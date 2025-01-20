Как провозить животных в самолете: подробный гайд

Летать по стране и миру вместе с домашними питомцами может быть удобнее, чем оставлять их на передержке или просить кого-то ухаживать за ними. Но принимать такое решение нужно заранее, чтобы не столкнуться с неприятностями непосредственно в аэропорту.

Узнали у юриста Александра Баркова о тонкостях перелетов с домашними животными по России и по миру.

Что важно учесть заранее

Чтобы поездка с животным состоялась, нужно учесть множество факторов на стадии планирования. Прежде всего стоит убедиться, что путешествие именно с вашим животным в принципе возможно. Проверьте себя по небольшому чек-листу.

Вид животного

Первое, что нужно сделать, — узнать на сайте перевозчика, какие животные допускаются к полету. Может выясниться, что вашему любимцу откажут в перелете сразу. Большинство авиакомпаний не соглашается провозить:

черепах, ящериц, хамелеонов и других рептилий;

крыс, морских свинок, шиншилл, белок;

любых неприрученных и не поддающихся дрессировке животных;

крупных хищных животных (в том числе дрессированных);

рыбок.

Особенности животного

Почти все авиакомпании согласны пустить в самолет собак и кошек. Но и здесь есть исключения:

Порода собаки

Брахицефальные породы (мопсы, пекинесы, шарпеи, боксеры, бульдоги) к полету не допускаются.

Вес животного

К полету в салоне могут не допустить животное, если его вес вместе с переноской больше 8 кг (у некоторых компаний стандарт не больше 23 кг). В багаже не разрешат перевозить животное, если его вес вместе с переноской больше 32 кг (у некоторых компаний стандарт не больше 50 кг). Исключение делается только для служебных собак и собак-поводырей.

Возраст животного

Котят и щенков можно провозить не раньше, чем им исполнится восемь недель.

Страна прилета

Если вы путешествуете по России, достаточно выяснить, готова ли авиакомпания принять на борт того или иного питомца. Для поездок за границу могут быть ограничения.

Например, на Мальдивы запрещено ввозить собак, в Израиле и Турции есть ограничения на ввоз собак определенных пород, а в Армению, Египет и Китай нельзя с птицами.

Стоит учитывать, что сложности могут возникнуть не только при въезде, но и в процессе размещения в той или иной стране. Поэтому лучше заранее понять, станет ли поездка комфортной для питомца.

Аэропорт вылета

Нужно выяснить, проводится ли в вашем аэропорту государственный ветеринарный контроль. Если нет, вам нужно будет заранее оформить документы в другом аналогичном пункте.

Класс обслуживания и места

Если вы привыкли летать бизнес-классом или сидеть в проходе и при этом хотите, чтобы ваш питомец находился рядом, знайте, что есть ограничения.

Количество животных

Провезти на борту самолета 40 кошек или 101 долматинца точно не получится. Ограничения на количество животных есть как у самих авиакомпаний (обычно один пассажир может провезти одно животное, реже двух), так и у принимающих стран.

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Подготовка к полету

После того, как вы убедились, что вашего питомца без проблем пустят на борт самолета и не развернут в аэропорту прибытия, стоит подробно узнать правила перевозки конкретных животных. Они обычно устанавливаются компанией и достаточно подробно расписываются на сайте.

Бронирование и оплата перевозки

Животное может ехать только в переноске. Разместить ее можно на кресле рядом с вами (если вы купили питомцу билет на это место), под впереди стоящим креслом или в багажном отделении. Возможность выбора зависит от:

правил компании (не все готовы предоставить отдельное место);

направления поездки (при въезде в некоторые страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирландию не разрешается провозить животных в салоне — они могут ехать только в багаже);

особенности самого животного: в салон обычно пускают кошек и маленьких собак.

Чтобы оформить поездку животного, нужно заблаговременно (не меньше чем за двое суток) обратиться к перевозчику. Перевозка доступна не на всех рейсах (например, в багаж питомца не примут, если багажный отсек не отапливается). Кроме того, если желающих ехать с животными будет слишком много, авиакомпания вправе отказать в перевозке одному из них.

Если бронирование возможно, нужно оформить перевозку животного, то есть купить билет или оплатить его провоз в ручной клади или в багаже.

Перевозка оплачивается по правилам, установленным перевозчиком. Тариф может быть фиксированным (за факт перевозки) или рассчитанным по правилам оплаты сверхнормативного багажа.

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Подготовка переноски

Нужно заранее узнать требования перевозчиков к параметрам переноски. Обычно их размещают на сайте авиакомпании.

Размер

Переноска должна быть достаточно компактной, чтобы ее можно было без проблем установить в салоне или багажном отделении. В то же время она должна быть просторной, чтобы питомец мог встать в полный рост, повернуться вокруг себя, с удобством лечь, а птица — расправить крылья.

Вес

Габариты переноски должны соответствовать правилам, установленным перевозчиком.

Прочность

И в салоне, и в багажном отделении переноску закрепляют специальными ремнями безопасности. Поэтому мягкий вариант могут не принять во избежание повреждений животного. Переноска также должна надежно запираться, чтобы питомец не мог самостоятельно открыть ее или прогрызть. Для клеток, которые сдаются в багаж, желательны съемные колеса или колеса с фиксаторами, а также ручка.

Безопасность

Безопасность должна обеспечиваться и для питомца, и для окружающих.

