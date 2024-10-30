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Как понять что у меня СДВГ: тест на синдром дефицита внимания и гиперактивности
Хобби и развлечения

Сегодня, 08:00

6 мин.

Как понять, что у вас синдром дефицита внимания и гиперактивности: тест

Мария Задорожная
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Мать и активный ребенок
Фото VioletaStoimenova, iStock
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — одно из самых распространенных неврологических поведенческих расстройств, которое выявляется как у детей, так и у взрослых. Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной рассказываем, как понять, что у вас СДВГ и к какому врачу обратиться, чтобы справиться с недугом.

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Что такое СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это неврологическое расстройство, характеризующееся трудностями в поддержании внимания, гиперактивностью и импульсивностью. Это состояние может проявляться у людей всех возрастов, но чаще всего его диагностируют в детстве.

Девушка не слушает парня
Фото skynesher, iStock

Психолог Ирина Бабкина отметила, что существует несколько факторов, которые способствуют развитию СДВГ:

  • Генетика. Исследования показывают, что если один из родителей имеет это расстройство, вероятность его появления у ребенка увеличивается. Гены, связанные с нейромедиаторами, такими как дофамин, могут быть вовлечены в процесс.

  • Нейрофизиологические данные. У людей с СДВГ отмечаются изменения в структуре и функционировании некоторых областей мозга, таких как префронтальная кора и базальные ганглии. Они отвечают за управление вниманием, импульсивность и контроль поведения.

  • Экология. Этот фактор во время беременности и в раннем детстве также может играть роль. Например, воздействие токсинов, таких как никотин или алкоголь, а также свинца, может увеличить риск развития СДВГ.

  • Проблемы на ранних стадиях развития. Дети, родившиеся с низким весом или недоношенные, могут иметь более высокий риск СДВГ. Также у малышей, которые испытывали серьезные стрессы в раннем возрасте или жили в неблагоприятных условиях, отмечается повышенный риск появления недуга.

Дети, воспитывающиеся в нездоровой семейной обстановке или в условиях постоянного стресса, могут быть более подвержены развитию СДВГ.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Признаки СДВГ

У взрослых

Медицинский психолог Ирина Бабкина выделяет следующие признаки СДВГ у взрослых людей:

  • Проблемы с концентрацией и устойчивостью внимания: трудности в сосредоточении на задачах, забывчивость в повседневной жизни.

  • Импульсивность: принятие поспешных решений без обдумывания последствий.

  • Гиперактивность: повышенная возбудимость, неспособность оставаться на месте, постоянное чувство внутреннего беспокойства.

Импульсивная девушка смотрит в ноутбук.
Фото fizkes, iStock

  • Проблемы с управлением временем: частые опоздания, трудности в планировании и решении порой простых задач.

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У детей

У детей СДВГ может проявляться ярче и быть более заметным для родителей и учителей. Главные признаки включают:

  • Недостаток внимания: легкая отвлекаемость на любые посторонние вещи, трудности в следовании инструкциям.

  • Гиперактивность: постоянное движение, трудности с усидчивостью, особенно в учебных учреждениях.

  • Импульсивность: склонность действовать по первому побуждению, под влиянием эмоций, и любых сиюминутных стимулов, влечений, прерывание других, трудности с ожиданием своей очереди.

  • Проблемы с учебой: снижение успеваемости, проблемы с выполнением домашних заданий, невозможность сосредоточиться на задаче (не видит деталей), не заканчивает начатые занятия.

Тест от психолога на определение СДВГ

Ирина Бабкина поделилась тестом, который может помочь в начальной оценке симптомов, связанных с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Важно помнить, что данный тест не является диагностическим инструментом и его результаты должны обсуждаться с квалифицированным медицинским специалистом.
Ирина Бабкина
Медицинский психолог

Прочитайте каждый вопрос и выберите ответ, который больше всего соответствует вашему поведению и ощущениям за последние шесть месяцев.

Внимание и концентрация:

a) Я часто не могу сосредоточиться на заданиях или детях.

b) Я иногда не могу сосредоточиться, но не всегда.

c) Я редко испытываю трудности с концентрацией.

Забывчивость:

a) Я часто забываю о важных делах или назначениях.

b) Я иногда забываю вещи.

c) Я редко или никогда не забываю важные дела.

Импульсивность:

a) Я часто совершаю импульсивные поступки без предварительного обдумывания.

b) Я иногда действую импульсивно.

c) Я редко действую без обдумывания.

Гиперактивность:

a) Я чувствую необходимость постоянно двигаться или быть в движении.

b) Я иногда чувствую себя беспокойным.

c) Я спокойный и не испытываю потребности в постоянном движении.

Завершение дел:

a) Я часто оставляю дела незавершенными.

b) Я иногда не заканчиваю свои задачи.

c) Я, как правило, завершаю все свои задачи.

Проблемы с организацией:

a) У меня большие проблемы с организацией своих дел.

b) Я иногда испытываю трудности с организацией.

c) Я хорошо организован.

Итоги теста:

  • Большинство ответов под буквой «a» может свидетельствовать о наличии множества симптомов, связанных с СДВГ.

  • Преобладающее количество ответов «b» может указывать на умеренные симптомы расстройства.

  • Ответы под буквой «c» скорее всего указывают на отсутствие выраженных признаков СДВГ.

К какому врачу обратиться

СДВГ часто требует комплексного подхода, включая медикаменты, психотерапию, образовательную поддержку и изменения образа жизни. Расстройство диагностируется и лечится несколькими специалистами, в зависимости от возраста пациента и специфичных потребностей:

  • Психиатр. Имеет квалификацию для диагностики расстройства и может назначать лекарства. Он также вправе проводить психотерапию и использовать другие подходы к лечению.

  • Медицинский психолог или нейропсихолог. Проводит тестирование и оценку когнитивных функций на наличие СДВГ, а также предлагает поведенческую терапию и другие формы коррекции.

Подросток на приеме у психолога
Фото Phynart Studio, iStock

  • Невролог. Оценивает рефлексы и синдромы (комплекс симптомов), если предполагается, что расстройство может быть связано с нейрофизиологическими факторами.

  • Педиатр. Проводит предварительную оценку и направляет ребенка к специалисту, если это необходимо.

  • Специалист по обучению или тьютор (учебный психолог). Предлагает поддержку в учебе.

Медицинский психолог Ирина Бабкина подчеркнула, что если вы заметили у себя или своего ребенка симптомы СДВГ, необходимо обратиться за помощью к специалисту для получения индивидуальной консультации и, возможно, лечения.

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