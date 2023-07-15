Как менялась теннисная форма в Уимблдоне

Уимблдонский турнир — старейшее и саме престижное соревнование по теннису. Статус диктует не только спортивные правила, но и правила стиля, которых должны придерживаться все участники. Главное из них — все игроки должны быть в белом (не кремовом или оттенках белого, а именно в белом). В регламенте указано «почти в белом», но эта ремарка не существенна, если посмотреть на наряды спортсменов, по крайней мере сейчас.

Расскажем, какие еще модные правила существуют на турнире «Большого шлема».

Как можно и нельзя одеваться на «Уимблдон»

С того момента, как теннисист появился на корте, его одежда должна соответствовать нескольким принципам:

цветовые включения возможны в виде полоски на воротнике, краях рукавов, на кепке, повязке, напульсниках или вдоль внешнего шва на шортах и юбках, не шире 1 см (это касается и различных узоров, а также логотипов);

с этого сезона женщинам снова позволено носить темные нижние шорты, не длиннее юбки или основных шорт, любая другая нижняя одежда должна быть абсолютно белой (допустима одна цветная полоска не шире 1 см);

обувь тоже должна быть максимально белой, включая подошвы, и желательно без логотипов, а на травяных кроссовках не допустимы шипы на носках и пятках;

любые аксессуары, включая медицинские, например тейпы, тоже должны быть белыми.

Несмотря на то, что дресс-код «Уимблдона» всегда был очень строгим, спортсмены находили другие способы выделяться.

Как менялась женская мода на «Уимблдоне»

Первый турнир состоялся в 1877 году. Его участниками были исключительно мужчины. Женщины ступили на корт в 1884 году. Наряды соответствовали веяниям того времени и мало учитывали специфику спорта. Например, женщины вполне могли выступать в белом корсетном платье в пол с подъюбником и в шляпке. Скорость передвижений на тот момент была небольшая, поэтому такой наряд был приемлемым, хотя и не совсем удобным.

Впервые исключение было сделано в 1890 году для Лотти Дод: поскольку ей было 15 лет, и она была школьницей, ей позволили играть в платье длиной до середины лодыжки. Возможно, именно это сыграло девушке на руку, и она стала чемпионкой.

Следующей злостной нарушительницей правил стала американка Мэй Саттон Банди. На «Уимблдоне» 1905 года она закатала рукава платья, оголив запястья, потому что было слишком жарко.

Фото Topical Press Agency/Hulton Archive, Getty Images

Кардинальный прорыв для своего времени совершили француженка Сюзанн Ленглен и ее модельер Жан Пату. Он создал для нее наряд из блузки без рукавов, легкого свитера, плиссированной юбки чуть ниже колен и повязки на голову вместо громоздкой шляпки.

Начиная с 1939 года и Элис Марбл, в теннисную моду входят шорты. Особенную популярность в это время (примерно до начала 60-х) обрел модельер Тед Тинлинг. Именно он ввел в моду цветные наряды для теннисисток (после чего на «Уимблдоне» официально ввели белый дресс-код) и пошил самые спорные наряды турнира «Большого шлема»: юбку из страусиных перьев, шорты из золотого люрекса и трусы с цветными узорами. Настоящим скандалом стал его наряд для Гасси Моран. В 1949 году она появилась на корте в облегающей блузке и очень короткой юбке, под которой было кружевное белье, заснять которое стремились все фотографы. Но ее (несмотря на победу в том матче) затмила 18-летняя американка Линда Сигел, надевшая платье с глубоким декольте без белья.

Чтобы выглядеть несуразно и неуместно, необязательно надевать что-то сверхкороткое или с глубоким вырезом, достаточно, как Энн Уайт в 1985, появиться на корте в комбинезоне, объяснив это тем, что он удобный и теплый. Больше его на спортсменке никто не видел. К слову, играть ей в нем так и не дали.

Далее трендом теннисной моды становятся спортивные платья, топы и юбки. Их спортсменки продолжили обыгрывать в своем стиле, превращая верх в пиджаки и смокинги, а низ в ультракороткое мини, и экспериментируя с цветом белья, что собственно и продолжают делать по сей день.

Фото Clive Brunskill, Getty Images

Как менялись мужские тренды на «Уимблдоне»

Мужские образы на «Умблдоне» не оказывались в центре таких скандалов, как женские. Изменения преимущественно коснулись обуви (уже много лет это травяные кроссовки на низкой подошве полностью белого цвета), и в ходе модной эволюции одежда мужчин на турнире «Большого шлема» практически лишилась цвета (примерно с начала нулевых). Но есть возможность поиграть с фасонами: пиджаки, кардиганы, брюки — все это до сих пор приемлемо.

Изначально мужчины играли в рубашках, джемперах и брюках. Постепенно их сменили рубашки с коротким рукавом и шорты. Появлению на теннисном корте последних поспособствовал Банни Остин, который в 1929 году был вынужден сняться с участия в матче Кубка Дэвиса из-за судорог, которые, по его мнению, возникли именно из-за фланелевых брюк, и в следующий раз появился на публике уже с укороченными штанинами.

Фото Douglas Miller/Topical Press Agency, Getty Images

Однако стоит отметить, что и среди мужчин в современной истории «Уимблдона» встречались бунтари. Так Андре Агасси некоторое время отказывался от участия в турнире, поскольку выступал против однообразия и дресс-кода.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!