Как научиться кататься на горных лыжах

Встать на горные лыжи — отличная идея в любом возрасте. Конечно, в более старшем возрасте это может быть сложнее, но если вы держите себя в хорошей физической форме, то справиться с этим будет легче.

Кому подойдут тренировки на горных лыжах

По словам тренера по горным лыжам Дарьи Иноятовой, этот спорт — для тех, кому стало слишком тесно в спортзале и наскучили изнуряющие тренировки:

А еще тренировки на холоде — отличный вариант для тех, кто часто болеет и не прочь укрепить иммунитет:

Как собраться на склон

То, насколько удачно пройдет тренировка, во многом зависит от экипировки. Одеваться нужно тепло и удобно.

Итак, что следует надевать на склон, чтобы получать удовольствие от тренировки, а не отвлекаться на неудобства и замерзшие конечности:

Теплые термоноски. Подшлемник. Термобелье Теплые (а лучше — очень теплые) варежки или перчатки. Горнолыжные (или хотя бы не тканевые) штаны.

Теплую куртку.

Лыжи и остальное оборудование для начала лучше взять напрокат, а собственное приобрести, когда вы уже точно поймете, что это ваш спорт.

Как подготовиться к первой тренировке

Горные лыжи — серьезный спорт, здесь даже перед самой первой тренировкой нужно тренироваться:

Начинать экстремальный путь по склонам наш эксперт настоятельно рекомендует с выбора инструктора. Именно от контроля и эмоциональной поддержки тренера на 50 процентов, если не больше, зависит успех каждого начинающего спортсмена. К тому же, напоминает Дарья, «посещение травматолога может обойтись дороже занятия с инструктором».

Для того чтобы найти профессионального инструктора, лучше обратиться в специализированную школу горнолыжного мастерства, где тренеры обладают лицензией и удостоверением инструктора. Инструктор обязан обучать вас не только технике катания, но и уметь оказывать первую медицинскую помощь при необходимости. Он также должен отлично знать место, где вы будете кататься, чтобы рассказать вам самые безопасные маршруты, как и где вам лучше держаться на горнолыжной трассе, чтобы остаться целым.

Если вас не переубедить и вы все же решили отправиться покорять лыжные склоны самостоятельно, не отказывайтесь хотя бы от разминки:

Места катания

Первые два часа обучения катанию на лыжах самые утомительные. Научиться ходить и цепляться за склон кантами лыж — все это важные техники. Поэтому если у вас запланирована большая поездка на лыжный курорт с друзьями или с семьей, попробуйте найти время посетить лыжные спуски в своем городе или области.

Если вы все-таки начали обучение уже на курорте, то начните с самых простых спусков. Обычно они выделены зеленым цветом, а иногда на них присутствуют даже специальные тренировочные зоны. Длина таких спусков обычно не превышает 1 км.

Крытый горнолыжный комплекс. СКИ.РУ

Обучение

Изучение нового вида спорта, несомненно, может вызывать у вас весь спектр эмоций, от разочарования и страха до радости и эйфории. Однако на всех этапах нужно оставаться хладнокровным и обращать внимание на безопасность и технику.

Не переживайте о том, что потратите какое-то время на обучение. Горные лыжи — это экстремальный спорт, а значит, ваша безопасность должна быть превыше всего. Освойте все необходимые способы катания, торможения и правильного падения. Это поможет вам быть готовым к разным ситуациям на склоне.

Катание на горных лыжах. Rei.com

Изучите правильную стойку на лыжах

Правильная спортивная стойка на лыжах позволяет сохранять равновесие и лучше контролировать лыжи.

Встаньте ровно, ноги примерно на ширине плеч.

Согните лодыжки и наклоните голени вперед.

Держите плечи немного впереди бедер, центрируем вес на обеих ногах.

Держите руки немного впереди и в стороны.

Держите палки кончиками назад, позади ног. Смотрите туда, куда едете, а не на лыжи.

Катание на горных лыжах. Rei.com

Как скользить на лыжах

Надев лыжи и начав катиться, вы сразу узнаете, что значит балансировать и двигаться в обмундировании. Это не так просто. Скольжение по ровной местности — одно из первых движений, которые надо научиться делать.

Оттолкнитесь лыжными палками (по одной с каждой стороны). Согните лодыжки. Держите голени наклоненными вперед и сосредоточьте свой вес на ступнях, когда вы двигаетесь на лыжах.



Затем попробуйте спуститься с пологого холма. Так вы еще лучше познакомитесь с балансировкой на лыжах, которые скользят по пологому склону. Направьте лыжи вниз по склону, оттолкнитесь палками и скользите до естественной остановки. Практикуйтесь в скольжении и балансировании на коротких дистанциях и на небольших уклонах.

Расположение лыж для торможения или контроля скорости. Российская электронная школа

Контроль скорости и торможение

Как только вы начнете скользить на небольшой скорости, необходимо научиться контролировать движение и останавливаться, образуя клин лыжами. Его также называют треугольником или пиццей. Используйте его, чтобы контролировать скорость, останавливаться и делать повороты.

Сначала попробуйте делать его на ровной местности, располагая носки лыж достаточно близко друг к другу, а пятки — дальше друг от друга. Ваши лыжи должны оставаться всей своей плоскостью на снегу.

На коротком пологом склоне потренируйтесь удерживать клиновидную стойку, когда вы скользите вниз. Пробуйте доходить до полной остановки. Далее поднимитесь на небольшой холм, поставьте лыжи клином и медленно спуститесь вниз.

Контролируйте скорость, изменяя размер треугольника: по мере того как ваш клин становится шире, вы будете двигаться медленнее. Сделайте клин достаточно широким, чтобы остановиться. Чтобы снова начать спуск быстрее, сузьте клин и оттолкнитесь палками.

Спасение травмированных спортсменов. Вестник Кавказа

Спортивная страховка

Страхование на время занятий экстремальными видами спорта — очень важный момент в подготовлении к поездкам на горнолыжные курорты. Если вы владеете стандартной медицинской страховкой, которую оформляли для подачи документов на шенгенскую визу, это мало поможет при травмах на склонах.

Сейчас оформить подобную страховку до срока ваше отпуска достаточно просто. Причем приобретать такую надо не только начинающему спортсмену, но и любому продвинутому горнолыжнику. Позаботьтесь об этом до приезда на склон или курорт. В некоторые страховки включены не только медицинские услуги, но и спасательные мероприятия и эвакуация вертолетом.