Как понять, что партнер вам изменяет: ответ сексолога
Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая рассказала, почему люди изменяют и как понять, что партнер вам неверен.
Что такое измена и ее виды
Под изменой понимают нарушение неких договоренностей в паре. Существует несколько видов измен.
Эмоциональная
Это измена, когда физической близости нет, но при этом все признаки неверности налицо: в другого человека влюблены и проводят с ним больше времени, доверяют больше сокровенного.
Романтическая
Это измена, когда люди стараются прожить с любовниками то, что не получается в браке. Например, когда мужчина встречает женщину со схожими интересами и проживает альтернативную историю отношений с другой женщиной.
Физическая
Это измена для удовлетворения животного инстинкта. Когда не настолько сильна эмоциональная связь, а в основном отношения строятся на физической близости.
Почему люди изменяют
Мужская и женская измены разные по сути, но всегда являются предательством. В браке изменяют две трети мужчин и каждая четвертая женщина.
Неверный мужчина чаще всего стремится самоутвердиться, его поступок является проявлением эгоистической стороны личности. Мужчины, как правило, ищут на стороне интрижку без последствий, влюбленность, спасение от сложных отношений с женой, эмоциональную поддержку и сексуальную удовлетворенность.
Женская же измена — это невероятно сильный удар не только по самолюбию мужчины, но и по семейным отношениям в целом. Женщина заводит отношения на стороне, когда отношения с мужчиной себя изжили. Женщины изменяют редко и в крайних случаях, поскольку для них очень важна эмоциональная связь. На такой поступок, как правило, решаются, когда чувства к партнеру угасли.
Таким образом, накопленные в браке обиды могут стать причиной измены со стороны обоих партнеров.
Как понять, что вам изменяют
Когда человек неверен, может вести себя совершенно по-разному. Вот основные признаки, которые могут сигнализировать о том, что партнер изменил или изменяет:
- задерживается в ванной дольше обычного;
- кладет телефон на стол экраном вниз;
- приходит домой гораздо позже обычного;
- может начать отдаляться в отношениях;
- проявляет агрессию в отношениях, как правило, при давлении со стороны любовницы (любовника);
- становится чрезмерно внимательным к вам, от избытка энергии в отношениях с партнером на стороне;
- кардинально меняет распорядок дня;
- начинает следить за собой более тщательно, уделяет большое внимание своей внешности;
- меняется в сексуальном поведении — прикосновениях, частоте близости, а также характере интимных ласк и непосредственного контакта;
- меняет привычки в отношении финансовых расходов — партнер может начать в браке тратить меньше средств или, наоборот, больше, чтобы загладить вину (покупать незапланированные подарки или слишком дорогие);
- может жаловаться на дискомфорт в области половых органов (молочница, инфекция мочевыводящих путей или проблемы с эрекцией).
Что делать, если вам изменили
От измены в отношениях никто не застрахован. Как на этот факт реагировать — решать только вам и никому больше. Прежде чем раскрывать измену мужа или жены, подумайте, что вы будете делать с полученной информацией. Сможете ли принять и пережить или сможете разойтись и начать новую жизнь.
Всегда помните о том, что в разногласиях в паре виноваты оба партнера. И о том, что союз между мужчиной и женщиной — это поле компромиссов. Совершайте ради друг друга поступки, будьте готовы в отношениях отдавать.
Даже если в ваших отношениях произошла измена, всегда можно найти возможность простить и открыть новую страницу вместе или начать индивидуальный путь в других отношениях.