Как понять, что у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности: тест
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — одно из самых распространенных неврологических поведенческих расстройств, которое выявляется как у детей, так и у взрослых. Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной рассказываем, как понять, что у вас СДВГ и к какому врачу обратиться, чтобы справиться с недугом.
Что такое СДВГ
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это неврологическое расстройство, характеризующееся трудностями в поддержании внимания, гиперактивностью и импульсивностью. Это состояние может проявляться у людей всех возрастов, но чаще всего его диагностируют в детстве.
Психолог Ирина Бабкина отметила, что существует несколько факторов, которые способствуют развитию СДВГ:
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Генетика. Исследования показывают, что если один из родителей имеет это расстройство, вероятность его появления у ребенка увеличивается. Гены, связанные с нейромедиаторами, такими как дофамин, могут быть вовлечены в процесс.
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Нейрофизиологические данные. У людей с СДВГ отмечаются изменения в структуре и функционировании некоторых областей мозга, таких как префронтальная кора и базальные ганглии. Они отвечают за управление вниманием, импульсивность и контроль поведения.
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Экология. Этот фактор во время беременности и в раннем детстве также может играть роль. Например, воздействие токсинов, таких как никотин или алкоголь, а также свинца, может увеличить риск развития СДВГ.
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Проблемы на ранних стадиях развития. Дети, родившиеся с низким весом или недоношенные, могут иметь более высокий риск СДВГ. Также у малышей, которые испытывали серьезные стрессы в раннем возрасте или жили в неблагоприятных условиях, отмечается повышенный риск появления недуга.
Дети, воспитывающиеся в нездоровой семейной обстановке или в условиях постоянного стресса, могут быть более подвержены развитию СДВГ.
Признаки СДВГ
У взрослых
Медицинский психолог Ирина Бабкина выделяет следующие признаки СДВГ у взрослых людей:
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Проблемы с концентрацией и устойчивостью внимания: трудности в сосредоточении на задачах, забывчивость в повседневной жизни.
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Импульсивность: принятие поспешных решений без обдумывания последствий.
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Гиперактивность: повышенная возбудимость, неспособность оставаться на месте, постоянное чувство внутреннего беспокойства.
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Проблемы с управлением временем: частые опоздания, трудности в планировании и решении порой простых задач.
У детей
У детей СДВГ может проявляться ярче и быть более заметным для родителей и учителей. Главные признаки включают:
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Недостаток внимания: легкая отвлекаемость на любые посторонние вещи, трудности в следовании инструкциям.
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Гиперактивность: постоянное движение, трудности с усидчивостью, особенно в учебных учреждениях.
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Импульсивность: склонность действовать по первому побуждению, под влиянием эмоций, и любых сиюминутных стимулов, влечений, прерывание других, трудности с ожиданием своей очереди.
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Проблемы с учебой: снижение успеваемости, проблемы с выполнением домашних заданий, невозможность сосредоточиться на задаче (не видит деталей), не заканчивает начатые занятия.
Тест от психолога на определение СДВГ
Ирина Бабкина поделилась тестом, который может помочь в начальной оценке симптомов, связанных с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Важно помнить, что данный тест не является диагностическим инструментом и его результаты должны обсуждаться с квалифицированным медицинским специалистом.
Прочитайте каждый вопрос и выберите ответ, который больше всего соответствует вашему поведению и ощущениям за последние шесть месяцев.
Внимание и концентрация:
a) Я часто не могу сосредоточиться на заданиях или детях.
b) Я иногда не могу сосредоточиться, но не всегда.
c) Я редко испытываю трудности с концентрацией.
Забывчивость:
a) Я часто забываю о важных делах или назначениях.
b) Я иногда забываю вещи.
c) Я редко или никогда не забываю важные дела.
Импульсивность:
a) Я часто совершаю импульсивные поступки без предварительного обдумывания.
b) Я иногда действую импульсивно.
c) Я редко действую без обдумывания.
Гиперактивность:
a) Я чувствую необходимость постоянно двигаться или быть в движении.
b) Я иногда чувствую себя беспокойным.
c) Я спокойный и не испытываю потребности в постоянном движении.
Завершение дел:
a) Я часто оставляю дела незавершенными.
b) Я иногда не заканчиваю свои задачи.
c) Я, как правило, завершаю все свои задачи.
Проблемы с организацией:
a) У меня большие проблемы с организацией своих дел.
b) Я иногда испытываю трудности с организацией.
c) Я хорошо организован.
Итоги теста:
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Большинство ответов под буквой «a» может свидетельствовать о наличии множества симптомов, связанных с СДВГ.
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Преобладающее количество ответов «b» может указывать на умеренные симптомы расстройства.
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Ответы под буквой «c» скорее всего указывают на отсутствие выраженных признаков СДВГ.
К какому врачу обратиться
СДВГ часто требует комплексного подхода, включая медикаменты, психотерапию, образовательную поддержку и изменения образа жизни. Расстройство диагностируется и лечится несколькими специалистами, в зависимости от возраста пациента и специфичных потребностей:
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Психиатр. Имеет квалификацию для диагностики расстройства и может назначать лекарства. Он также вправе проводить психотерапию и использовать другие подходы к лечению.
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Медицинский психолог или нейропсихолог. Проводит тестирование и оценку когнитивных функций на наличие СДВГ, а также предлагает поведенческую терапию и другие формы коррекции.
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Невролог. Оценивает рефлексы и синдромы (комплекс симптомов), если предполагается, что расстройство может быть связано с нейрофизиологическими факторами.
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Педиатр. Проводит предварительную оценку и направляет ребенка к специалисту, если это необходимо.
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Специалист по обучению или тьютор (учебный психолог). Предлагает поддержку в учебе.
Медицинский психолог Ирина Бабкина подчеркнула, что если вы заметили у себя или своего ребенка симптомы СДВГ, необходимо обратиться за помощью к специалисту для получения индивидуальной консультации и, возможно, лечения.