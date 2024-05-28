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Как посетить КНДР: правила въезда в Северную Корею и какие документы нужны
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

6 мин.

Как посетить Северную Корею: правила въезда для россиян

К. Велибекова , Д. Лукьянчук , М. Сальникова
Пхеньян
Фото istockphoto.com/Friemann
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) — одна из самых закрытых стран мира. Это порождает множество мифов о государстве, которые только подогревают желание съездить в страну и лично проверить, где правда, а где страшилки.

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У России и КНДР заключены двусторонние соглашения о дружбе и сотрудничестве, поэтому россияне могут отправиться в Северную Корею. О том, как это сделать и к чему приготовиться во время поездки, рассказали тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук и основатель агентства путешествий Камила Велибекова.

Документы для въезда в Северную Корею

Самостоятельное посещение страны невозможно: въезд разрешен только в составе организованной группы и только через турфирму. Последняя в обязательном порядке должна быть аккредитована министерством иностранных дел КНДР. Зато в организованной группе может быть всего два человека.

Фото istockphoto.com/Catriona MacGregor

Для въезда, если у вас нет дипломатического или служебного паспорта, понадобится заграничный паспорт и виза.

Туроператор поможет с подачей всех необходимых документов для получения визы. Ее можно получить через посольство КНДР в Москве или консульство во Владивостоке.
Камила Велибекова
Основатель агентства путешествий

Документы для визы:

  • заграничный паспорт, который будет действительным минимум три месяца с момента выезда из страны;

  • копия первой страницы заграничного паспорта;

  • заполненная анкета туриста;

  • цветное фото 3х4 с белым фоном;

  • справка с места работы;

  • выписка с лицевого счета;

  • подтверждение бронирования тура от туристического агентства.

Для визы ребенка дополнительно понадобится загранпаспорт родителя, в который вписан ребенок, а также свидетельство о рождении.
Камила Велибекова
Основатель агентства путешествий

А если в поездку отправляется один родитель (или ребенок вообще путешествует с другими родственниками), то нужна будет нотариально заверенная доверенность.

Порядок въезда и выезда в Северную Корею

Обычно турагентство дает списки с актуальной информаций о том, что нельзя ввозить в страну, и о том, что желательно иметь с собой. Например, в стране отрицательно относятся ко всему, что связано с США. Поэтому приезжать в КНДР в джинсах и с чемоданом кока-колы не рекомендуется. А для посещения мемориалов лидеров страны нужно иметь закрытую одежду.

Фото istockphoto.com/johan10

В КНДР официально нет религии, это полностью атеистическая страна. Зато здесь действует разработанная Ким Ир Сеном система философских принципов: чучхе. Поэтому в страну нельзя ввозить пропагандистскую, религиозную и философскую литературу на любых языках, кроме книг, относящихся к чучхе.

Еще запрещен ввоз любых материалов эротического содержания. Проблемы повлечет даже книжная иллюстрация женщины из африканского племени.
Дмитрий Лукьянчук
Тревел-блогер

Чемоданы досматриваются, поэтому любая «запрещенка» будет обнаружена. Это приведет к депортации туриста или даже всей группы.

Лекарства, алкоголь (желательно не американский) и сигареты ввозить можно. Таблетки брать даже рекомендуется, поскольку с оказанием медпомощи могут возникать трудности.

Валюту (евро, юани, доллары) привезти можно, но ее нужно будет задекларировать. Форму для декларации обычно дают при выдаче визы.

Такую же форму нужно заполнить и при выезде. Менять валюту стоит только в официальных точках или в гостинице. Без декларации вывозить из КНДР деньги запрещено, это карается по закону.
Дмитрий Лукьянчук
Тревел-блогер

В аэропорту как при въезде, так и при выезде могут проверить планшеты и смартфоны. Но сейчас это почти не делается.

Правила пребывания в Северной Корее

Самостоятельно передвигаться по стране нельзя: даже из отеля можно выходить только с гидом. Группу также сопровождает представитель спецслужб для избежания провокаций и для более безопасного передвижения.

Туристическая программа построена по запланированному маршруту. Но дискомфорта от этого не возникает.
Дмитрий Лукьянчук
Тревел-блогер

При этом туристическую программу нельзя назвать однообразной. Можно посетить не только Пхеньян с монументальными памятниками и исторической архитектурой, но и пляжи. Есть в Северной Корее и свой горнолыжный курорт. Также есть экскурсия к Алмазным горам и в национальный парк.

Фото istockphoto.com/znm

Планировать посещение лучше в период государственных и национальных праздников, чтобы увидеть красочные шоу.

Фотографировать людей можно только с их согласия. Общаться с населением не запрещено, но местные жители сами не слишком жалуют иностранцев и относятся к ним настороженно. Фотографировать монументы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира можно только полностью, не обрезая какие-либо части памятника. Здания некоторых правительственных учреждений, усыпальницы вождей и лица чиновников фотографировать нельзя. Бдительные сопровождающие либо не позволят этого сделать, либо попросят удалить фото.

Еще нельзя держаться пальцами за лицо Ким Ир Сена, изображенного на купюре в 5000 вон. Это расценивается как неуважение. Но когда я был в КНДР, корейских денег нам вообще не давали. Везде расплачивались долларами.
Дмитрий Лукьянчук
Тревел-блогер

Еще стоит подготовиться к тому, что на время пребывания придется обойтись без доступа в интернет. В стране нет Wi-Fi, а для использования мобильного интернета нужно покупать отдельную сим-карту.

Зато вся остальная инфраструктура достаточно хорошо развита.

Отели и рестораны приличные, дороги хорошие, такси недорогое. Гиды и официанты хорошо говорят по-русски. Небольшой дискомфорт может быть лишь у тех, кто не любит корейскую еду: она достаточно острая.
Дмитрий Лукьянчук
Тревел-блогер
Фото istockphoto.com/narvikk

Сколько стоит отдых в Северной Корее

Из России добраться в Северную Корею прямым рейсом можно только из Владивостока. Из Москвы и других центральных регионов можно полететь через Пекин: порой так получается даже выгоднее.

Стоимость тура может составлять 140 000200 000 рублей. В стоимость обычно включены самолет, размещение в отеле, питание, услуги гида, поездки на экскурсионном автобусе. Дополнительно нужно взять с собой деньги на шоппинг, сувениры и другие развлечения.

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