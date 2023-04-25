Как научиться плавать во взрослом возрасте

С плаванием та же история, что и с велосипедом: чем раньше освоишь, тем будет проще и легче — это первое. И второе: разучиться или забыть этот навык невозможно.

Плавание, несмотря на довольно интенсивную физическую нагрузку, позволяет расслабиться морально, снять психическое напряжение. Это не только полезное для здоровья занятие, но и жизненно необходимый навык. В экстренных ситуациях он может спасти жизнь вам или тому, кто окажется в беде. Поэтому нелишним будет научиться плавать, сколько бы вам ни было лет. Как это правильно сделать, рассказала автор методических пособий и учебников для тренеров бассейна Александра Колчева.

Может ли взрослый научиться плавать

Еще до рождения каждый человек неразрывно связан с водой. Даже если сейчас вы не умеете плавать, то наверняка удержитесь на поверхности воды хотя бы недолгое время. Если не удалось освоить плавание в детском возрасте, не поздно начать учиться сейчас, главное — желание.

Что нужно для плавания

Учиться плавать лучше всего в бассейне, в котором вы уверенно достаете до дна. К тому же в случае непредвиденной ситуации вы никогда не останетесь без помощи. Поэтому для начала нужно определиться с подходящим местом.

Также нужно позаботиться о необходимых плавательных аксессуарах. Вам понадобятся:

очки;

шапочка;

купальник (лучше слитный) или плавки;

доска для плавания.

Очки придадут вам уверенности для погружения лица в воду, а шапочка будет фиксировать волосы.

С чего начать обучение плаванию

Если у вас нет страха воды, можно начать с дыхания. В воде этот процесс отличается от того, что происходит на суше. В воде:

выдох происходит через нос, когда голова опущена в воду;

вдох делается через рот, когда голова поднята над водой.

Взрослые не всегда охотно соглашаются опускать лицо в воду, но это единственный способ научиться правильно плавать и получать от процесса настоящее удовольствие. Высоко поднятая голова над водой не дает возможности принять правильное горизонтальное положение, что значительно снижает скорость, а также может повлечь за собой ряд проблем со спиной и шеей.

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Можно ли научиться плавать самому

Если вы боитесь воды, лучше обратиться к тренеру. Он поможет:

правильно оценить ваши стартовые навыки и физическую форму;

оценить психоэмоциональную составляющую;

спуститься с вами в воду, чтобы создать максимально благоприятные условия для обучения.

Если вы решили научиться плавать, будучи взрослым, запомните две главные вещи — терпение и регулярность помогут добиться результата.

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