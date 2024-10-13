Как правильно стирать вещи: рассказывает стилист

Даже самая качественная одежда нуждается в правильном уходе, чтобы дольше радовать владельцев привлекательным внешним видом. Вместе с экспертом по стилю рассказываем о том, как правильно стирать вещи.

Изучите бирку

Маленькие картинки на бирке могут на первый взгляд показаться китайской грамотой. Но разбираться в них нужно. Если стирать, гладить и сушить вещь не так, как указывает производитель, вы рискуете уже через пару стирок получить не пригодную к носке одежду. Табличку с условными обозначениями можно найти в сети. Самые важные — это «Только ручная стирка» (рука в емкости с водой) и «Стирка запрещена» (перечеркнутая емкость с водой).

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Сортируйте одежду перед стиркой

Чтобы вещи дольше выглядели новыми, их нужно правильно сортировать. Сначала разделите одежду по степени загрязненности. Например, рабочую одежду и нижнее белье нельзя стирать вместе — это не гигиенично. Потом разделите вещи по цветам: белое, черное и цветное. Но и тут есть нюансы. Например, если вы уже много раз стирали черную футболку, то ее вполне можно положить к более светлой одежде. А если вы недавно купили ярко-красную блузку и еще не разу ее не стирали, лучше постирайте ее руками в отдельном тазике. Так меньше шанс, что вещь «поделится» красителем с более светлыми собратьями.

Разделите вещи по температуре стирки:

при 20 — шерсть, лен, шелк;

при 30-40 — большинство синтетических и натуральных тканей;

при 60 — сильно загрязненная одежда из натуральных тканей;

при 90 — нецветное постельное белье из хлопка, хлопковые полотенца для ванны и кухни, сильно загрязненная рабочая одежда.

Конечно, роль играет не только температура стирки, но и режим. Информация о доступных программах находится в инструкции к стиральной машинке.

Купите подходящее средство для стирки

В базовом наборе средств для стирки должны быть средства для белого и цветного белья, средство для деликатных тканей, кондиционер и пятновыводитель.

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Можно дополнить этот список специальным средством для черной одежды, если у вас ее много, и кислородным отбеливателем (им, в отличие от хлорного отбеливателя, можно обрабатывать ткани любого цвета). Рекомендуется приобретать не порошок, а гель. Он лучше растворяется в воде и не оставляет на ней белых разводов. Но и у гелей есть свои недостатки: жесткая вода значительно снижает их эффективность.

Правильно стирайте белое

Особое внимание нужно уделить уходу за белыми вещами.

Не носите белую одежду слишком долго. Например, рубашку можно надеть 2-3 раза, потом она обязательно отправляется в стирку.

Белые вещи нужно стирать отдельно от остальных цветов. Придать такой ткани некрасивый серый оттенок может даже бежевая одежда.

Перед стиркой можно замочить вещи в кислородном отбеливателе. Но инструкцию к нему нужно читать очень внимательно. Некоторые отбеливатели нужно активировать кипятком.

Въевшиеся пятна, например, желтые следы от дезодоранта, точечно обрабатывайте специальными пятновыводителями.

Если пятно не отстирывается, его можно попробовать удалить с помощью солнечного света. Молекулы некоторых пигментов разлагаются под воздействием ультрафиолета. Поэтому попробуйте оставить вещь под прямыми солнечными лучами на несколько часов.

Замачивайте деликатные ткани перед стиркой

Замачивание одежды перед стиркой позволит более эффективно избавиться от загрязнений. И вещь дольше сохранит «товарный вид», ведь не придется ее перестирывать или выбирать в машинке более жесткий режим.

Замачивание нужно воспринимать как разновидность стирки. Если на бирке написано, что температура воды должна быть не более 40 градусов, то кипятком вещь заливать точно не стоит. Также важно не переусердствовать. Если, например, шерстяная вещь будет находиться в воде слишком долго, волокна ткани разрушатся и растянутся. Идеальное время замачивания — 15-30 минут.

Застирывайте пятна сразу

Как правило, свежие пятна лучше поддаются удалению, чем въевшиеся. Особенно это касается следов от чего-то жирного (еда, масло), красящего (ягоды, вино, чай) и крови. Намочите загрязненную область, нанесите хозяйственное мыло и потрите два участка ткани друг о друга. Обратите внимание, что пятна от крови нужно застирывать только в холодной воде.

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Если доступа к чистой воде нет, то можно воспользоваться карманным стиком-пятновыводителем. Он помогает далеко не от всех типов загрязнений, но может спасти в путешествии или на природе.

Правильно храните одежду

Все усилия по бережному уходу за тканями во время стирки может перечеркнуть неправильное хранение одежды.

Некоторые виды одежды, наоборот, лучше держать в сложенном виде.