Во избежание получения животным повреждений нужно позаботиться о том, чтобы у переноски были закругленные внутренние углы. Стоит знать, что полностью металлические клетки обычно на борт не допускают: ни в салон, ни в багаж. Для птицы понадобится специальный контейнер. Его нужно будет накрыть плотной тканью, чтобы в клетку не попадал свет.

Желательно заранее приучить питомца к переноске. Если животное будет вести себя агрессивно или беспокойно (например, безостановочно мяукать, бросаться на стенки переноски), на борт могут не пустить даже при наличии билетов и всех разрешений.

Сбор документов

Для поездок по России

ветеринарный паспорт

В паспорте должна быть отметка о действующей прививке против бешенства. Она должна быть сделана не позже, чем за 30 дней до поездки. Без прививки от бешенства можно провозить котят и щенков младше трех месяцев.

ветеринарное свидетельство формы № 1

Свидетельство для животных любого возраста нужно получить от районной станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Сделать это можно не раньше чем за 14 дней и не позже чем за три дня до поездки. Для животных не ранее чем за пять дней до поездки предварительно нужно сдать анализы на отсутствие паразитов. Для птиц — анализы на орнитоз, грипп и болезнь Ньюкасла.

На СББЖ ветеринар осмотрит животное и сделает отметки о том, что оно здорово. Больные питомцы к перевозке не допускаются.

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Для поездок в страны СНГ и ЕАЭС

Для поездок за пределы России питомец должен быть чипирован.

Документы:

международный ветеринарный паспорт с отметками о чипировании, вакцинации от бешенства и от других болезней (список болезней для разных животных нужно уточнять отдельно по странам);

для стран СНГ (Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения): ветеринарное свидетельство формы №1, оформленное не ранее чем за пять дней до выезда;

для стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия): ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1.

Для стран дальнего зарубежья

В общем виде список документов такой:

международный ветеринарный паспорт с отметками о необходимых прививках и чипировании;

ветеринарное свидетельство формы №1, оформленное не ранее чем за пять дней до выезда в службе ветеринарного контроля;

сертификат формы №5а.

Отдельные страны могут устанавливать собственные требования. Например, для стран Евросоюза дополнительно понадобятся:

приложение к сертификату формы №5а;

справка об обработке животного против эхинококкоза (ленточных червей), проведенной не менее чем за сутки и не ранее чем за пять суток до вылета;

результаты теста на напряженность иммунитета животного к вирусу бешенства, сделанного не менее через 30 дней с момента вакцинации (ждать результатов теста нужно от 5 до 14 дней);

справка о том, что животное не представляет племенной ценности.

В некоторых случаях могут понадобиться еще другие документы:

Разрешение Росприроднадзора: если вы вывозите экзотических и редких животных, указанных в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Разрешение Россельхознадзора: если вы везете животное для продажи или если в паспорте животного не вы указаны владельцем (в этом случае понадобится еще и нотариально удостоверенная доверенность от владельца).

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Регистрация на рейс и досмотр

Приехать в аэропорт нужно как можно раньше. Во-первых, на прохождение досмотра нужно время. Во-вторых, если вашего питомца все-таки не допустят к поездке, вам должны хватить времени на то, чтобы как-то его пристроить.

Ветеринарный контроль

Для перелета по России он не нужен. Если улетаете за границу, пройдите контроль, получите отметку в свидетельстве формы № 1. Без печати животное не пустят на борт.

Регистрация

Если питомец будет находиться в соседнем кресле с вами, пройти регистрацию можно только в аэропорту. Если вы повезете его под креслом или будете сдавать в багажное отделение, зарегистрироваться можно онлайн.

На стойке регистрации нужно показать документы об оплате провоза или билет, а также ветеринарные документы.

На стадии регистрации в полете могут отказать. Это может произойти, если:

животное заболело;

нет всех нужных документов;

перевозка не согласована;

перевозка не оплачена;

переноска не соответствует требованиям;

животное ведет себя беспокойно или агрессивно, что создает угрозу комфорту, здоровью и безопасности других пассажиров.

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Полет

При планировании дальней поездки, которая займет много часов, нужно позаботиться о комфорте и питомца, и окружающих.

Размещение

Многие пассажиры достают питомцев из переноски, разрешают им ходить по салону и лежать на откидном столике. По правилам безопасности так делать категорически нельзя.

Когда горит табло «Застегните ремни», переноска с животным должна быть на отведенной ей месте, пристегнутая ремнями. В остальное время, если соседи не возражают, переноску можно держать на руках.

Питание и гигиена

Покормить питомца лучше заранее. Для длительных перелетов корм нужно взять с собой, потому что даже при наличии билета питание животному не предоставляют. Нужно иметь в виду, что на влажный корм действуют те же ограничения, что и на любые другие жидкости.

Также важно знать, что в некоторые страны, например, в Республику Корея, корм для животных ввозить вообще нельзя. За нарушение положен серьезный штраф. Кроме корма нужно взять с собой воду, а также гигиенические пеленки, салфетки и другие аксессуары, которые могут понадобиться в полете.

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Обратный рейс

Для короткой поездки достаточно тех документов, которые вы оформили перед вылетом, ничего дополнительно оформлять не надо.

Если вы посещали неблагополучный регион, в котором зафиксированы инфекционные заболевания животных, для въезда в России может понадобиться справка из страны выезда, что питомец здоров.

Если вас не было в России дольше, чем три месяца, в стране вылета нужно получить отметку в ветеринарном паспорте, что животное в порядке и ничем не болеет.