очень пригодится. Внедрять график лучше постепенно, чтобы переход не вызывал сопротивления. С налаживанием режима отлично работают трекеры привычек, в которых нужно отмечать выполненные пункты разноцветными галочками.

Предложите ребенку составить такую таблицу вместе, включая в нее не только «правильные» ежедневные задачи (проснуться в 8.00, почистить зубы, выпить стакан воды), но и отдых (поиграть с друзьями, посмотреть серию любимого мультика). Старайтесь не нарушать его, но вовремя корректируйте. Например, если весь вечер ушел на прием гостей, учебу можно перенести на завтра.

Показывать личный пример

Действия родителей — прочный фундамент для формирования привычек ребенка.

Если хотите помочь ребенку научиться жить по графику, важно самим его соблюдать и показывать, как это работает. Подавать личный пример — не значит совершать подвиги. Просто для этого тоже потребуется немного дисциплины, только уже со стороны взрослых.

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Установить правила

Только с важной оговоркой — распространяться они будут на всех членов семьи.

Попробуйте создать семейный кодекс. Обсудите, какие правила будут, пропишите их и красиво оформите. Например: вместе гулять по воскресеньям, помогать друг другу, обязательно обсуждать неприятные моменты и не ссориться. В этом же кодексе можно назначить ответственных за домашние обязанности: папа выносит мусор, мама готовит завтрак, ребенок моет посуду, а потом все меняются местами. Но обязательно укажите, что вы будете помогать друг другу, ведь болезни и банальную усталость никто не отменял.

Разделить ответственность

Например, назначьте ребенка главным по покупке молока. От этого будет зависеть, получится ли у родителей приготовить его любимый завтрак. Несколько раз он обязательно забудет, но за этим не должны следовать наказания и обиды. Важно поговорить и объяснить, почему ответственность так важна даже в бытовых делах. Но, повторимся, нужно следить и за собой. Если родители обещали на выходных сходить в зоопарк и не сдержали обещания, это может подорвать веру ребенка в дисциплину. Когда все разделяют ответственность, намного проще привить ее детям.